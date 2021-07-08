Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Colocation
Колокация
Колокейшн
Размещение оборудование клиента в датацентре
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 95
Colocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Родионов Михаил 40 6
|Хренков Владимир 18 2
|Седов Анатолий 6 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Березин Максим 60 2
|Самоукин Сергей 7 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Wilson Emily - Уилсон Эмили 1 1
|Коровко Вадим 17 1
|Политова Анна 1 1
|Ким Илья 2 1
|Рогов Илья 5 1
|Владов Иван 1 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Трошев Евгений 1 1
|Юдин Егор 3 1
|Коновалов Олег 11 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Калинкин Антон 4 1
|Бараблин Михаил 3 1
|Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
|Суслин Андрей 4 1
|Bettini Anthony - Беттини Энтони 1 1
|Мягков Денис 1 1
|Lovejoy Kris - Крис Лавджой 3 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
|Ветров Михаил 4 1
|Мельников Андрей 3 1
|Абдилдабеков Марат 5 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Медунов Алексей 3 1
|Еременко Алексей 3 1
|Заединов Руслан 40 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Определенов Владимир 19 1
|Колбин Евгений 43 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Блинов Михаил 73 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|Fortune 95 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764586, в очереди разбора - 668273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764586, в очереди разбора - 668273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru