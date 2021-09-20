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Wink
Онлайн-кинотеатр


20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
27.08.2021 Музыку «Вконтакте» можно будет слушать без интернета 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 2
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 2
23.06.2021 Tele2 удвоила «Везде онлайн» 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
02.06.2021 Tele2 перезапустила тариф для любителей кино и ТВ 2
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма» 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
08.04.2021 Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино 4
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 4
02.03.2021 Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink 2
25.02.2021 «Ростелеком» запустил тариф-трансформер, который сам подстраивается под пользователя 3
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 2
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
20.01.2021 «Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве 2
18.01.2021 На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году 3
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 4
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей 6
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 3
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга 3
02.11.2020 ВТБ и «Ростелеком» запустили оплату услуг связи с использованием Системы быстрых платежей 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 3
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов 1
25.08.2020 Tele2 разыграет смартфоны и фитнес-браслеты в рамках акции «Умножайте выгоду» 1
07.08.2020 Mail.ru расширила платформу умного дома 1
02.07.2020 «Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле 1

Публикаций - 78, упоминаний - 151

Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 53
VK - Mail.ru Group 2485 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 16
Yandex - Яндекс 4101 15
Apple Inc - Эппл Рус 7724 8
Samsung Electronics 5702 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Google LLC 7161 4
Xiaomi 904 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Ericsson 862 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
НТВ-Плюс 174 2
Прометей - Prometey 9 2
Nvidia Corp 2030 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Код Безопасности 365 2
BBDO BOOTLEG 4 2
Telegram Group 702 2
Nokia Corporation 2447 2
Facebook 3767 2
Huawei 2732 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Digma 51 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
АльянсТелеком 8 1
Netris - Нетрис 46 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 1
Hiper 18 1
BQ Mobile 7 1
Migo Mobile 4 1
Инфолинк 3 1
Tionix - Тионикс 48 1
ELARI 19 1
Башинформсвязь 79 1
Wargaming 90 1
Цифра ГК 116 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
BI.Zone 44 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 22
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Bookmate 19 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
О2О Холдинг 43 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Storytel - Сторител 5 2
Совкомбанк Совесть 27 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Газпром ПАО 524 2
Wildberries 128 2
Qiwi 783 2
Coursera 40 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 11 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Транснефть 159 1
О2О Delivery club 153 1
Алроса АК 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Президент Российской Федерации 1441 3
Правительство РФ 2207 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 17
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 14
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 8
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Родительский контроль 156 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
VK - Mail.ru Одноклассники 858 8
Microsoft Windows 10 6659 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Google Android TV 173 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
Apple macOS 930 4
Linux OS 4267 4
Google YouTube - Видеохостинг 1727 4
Ростелеком Лицей 3 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Cyberhero 6 3
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 3
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Tele2 TV 13 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Wargaming World of Warships 31 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Wargaming World of Tanks 132 2
ВГТРК Смотрим 14 2
МТС ТВ 37 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Осеевский Михаил 221 10
Путин Владимир 1828 7
Анохин Сергей 40 6
Жуковский Антон 9 2
Пучков Дмитрий 16 2
Самошкина Диана 28 2
Доброхотова Елена 6 2
Брылёв Кирилл 2 2
Бондарчук Федор 6 2
Худавердян Тигран 66 2
Кириенко Владимир 38 2
Решетин Олег 38 2
Тарасова Аглая 1 1
Киселев Кирилл 1 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Бжемухов Азамат 1 1
Turner Tina - Тина Тернер 1 1
Климова Татьяна 1 1
Акиньшина Оксана 1 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Ходжаев Азам 3 1
Федоров Петр 3 1
Меньшиков Олег 5 1
Ерастов Дмитрий 3 1
Канаев Алексей 3 1
Меньшов Кирилл 72 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Чугунов Никита 53 1
Паршин Максим 142 1
Иванов Александр 71 1
Дробот Елена 10 1
Зайцев Андрей 39 1
Артамонова Анна 128 1
Голикова Татьяна 39 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Вешняков Владимир 1 1
Логинов Александр 34 1
Косарим Александр 6 1
Шумейко Анна 15 1
Петров Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Европа 3774 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - Тульская область 753 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Красноярск 851 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Белгород 245 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Тула 181 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Новая Москва 45 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Россия - Курильские острова 35 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 3
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральное законодательство 254 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 2
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Mezzo - телеканал 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 4
Открытое образование 5 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
GeekBrains 40 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765338, в очереди разбора - 669024.
Создано именных указателей - 46354.
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