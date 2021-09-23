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PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard
Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт


23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS 6
20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией 2
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 5
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк» 6
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
15.06.2021 15-16 июля в Санкт-Петербурге пройдёт пятая международная конференция по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1 2
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 6
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 6
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким 2
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 2
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 3
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 1
17.03.2021 Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 2
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
11.02.2021 Ритейл пытается преодолеть последствия пандемии без угроз для ИБ 2
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews 1
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 8
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 5
19.01.2021 «Техносерв Cloud» поддерживает дистанционную работу «Мирогрупп ресурсы» 1
19.01.2021 Объектное хранилище S3 Dataline соответствует требованиям по защите ПД 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 5
13.01.2021 МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса 1
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
16.12.2020 МТС открывает необанк NUUM для геймеров 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 2
18.11.2020 Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П 1
30.10.2020 Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 1
28.10.2020 Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS 5
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 1
14.10.2020 «Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем 1
10.09.2020 Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона «Ростелеком-Солар» 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
01.09.2020 Как построить систему резервного копирования в сетях с несколькими контурами безопасности 1

Публикаций - 534, упоминаний - 1278

PCI DSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 15
SAP SE 3208 14
Microsoft Corporation 11039 11
Deiteriy - Дейтерий 39 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Крок 1219 9
VMware 1829 9
Инфосистемы Джет 675 8
Leta IT-company 86 7
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 6
Cisco Systems 2037 5
IBM 3530 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Uptime Institute 159 5
Intervale - Интервейл 45 5
Qualys 33 4
Samsung Electronics 5641 4
Гарда Технологии 38 4
Oracle Corporation 3333 4
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
Fortinet 286 4
Ланит ГК 1155 4
Google LLC 7135 4
Amazon Inc - Amazon.com 1469 4
Teradata 166 3
Информзащита 422 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
Микротест 177 3
АйТи 749 3
Softline - Софтлайн 1474 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
OpenWay 43 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 3
РТЛабс 145 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 72
Visa International 1345 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
American Express 172 7
JCB International 113 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Русский стандарт Банк 302 4
Процессинговое Агентство 7 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Открытие ФК 538 4
Нордеа Банк 49 3
S7 Airlines 79 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 3
Альфа-Банк 1123 3
Юнистрим - Unistream 167 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Castorama - Касторама 16 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Hunkemoller - Hunkemöller 3 2
ВТБ24 583 2
Банк Интеза 20 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Татфондбанк 69 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
DMI Дятьково 5 2
eBay Inc 529 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Банк Зенит 131 2
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 2
Uniteller 51 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Мегаполис ТК 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 36 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
ISO 22301 - Business Continuity Management System - стандарт непрерывности бизнеса 5 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 2
Kubernetes 307 2
Google Android 10750 22
Apple iOS 5741 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 7
Java - Язык программирования 1169 7
ВТБ Мультикарта 147 7
SQL - Язык программирования 432 7
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 6
DataSpace ЦОД 18 6
Microsoft Azure 1171 6
Linxdatacenter ЦОД 14 5
Microsoft SQL Server 790 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Гарда БД 26 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 4
Microsoft Azure Stack 56 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Крок ЦОД 15 4
CloudМТS 19 4
Microsoft Windows 10 6622 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
Авантаж ЦОД 5 3
MasterCard MoneySend 39 3
Apple Pay 385 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Apple macOS 922 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
One Identity Balabit - Shell Control Box 6 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Windows 851 2
Microsoft Exchange 680 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
WhatsApp Messenger 654 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 4
Чернов Даниил 49 4
Горюнов Павел 5 3
Ветров Михаил 4 3
Богдашев Дмитрий 18 2
Гайлитис Андрис 17 2
Самойленко Максим 65 2
Мотовилов Олег 58 2
Блинов Михаил 73 2
Бурлаков Денис 10 2
Бондаренко Михаил 52 2
Добрушский Сергей 4 2
Лопаткин Герман 102 1
Касимов Вячеслав 16 1
Иванов Михаил 63 1
Артимович Дмитрий 19 1
Соколова Ольга 20 1
Гузев Иван 12 1
Захаров Юрий 13 1
Янкин Андрей 14 1
Устюжанин Дмитрий 43 1
Обухов Александр 17 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Кузнецов Станислав 64 1
Рустамов Рустам 169 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Горбатько Александр 90 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Прибочий Михаил 34 1
Березин Максим 60 1
Русанов Сергей 44 1
Яшин Евгений 6 1
Аитов Тимур 47 1
Попов Михаил 51 1
Гавриченков Артем 8 1
Захаров Павел 54 1
Михайлов Сергей 37 1
Зенкин Денис 98 1
Свидерский Евгений 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 20
Казахстан - Республика 2622 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Европа 3736 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Восточная Европа 1674 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - Краснодар 1034 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Россия - Владивосток 864 3
Украина 3353 2
Прибалтика - Балтия 591 2
Латвия - Рига 64 2
Казахстан - Алматы 261 2
Германия - Федеративная Республика 3618 2
Россия - Кемеровская область 464 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Белгород 239 1
Европа Западная 611 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Нидерланды 971 1
Россия - Астрахань 240 1
США - Техас 222 1
Россия - Самарская область 558 1
Шотландия 51 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 1
Россия - Калуга 295 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
США - Остин 57 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Мертвые души 22 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
Страхование - Страховое дело 43 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
CNews Analytics 1988 7
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 4
Gartner 2189 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
OWASP Mobile Top 4 3
Juniper Research 278 1
Forbes Insights 14 1
RiskIQ 8 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758098, в очереди разбора - 661788.
Создано именных указателей - 46354.
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