Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Atos SE
Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 345
Atos SE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|СМА - Союз московских архитекторов 1 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
|4CIO 12 1
|Гоц Роман 24 17
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 14
|Мотренко Андрей 10 10
|Girard Elie - Жирар Эли 8 7
|Бижан Михаил 10 6
|Лагунов Андрей 10 6
|Емельченков Сергей 83 5
|Сологуб Денис 16 5
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 5
|Казанцев Сергей 11 5
|Марова Юлия 10 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Шабанова Яна 4 4
|Пушкин Василий 11 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Успенский Александр 7 4
|Слуцкий Александр 7 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Заренин Андрей 10 3
|Понькин Александр 26 3
|Бычков Александр 39 2
|Размахаев Сергей 40 2
|Яковлев Александр 21 2
|Перепелкин Вадим 3 2
|Долгов Владимир 39 2
|Копысов Виталий 21 2
|Щербаков Борис 20 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Залманов Андрей 29 2
|Иванов Сергей 170 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Батай Илья 14 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Горожанкин Алексей 8 2
|Лядов Михаил 7 2
|Ананьев Денис 6 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Белоусов Максим 59 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Сидоров Алексей 14 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760134, в очереди разбора - 663824.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760134, в очереди разбора - 663824.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru