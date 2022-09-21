Ростелеком Wink Zabava онлайн-кинотеатр цифровой видеосервис
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.
Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 273 13
|Путин Владимир 2723 9
|Кириенко Владимир 131 8
|Самошкина Диана 33 7
|Анохин Сергей 42 7
|Решетин Олег 42 7
|Сергеев Михаил 93 4
|Меньшов Кирилл 80 4
|Холодный Андрей 11 4
|Косарим Александр 7 3
|Паршин Максим 273 3
|Брылёв Кирилл 3 3
|Бондарчук Федор 13 3
|Зайцев Павел 45 3
|Доброхотова Елена 6 2
|Голещихин Денис 13 2
|Патока Андрей 108 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 2
|Пучков Дмитрий 39 2
|Усманов Алишер 288 2
|Гуськов Антон 23 2
|Жуковский Антон 9 2
|Худавердян Тигран 80 2
|Чернышенко Дмитрий 428 2
|Басов Алексей 114 2
|Мишустин Михаил 481 2
|Добродеев Борис 95 2
|Кульбацкий Анатолий 12 2
|Голованов Андрей 9 2
|Шумейко Анна 20 2
|Володькин Антон 9 2
|Годовиков Антон 8 2
|Добродеев Олег 15 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 2
|Тарасова Аглая 1 1
|Шенец Екатерина 1 1
|Крыжовников Жора 1 1
|Николаев Айсен 23 1
|Федоров Петр 3 1
|Вешняков Владимир 1 1
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