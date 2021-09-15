Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сириус
Образовательный центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 111
Сириус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Талант и успех - Общественный фонд 11 6
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Ляпунов Игорь 52 3
|Чаркин Евгений 182 2
|Степанов Антон 56 2
|Шмелева Елена 5 2
|Бобровников Борис 86 2
|Малеев Алексей 9 2
|Зыков Владимир 2 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Андронов Сергей 17 1
|Рысакова Галина 6 1
|Гименез Вероника 6 1
|Трошанов Денис 3 1
|Арнаутов Антон 2 1
|Ященко Иван 2 1
|Падерин Ильяс 1 1
|Бакулин Алексей 2 1
|Цапок Алексей 1 1
|Кочегаров Александр 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Каржицкий Аркадий 1 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Комаров Алексей 6 1
|Турчин Алексей 2 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Шаграев Алексей 2 1
|Смыслов Дмитрий 6 1
|Жаркова Татьяна 16 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Бровко Василий 47 1
|Климарев Михаил 46 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Слышкин Василий 54 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Эйгес Павел 66 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Шадаев Максут 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru