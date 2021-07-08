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Colocation
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08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1
13.11.2020 Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок» 1
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 3
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
10.06.2020 Market.CNews: анализ цен на услуги ЦОД 2
20.05.2020 Половина безопасников во время пандемии занимается несвойственными задачами 1
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
22.04.2020 Искусственный интеллект выполняет больше половины задач в ИБ-департаментах по всему миру 1
09.04.2020 «Техносерв Cloud» предоставил услугу Colocation Bellerage Alinga 2
06.04.2020 Лишь в каждой третьей компании мира думают о кибербезопасности при обсуждении цифровизации 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
29.01.2020 Две трети американцев считают, что в разгуле киберпреступности виноваты банки 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
22.01.2020 ИТ-маркетплейс Market.CNews увеличил число комбинаций облачных тарифов с тысяч до миллиардов 1
21.01.2020 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
02.12.2019 Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор 11
02.12.2019 Аренда VPS сервера 1
26.11.2019 Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности 1
14.11.2019 Выбираем ЦОД под Colocation: сколько стоит безопасность и нужно ли за нее переплачивать 1
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
30.10.2019 CNews на новой высоте: 275 тыс. человек в сутки 1
29.10.2019 Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор 1
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 1
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит 1
21.10.2019 Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 3
17.10.2019 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation 1
14.10.2019 Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока 1
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 1
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса 1

Публикаций - 73, упоминаний - 95

Colocation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 15
Fortinet 287 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
Selectel - Селектел 137 9
Microsoft Corporation 11110 8
Timeweb - ТаймВэб 13 6
Крок 1221 6
Русоникс - Rusonyx 21 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Softline - Софтлайн 1474 4
iTeco - Ай-Теко 718 4
Ланит ГК 1158 4
VMware 1829 3
SBCloud - СБКлауд 31 3
Авантаж 48 3
Google LLC 7158 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
IBM 3546 3
Uptime Institute 159 3
SAS Institute 596 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
NSS Labs 29 2
SAP SE 3216 2
Abbyy 796 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
3753 2
3data - 3дата 32 1
Ngenix 42 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Сервионика - Servionica 164 1
Alibaba Cloud 26 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
Ак Барс Банк 173 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
En+ Group 17 1
Uber 257 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Правительство Иркутской области 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 30
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 16
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 15
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 13
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 12
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 6
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 2
SAP хостинг 5 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 18
Microsoft Azure 1171 10
AWS - Amazon Web Services 568 5
Авантаж ЦОД 5 4
Fortinet FortiGuard Labs 44 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
DataLine Nord ЦОД 15 4
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 3
Microsoft Azure Stack 56 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Microsoft Office 1942 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
МТС ЦОД 12 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Microsoft Office 365 769 2
Softline Dedicated 2 2
Fortinet Secure SD 7 2
Fortinet FortiOS 31 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Depositphotos - фотобанк 32 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 1
Veeam Availability Suite 46 1
Jenkins 22 1
Яндекс.Метрика 81 1
Stack Group Automate 9 1
Veeam Agent 12 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Fortinet FortiCASB 8 1
Fortinet FortiMail 18 1
Fortinet FortiWeb 19 1
Fortinet FortiSandbox 18 1
Microsoft Natick 3 1
Caravan Aero 9 1
Fortinet AI-driven Security Operations 2 1
Родионов Михаил 40 6
Хренков Владимир 18 2
Седов Анатолий 6 2
Мотовилов Олег 58 2
Березин Максим 60 2
Самоукин Сергей 7 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Wilson Emily - Уилсон Эмили 1 1
Коровко Вадим 17 1
Политова Анна 1 1
Ким Илья 2 1
Рогов Илья 5 1
Владов Иван 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Трошев Евгений 1 1
Юдин Егор 3 1
Коновалов Олег 11 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Калинкин Антон 4 1
Бараблин Михаил 3 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Суслин Андрей 4 1
Bettini Anthony - Беттини Энтони 1 1
Мягков Денис 1 1
Lovejoy Kris - Крис Лавджой 3 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
Ветров Михаил 4 1
Мельников Андрей 3 1
Абдилдабеков Марат 5 1
Севастьянов Алексей 23 1
Медунов Алексей 3 1
Еременко Алексей 3 1
Заединов Руслан 40 1
Дорохина Юлия 42 1
Определенов Владимир 19 1
Колбин Евгений 43 1
Белоусов Сергей 217 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 12
Россия - ПФО - Самара 1291 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 11
Россия - СФО - Новосибирск 1971 10
Казахстан - Республика 2637 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Владивосток 864 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Украина 3374 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Европа 3766 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Иркутск 467 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - Сибирь 877 1
Япония 2792 1
Восточная Европа 1682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Сочи 912 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Краснодарский край 915 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 6
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Fortune 95 1
CNews Analytics 1991 11
Gartner 2193 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
Fortune Global 500 161 2
Markets&Markets Research 78 1
451 Research Group 44 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Fast рейтинг 30 1
Security Compute Rating 5 1
Mordor Intelligence 8 1
Synergy Research Group 13 1
Terbium Labs 1 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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