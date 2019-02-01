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Планшетофон tablet phone Смартфонопланшет



01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 1
03.02.2017 «Связной»: доля «больших» смартфонов в России впервые превысила 50% 2
10.10.2016 Xiaomi без шума выпустила гигантский смартфон 2
02.09.2016 Аналитики IDC пообещали провал новым iPhone 7 1
04.07.2016 Официальные изображения гигантского смартфона Samsung Galaxy Note 7 попали в Сеть до анонса 1
21.06.2016 Российский рынок мобильных устройств впал в застой 1
03.06.2016 Рассекречен дизайн нового гигантского смартфона Samsung. Видео 1
03.06.2016 В России начинаются продажи бюджетной линейки смартфонов «китайской Apple» 1
24.05.2016 Продажи 4G-планшетов в розничной сети МТС Омской области увеличились в 16 раз 1
23.05.2016 Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз 1
20.04.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
15.04.2016 Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1
23.03.2016 Рынок планшетов в России оказался перенасыщен 1
17.03.2016 Рынок планшетов в России сократился, продажи гибридных устройств растут 1
16.02.2016 Рынок смартфонов в России сократился впервые с 2009 г. 1
22.12.2015 Семь смартфонов с грандиозными аккумуляторами 1
03.12.2015 Российская компания создала самый большой в мире смартфон на Windows 1
26.11.2015 Huawei представила мощный гигантский смартфон 1
24.11.2015 «Китайская Apple» выпустила недорогие и мощные смартфон и планшет. Фото 1
19.11.2015 В России впервые упали продажи смартфонов 1
26.10.2015 МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны 2
23.09.2015 Опубликовано первое фото нового «эталонного» смартфона Google Nexus 1
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer 1
02.09.2015 Huawei выпустил прямого конкурента будущего iPhone 6s 1
17.08.2015 Microsoft готовит «убийцу» смартфонов-переростков. Характеристики 1
13.08.2015 Samsung представил два новых флагманских аппарата 2
17.07.2015 Опубликованы первые изображения гигантского флагмана Samsung. Фото 3
10.07.2015 Samsung сдвинет анонс своего гигантского смартфона, чтобы обогнать новый iPhone 2
25.06.2015 Продажи смартфонов на Windows поставили в России рекорд и обогнали iPhone 1
23.06.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года 1
19.06.2015 Рассекречены характеристики и изображение будущего флагмана Samsung 1
02.06.2015 Samsung в ближайшее время выпустит гигантскую версию флагмана 1
25.05.2015 Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM 1
18.05.2015 «Нормальные смартфоны» уходят в прошлое: От аппаратов обычного размера отказался первый вендор 2
01.04.2015 «Китайская Apple» выпустила сверхдешевый смартфон и еще четыре новинки к своему дню рождения. ФОТО 2
30.03.2015 Хиты продаж: самые популярные смартфоны начала 2015 года 1
04.02.2015 Новый процессор ARM: В 2016 г. смартфоны станут в 3,5 раза быстрее и в 4 раза экономичнее 1
02.02.2015 Microsoft подняла цены на смартфоны 1
28.01.2015 10 самых ожидаемых смартфонов 2015 года 1
15.12.2014 Apple признала проблему с фотографиями iPhone 6 Plus 2

Публикаций - 111, упоминаний - 143
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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