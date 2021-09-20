Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wink
Онлайн-кинотеатр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 151
Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 10
|Путин Владимир 1828 7
|Анохин Сергей 40 6
|Жуковский Антон 9 2
|Пучков Дмитрий 16 2
|Самошкина Диана 28 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Брылёв Кирилл 2 2
|Бондарчук Федор 6 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Решетин Олег 38 2
|Тарасова Аглая 1 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Turner Tina - Тина Тернер 1 1
|Климова Татьяна 1 1
|Акиньшина Оксана 1 1
|Старшенбаум Ирина 2 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Федоров Петр 3 1
|Меньшиков Олег 5 1
|Ерастов Дмитрий 3 1
|Канаев Алексей 3 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Чугунов Никита 53 1
|Паршин Максим 142 1
|Иванов Александр 71 1
|Дробот Елена 10 1
|Зайцев Андрей 39 1
|Артамонова Анна 128 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Вешняков Владимир 1 1
|Логинов Александр 34 1
|Косарим Александр 6 1
|Шумейко Анна 15 1
|Петров Александр 8 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765338, в очереди разбора - 669024.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765338, в очереди разбора - 669024.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru