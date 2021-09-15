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Сириус
Образовательный центр


15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 2
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус» 1
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом» 1
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
14.01.2020 «Яндекс» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике 1
18.11.2019 Wi-Fi в «Сапсане» можно взломать за 20 минут 1
15.11.2019 РЖД не хватает кадров для цифровой трансформации. По отдельным специальностям — «чистое поле» 2
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе» 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 3
06.09.2018 «Финтех» и «Финтехлаб» подготовят кадры и помогут стартапам 1
21.08.2018 «Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов» 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров 2
08.02.2017 Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ 1
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону 1
15.07.2016 На пляжах Сочи теперь доступен бесплатный Wi-Fi от «Мегафона» 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
11.02.2016 «1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе» 2
10.02.2016 В России свернуты обе «национальные программные платформы» 2
16.12.2015 «Ростелеком» провел ажиотажный конкурс с 41 участником и 19 победителями 1
14.10.2015 Электронное правительство в Крыму создаст «Систематика» за 90 млн 1
14.09.2015 Tele2 подключила к бизнес-тарифам крупнейший тепличный комбинат Приморья 1
31.08.2015 Tele2 открыл новый салон связи в Камчатском крае 1
03.07.2015 Tele2 вывела на рынок Магаданской области тарифы для бизнеса 1
09.06.2015 CNews100: Стагнация превратится в падение? 1
12.09.2014 Ростех: санкции стимулируют расширение программы импортозамещения и ускорят разработку новых отечественных технологий 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
19.05.2014 Кризис заставляет отказаться от строительства ИТ-инфраструктуры 1
10.04.2014 Российских производителей электроники ждет большая встряска 1

Публикаций - 85, упоминаний - 111

Сириус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
Microsoft Corporation 11110 7
АйТи 752 6
Крок 1221 6
Yandex - Яндекс 4101 3
SAP SE 3216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Ланит ГК 1158 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Астерос - Asteros 531 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Инфосистемы Джет 675 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Микротест 177 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 1
Тинькофф Центр разработки - ТЦР 1 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Синтерра - Synterra 565 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 1
SaveIT Group 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 277 1
Мобильное электронное образование 12 1
Optima - Оптима 50 1
Eutelsat 65 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Verysell - Верисел 91 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
YouDo 27 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Май - Российская торговая компания 49 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ВТБ24 583 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1126 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Утконос 99 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Президент Российской Федерации 1440 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Федеральное казначейство России 766 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Смартизация 177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Website - Вебсайт 117 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Java - Язык программирования 1178 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
1С:CRM 32 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Symbian OS 778 1
SQL - Язык программирования 434 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Яндекс.Репетитор 4 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Linux - Debian GNU 273 1
Tesla Model S 59 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Linux OS 4265 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Microsoft Windows 853 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Ляпунов Игорь 52 3
Чаркин Евгений 182 2
Степанов Антон 56 2
Шмелева Елена 5 2
Бобровников Борис 86 2
Малеев Алексей 9 2
Зыков Владимир 2 1
Ананьин Алексей 60 1
Вирцер Евгений 22 1
Андронов Сергей 17 1
Рысакова Галина 6 1
Гименез Вероника 6 1
Трошанов Денис 3 1
Арнаутов Антон 2 1
Ященко Иван 2 1
Падерин Ильяс 1 1
Бакулин Алексей 2 1
Цапок Алексей 1 1
Кочегаров Александр 1 1
Зверев Андрей 52 1
Каржицкий Аркадий 1 1
Карпинский Алексей 37 1
Комаров Алексей 6 1
Турчин Алексей 2 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Шаграев Алексей 2 1
Смыслов Дмитрий 6 1
Жаркова Татьяна 16 1
Смирнов Алексей 142 1
Бровко Василий 47 1
Климарев Михаил 46 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Слышкин Василий 54 1
Чемезов Сергей 121 1
Эйгес Павел 66 1
Абакумов Евгений 103 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 9
Россия - СФО - Новосибирск 1971 9
Россия - ПФО - Самара 1291 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - Сочи 912 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Украина 3374 2
Европа 3766 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Казахстан - Республика 2637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Чикаго 127 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Россия - Красноярск 849 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Омск 628 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Уфа 645 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Владивосток 864 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 3
Российская газета 92 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Врачи РФ 1 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Известия ИД 59 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
НТВ - Телекомпания 164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
CNews Analytics 1991 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Открытое образование 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Capture the Flag - CTF 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
МФТИ Зимняя Олимпиадная школа 1 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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