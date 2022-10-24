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Фальсификация Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация

Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация


24.10.2022 ИИ начали использовать для выявления подлогов в научных работах о раке и Альцгеймере 1
20.10.2022 LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний 1
11.10.2022 Positive Technologies зафиксировала рост рынка преступных киберуслуг в Telegram 1
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий 2
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США 2
13.09.2022 Wildberries предупреждает о росте случаев мошенничества в интернет-пространстве 1
12.09.2022 «РТК-солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
24.08.2022 Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 2
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 1
29.06.2022 Госслужащие смогут подтвердить подлинность сообществ «ВКонтакте» через «Госуслуги» 1
12.06.2022 5 интересных фактов о ботах в социальных сетях 1
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars 2
18.05.2022 ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 2
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple 2
04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года 1
08.04.2022 Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 2
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек 2
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео 1
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам 1
07.02.2022 Две составных цифрового следа и как его стереть 1
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
13.11.2021 5 видов мошенничества в Instagram и как их избежать 2
30.10.2021 Новые фишинговые атаки на YouTube — можно ли защититься? 1
17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 1
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 2
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами 1
12.08.2021 «Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов 1
22.06.2021 БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование 1

Публикаций - 313, упоминаний - 337

Фальсификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 13
Meta Platforms - Facebook 4332 8
Telegram Group 999 6
Apple Inc 11103 6
Yandex - Яндекс 5551 6
Microsoft Corporation 23395 6
Google LLC 10865 6
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 5
Check Point Software Technologies 708 4
PayPal 644 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1106 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
VK - Mail.ru Group 3185 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 2
GitHub 536 2
Revolut 7 1
DJI 56 1
Epic Games 141 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 1
Huawei 3459 1
Samsung Electronics 9667 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 83 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Крок - Croc 1683 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Информзащита 678 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 8 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
OpenAI 27 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Salenames 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 75 3
LinkedIn 579 2
DHL Express 115 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Wells Fargo 75 1
TD Bank 8 1
Capital One 17 1
EPIC Telecom Invest 198 1
Bank of America - Банк Америки 221 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 1
Western Union - Вестерн Юнион 127 1
eBay Inc 1595 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
IKEA - ИКЕА 145 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Президент Российской Федерации 3492 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
Администрация Президента РФ 976 1
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 126 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 80 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 34 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 51 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
Правительство Ивановской области 20 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области 25 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 58 1
Правительство Ставропольского края 36 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 42
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 25
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 21
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 17
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 14
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 11
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 11
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 10
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