Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard
Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 534, упоминаний - 1278
PCI DSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнова-Крелль Оксана 49 4
|Чернов Даниил 49 4
|Горюнов Павел 5 3
|Ветров Михаил 4 3
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Гайлитис Андрис 17 2
|Самойленко Максим 65 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Блинов Михаил 73 2
|Бурлаков Денис 10 2
|Бондаренко Михаил 52 2
|Добрушский Сергей 4 2
|Лопаткин Герман 102 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Иванов Михаил 63 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Соколова Ольга 20 1
|Гузев Иван 12 1
|Захаров Юрий 13 1
|Янкин Андрей 14 1
|Устюжанин Дмитрий 43 1
|Обухов Александр 17 1
|Xie Ken - Се Кен 13 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Горбатько Александр 90 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Березин Максим 60 1
|Русанов Сергей 44 1
|Яшин Евгений 6 1
|Аитов Тимур 47 1
|Попов Михаил 51 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Захаров Павел 54 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Зенкин Денис 98 1
|Свидерский Евгений 7 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
|ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758098, в очереди разбора - 661788.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758098, в очереди разбора - 661788.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru