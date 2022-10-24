Индексная книга CNews*
Фальсификация Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация
Публикаций - 313, упоминаний - 337
Фальсификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|Левин Леонид 123 2
|Мельникова Анастасия 236 2
|Путин Владимир 2696 2
|Цегельная Ольга 10 1
|Гледенов Роберт 6 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Фёдорова Мария 4 1
|Зуев Илья 7 1
|Крылов Павел 23 1
|Исанин Антон 29 1
|Аитов Тимур 197 1
|Песков Дмитрий 96 1
|Жаров Александр 174 1
|Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
|Клишас Андрей 47 1
|Кузнецов Станислав 85 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
|Дягилев Василий 84 1
|Касперская Наталья 263 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Круковер Илья 2 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Щербаков Александр 7 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 362 1
|Вяткин Дмитрий 8 1
|Зайцев Михаил 180 1
|Бокова Людмила 80 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|FT - Financial Times 1159 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.