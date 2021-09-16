Atos приобретает компанию IDEAL GRP 1

SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1

Atos предоставит безопасные цифровые решения для Европейских игр 2023 и 2027 года 8

Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 2

Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3

Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 5

Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection 1

Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году 2

Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 2

Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке 6

Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group 4

Atos завершила приобретение Motiv 1

Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест 2

Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России 1

Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP 3

Atos в России запустила проект международной поддержки пользователей Peri 2