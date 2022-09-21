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Ростелеком Wink Zabava онлайн-кинотеатр цифровой видеосервис

Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.


21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры
20.05.2022 Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
01.03.2022 Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
13.08.2021 В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
02.03.2021 Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
18.01.2021 На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
14.03.2019 «Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
19.02.2015 «Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV
19.02.2015 «Ростелеком» представил сервис «Мультискрин»
14.10.2013 В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома»
18.06.2013 «Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android
18.02.2013 «Ростелеком» запускает комплексные федеральные тарифы «Интернет + ТВ-онлайн»
18.01.2013 «Ростелеком» запустил сезонную продажу сериалов для клиентов «Интерактивного ТВ» и Zabava.ru
25.12.2012 «Ростелеком» включил в онлайн-вещание на Zabava.ru каналы Discovery Networks
17.12.2012 "Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad
17.12.2012 «Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad
11.07.2012 «Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете
03.08.2010 LG выпускает линейку телефонов для поколения "Z"
07.12.1998 Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications

Публикаций - 168, упоминаний - 186

Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10050 130
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2628 36
Yandex - Яндекс 5654 31
VK - Mail.ru Group 3198 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 15
Apple Inc 11172 14
Samsung Electronics 9717 11
Meta Platforms - Facebook 4337 11
Telegram Group 1037 9
Google LLC 10928 8
Xiaomi 1288 8
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 322 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6925 5
Huawei 3497 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 545 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 5
Bookmate 26 4
Microsoft Corporation 23479 4
Nvidia Corp 3212 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 271 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 3
1С-ИжТиСи 6309 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6254 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8034 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9414 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 168 3
TrueConf - ТруКонф 305 3
Новые облачные технологии (НОТ) 403 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 199 3
LG Electronics 3537 3
6992 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 3
VideoMost - ВидеоМост 234 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 2
Прометей - Prometey 38 2
Basis - Tionix - Тионикс 68 2
Rambler Group - Рамблер ГК 854 2
TP-Link 190 2
МФ технологии - МФТ 32 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 31
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 30
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 28 15
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 13
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 13
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5775 9
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 7
ГПБ - Газпромбанк 939 7
Walt Disney Company 572 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6181 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 67 5
Россети Ленэнерго 2345 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 5
О2О Холдинг 48 5
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 5
Газпром ПАО 1150 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 875 4
Warner Bros. International Television Distribution 272 4
Sony Pictures Entertainment 139 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 298 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 129 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 3
VK Delivery club 225 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 3
Storytel - Сторител 8 3
Walt Disney - 20th Century Fox 78 3
Совкомбанк Совесть 266 3
Лента - Сеть розничной торговли 1696 3
Coursera 45 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 2
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 29 2
Яндекс.Такси 324 2
BBDO Group - BBDO Instinсt 33 2
Paramount Pictures Corporation 124 2
UMG - Universal Music Group 261 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 150 2
Qiwi 923 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9071 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 13
Президент Российской Федерации 3705 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17931 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1591 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3682 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2375 2
Администрация Президента РФ 977 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 120 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 1
Президент Украины 119 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2503 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
Федеральное казначейство России 1548 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 429 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
ЛДПР 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79117 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38856 80
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Телевидение - Television - ТВ-вещание 9082 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21318 40
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 799 38
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11740 24
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6920 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6318 22
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3382 21
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 15
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15056 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9475 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3751 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1367 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2939 12
Google Android 12528 27
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 21
Apple iOS 6785 19
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 115 17
ВГТРК Смотрим 516 15
Microsoft Windows 14421 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4098 13
Apple iPhone 6 6171 12
Google YouTube - Видеохостинг 2424 12
Apple iPad 3736 10
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 10
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 85 10
WhatsApp Messenger 852 8
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 8
Яндекс.Диск 151 8
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 38 8
Google Android TV 224 8
Ростелеком Лицей 13 8
Kaspersky Internet Security 418 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 7
Rakuten Viber 527 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 718 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 278 7
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 16 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 6
Linux OS 8222 6
VK Combo 79 6
Apple macOS 1705 6
Новые облачные технологии - МойОфис 477 6
МТС KION - МТС ТВ - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ 78 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 5
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Apple iPhone - серия смартфонов 6612 5
VK - Mail.Ru Почта 289 5
Яндекс.Карты и Транспорт 390 5
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 34 5
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 21 5
Яндекс.Плюс 107 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6511 5
Apple - App Store 2596 5
Осеевский Михаил 273 13
Путин Владимир 2723 9
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Самошкина Диана 33 7
Анохин Сергей 42 7
Решетин Олег 42 7
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Паршин Максим 273 3
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Бондарчук Федор 13 3
Зайцев Павел 45 3
Доброхотова Елена 6 2
Голещихин Денис 13 2
Патока Андрей 108 2
Нурмагомедов Хабиб 8 2
Пучков Дмитрий 39 2
Усманов Алишер 288 2
Гуськов Антон 23 2
Жуковский Антон 9 2
Худавердян Тигран 80 2
Чернышенко Дмитрий 428 2
Басов Алексей 114 2
Мишустин Михаил 481 2
Добродеев Борис 95 2
Кульбацкий Анатолий 12 2
Голованов Андрей 9 2
Шумейко Анна 20 2
Володькин Антон 9 2
Годовиков Антон 8 2
Добродеев Олег 15 2
Ran Tony - Ран Тони 14 2
Тарасова Аглая 1 1
Шенец Екатерина 1 1
Крыжовников Жора 1 1
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Федоров Петр 3 1
Вешняков Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 122579 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39273 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14917 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6285 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50141 8
Европа 21294 8
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1339 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1060 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2013 5
Россия - УФО - Челябинская область 989 5
Казахстан - Республика 4835 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1416 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1150 4
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Россия - СФО - Новосибирск 3692 4
Беларусь - Белоруссия 4240 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2552 4
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Армения - Республика 1397 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 932 3
Азия - Азиатский регион 4656 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1283 2
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Россия - УФО - Свердловская область 1174 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 87 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 60 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 2
Южная Корея - Республика 6281 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5658 37
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2168 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41607 34
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2088 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23902 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19977 25
Абонентская база - Абонентская плата 5293 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41877 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3198 17
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