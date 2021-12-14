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Газпром ГПМ
Газпром-Медиа Холдинг

Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг

«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.

Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.


14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии»
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор
25.11.2021 Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»
27.12.2019 «Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
13.05.2016 «Газпром-медиа» и «Плэдформ» создали новую российскую видеоплатформу «Руформ»
25.03.2016 «Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз
05.02.2016 «Газпром-медиа» приобретает долю в компании «Плэдформ» для развития интернет-активов
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав
24.07.2015 Генеральным директором Rutube назначен Вадим Федотов
14.12.2011 «Газпром-Медиа» создал сейлз-хаус для продажи рекламы на видеосервисах Рунета
22.02.2011 В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ»
26.12.2007 «Газпром-Медиа» запустил сайт «Детского радио»
18.10.2007 «Газпром-Медиа» автоматизировал бюджетирование на базе Hyperion Planning
06.12.2006 "Газпром" купит Rambler?
07.07.2004 "Газпром-Медиа" обзавелся единым корпоративным сайтом

Публикаций - 143, упоминаний - 244

Газпром ГПМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2810 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 24
Yandex - Яндекс 4571 24
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 24
Газпром ГПМ НТВ-Плюс 252 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 15
Rambler Group - Рамблер ГК 757 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 12
Meta - Facebook 4125 9
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 182 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 8
Google LLC 9430 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 7
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 79 7
МаксимаТелеком 109 6
Telegram Group 741 6
Ростелеком - Связьинвест 1657 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1508 5
Twitter 2286 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2232 5
Ланит - Норбит - Norbit 265 4
Ростех - Ростехнологии 2309 4
Акадо Телеком - Комкор 771 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 4
МФ технологии - МФТ 25 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 3
Microsoft Corporation 21003 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 3
НСТ - Новые сервисные технологии 37 3
5025 3
НСК - Наша Сервисная Компания 39 3
Руформ 4 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 3
GS Group - General Satellite 175 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 3
Apple Inc - Эппл Рус 10114 3
НТК - Национальные телекоммуникации 62 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 2
Газпром ПАО 750 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 14
ГПБ - Газпромбанк 799 12
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 9
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 8
Avito - Авито 190 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 5
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1909 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 4
Почта России ПАО 1778 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 3
LinkedIn 548 3
Флибуста 28 3
ВТБ24 622 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 3
Открытие ФК 567 2
X5 Group - Пятерочка 289 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Альфа-Групп 582 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 110 2
Jaguar Land Rover 76 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 2
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Технологии 3 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Почта Банк 304 1
МКБ - Московский кредитный банк 284 1
Qiwi 790 1
Северсталь ПАО 262 1
РусГидро ПАО 157 1
X5 Group 650 1
Альфа-Банк 1331 1
Связной ГК 1084 1
Ренессанс кредит Банк 150 1
AliExpress 292 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 21
Президент Российской Федерации 1725 16
Правительство РФ 2654 13
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 12
Администрация Президента РФ 324 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 11
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1483 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 4
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
Роснано 619 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 4
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2351 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 495 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 33 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
Федеральное казначейство России 864 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 2
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Фонд президентских грантов 11 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 34 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 82 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12321 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 3
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Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 3
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Яндекс.Видео 32 9
Apple iOS 6223 7
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ByteDance TikTok 112 6
Google Android 11663 6
Apple - App Store 2354 6
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Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 5
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 4
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Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Nissan X-Trail 7 2
Google Gmail 777 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 17 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 31 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Rakuten Viber 462 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 2
МаксимаТелеком MT_Free 36 2
Яндекс.Карты и Транспорт 311 2
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 2
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 128 2
Microsoft Windows 10 10115 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
WhatsApp Messenger 693 2
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 22 2
Telegram - Мессенджер 82 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 2
Яндекс.Дзен 74 2
Google Blogger - Google BlogSpot 88 2
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 2
Астерос Securix 11 1
Жаров Александр 169 24
Чернышенко Дмитрий 261 20
Мишустин Михаил 331 17
Путин Владимир 2440 16
Щеголев Игорь 684 13
Липов Андрей 50 12
Шадаев Максут 416 8
Медведев Дмитрий 1590 6
Терляков Олег 6 5
Логунов Владимир 10 5
Кукушкин Евгений 12 5
Никифоров Николай 1131 5
Субботин Вадим 12 5
Матвеева Татьяна 83 5
Панков Александр 66 5
Приезжева Антонина 18 4
Федотов Вадим 11 4
Семенов Вадим 62 4
Вагнер Милош 5 4
Дуров Павел 220 4
Кудимов Юрий 19 3
Усманов Алишер 254 3
Чечин Александр 6 3
Аганбегян Рубен 18 3
Родионов Иван 67 3
Добродеев Борис 89 3
Акимов Максим 168 3
Лесин Михаил 24 3
Милюков Анатолий 18 3
Задорнов Михаил 22 3
Носков Константин 205 3
Калугин Сергей 168 3
Вольпе Борис 82 3
Пчелинцев Александр 8 3
Осеевский Михаил 250 2
Хинштейн Александр 58 2
Лугов Андрей 32 2
Емелин Дмитрий 14 2
Комар Евгений 20 2
Мантуров Денис 63 2
Россия - Российская федерация - РФ 82401 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 11
Европа Восточная 2814 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1130 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 2
Нидерланды 1992 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Европа 7259 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 967 2
Украина 5527 2
Франция - Французская Республика 4927 2
Италия - Итальянская Республика 2821 2
Германия - Федеративная Республика 7784 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 2
Индия - Республика 4080 2
Швеция - Королевство 1811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 1
Израиль 1685 1
Узбекистан - Республика 1252 1
Америка 1188 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 625 1
Россия - ПФО - Саратовская область 506 1
Кипр - Республика 355 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Китай - Пекин 815 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 63 1
Франция - Страсбург 33 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 395 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 21
Пиратство - Авторское право 262 10
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1217 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
Доменный брокер 4 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 168 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
Мертвые души 30 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 60 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Антитеррор 66 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
Торговля розничная 82 1
Всероссийская перепись населения 41 1
Человеческий фактор 172 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 402 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 17
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 16
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 14
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 11
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 10
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 10
Ведомости 274 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 7
Детское радио 9 6
Коммерсантъ - Издательский дом 790 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 707 5
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 4
КиноПоиск - Портал о кино 121 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 3
Wikipedia - Википедия 398 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 3
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Thomson Reuters - Рейтер 5680 2
Bloomberg 937 2
РИА Новости 717 2
Матч планета - Телеканал 2 2
Наш спорт - телеканал 3 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 2
NYT - The New York Times 943 2
News Corp 184 2
Пятый канал - Телеканал 43 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Караван историй 1 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Матч! Ультра - телеканал 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 3
IDC - International Data Corporation 4524 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 207 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 4 1
Военная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого - Серпуховский военный институт ракетных войск 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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