Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Atos SE
Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез


16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP 1
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
02.09.2021 Atos предоставит безопасные цифровые решения для Европейских игр 2023 и 2027 года 8
24.08.2021 Nvidia объявила о глобальной доступности ПО Nvidia AI Enterprise 2
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 4
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
09.06.2021 Edge-технологии: что, где, когда? 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
08.06.2021 Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование» 6
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 5
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection 1
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» 2
17.05.2021 Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
12.05.2021 Павел Пузанов, Peri: Технологии стали основой предоставления качественного сервиса клиентам 1
11.05.2021 Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году 2
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 2
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 2
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке 6
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
29.03.2021 Atos представит доклад на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021» 2
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 5
10.03.2021 Atos предоставит услуги по цифровой трансформации Prinzhorn Group 4
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Atos завершила приобретение Motiv 1
15.02.2021 Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест 2
08.02.2021 Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России 1
04.02.2021 Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP 3
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 4
02.09.2020 Atos в России запустила проект международной поддержки пользователей Peri 2
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 4

Публикаций - 147, упоминаний - 345

Atos SE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3211 29
IBM 3537 12
Microsoft Corporation 11060 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Google LLC 7144 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 8
Intel Corporation 4169 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Oracle Corporation 3342 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Крок 1219 5
Cisco Systems 2038 4
Dell Technologies 133 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Accenture - Аксенчер 531 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Nvidia Corp 2015 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Merlion - Мерлион 273 3
Siemens AG - Сименс Россия 648 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 2
Инфосистемы Джет 675 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Галактика - Корпорация 248 2
Cloudera 49 2
Verysell - Верисел 91 2
Syntel 2 2
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 2 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Brocade Communications Systems 141 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
Pure Storage 43 2
Comptek - Комптек 53 2
Amazon Inc - Amazon.com 1470 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Открытие ФК 538 7
OTP Group - ОТП Банк 125 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
Азия Цемент 10 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
X5 Group 599 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Альфа-Банк 1123 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Руснарбанк КБ 9 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Уралсиб Банк 389 2
МСП банк 24 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Уралхим ОХК АО 43 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Геобанк КБ 30 1
Росводоканал 44 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Сконтел 7 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Fortum Corporation 4 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
Атон Инвестиционная компания 2 1
Велобайк 3 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Почта Банк 289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Федеральное казначейство России 766 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Счётная палата РФ 460 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
OpenStack 347 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Сервер - Серверные платформы 169 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 167 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
DDR - Double data rate 1067 2
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Atos BullSequana S 16 13
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
Atos BullSequana Edge 12 9
Intel x86 - Архитектура процессора 992 7
Microsoft Azure 1171 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 4
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 3
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 6 3
Unify OpenScape Contact Center 3 3
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 3
SAP Fiori 40 3
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Atos Bull Escala 8 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Siemens MindSphere 22 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 2
SAP Conversational AI 3 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
Google Marketplace 4 2
IBM Power9 21 2
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 8 2
Linux OS 4253 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Гоц Роман 24 17
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 14
Мотренко Андрей 10 10
Girard Elie - Жирар Эли 8 7
Бижан Михаил 10 6
Лагунов Андрей 10 6
Емельченков Сергей 83 5
Сологуб Денис 16 5
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 5
Казанцев Сергей 11 5
Марова Юлия 10 5
Дворкович Аркадий 169 5
Шабанова Яна 4 4
Пушкин Василий 11 4
Кузьмин Павел 14 4
Успенский Александр 7 4
Слуцкий Александр 7 4
Михайлов Евгений 13 4
Заренин Андрей 10 3
Понькин Александр 26 3
Бычков Александр 39 2
Размахаев Сергей 40 2
Яковлев Александр 21 2
Перепелкин Вадим 3 2
Долгов Владимир 39 2
Копысов Виталий 21 2
Щербаков Борис 20 2
Минофьев Сергей 8 2
Залманов Андрей 29 2
Иванов Сергей 170 2
Никиточкин Иван 3 2
Батай Илья 14 2
Каюмов Шамиль 34 2
Горожанкин Алексей 8 2
Лядов Михаил 7 2
Ананьев Денис 6 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Белоусов Максим 59 2
Нестеров Алексей 79 2
Сидоров Алексей 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Германия - Федеративная Республика 3624 13
Франция - Французская Республика 2120 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
Европа 3745 10
Украина 3361 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 9
Прибалтика - Балтия 592 7
Европа Северная - Скандинавия 274 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Восточная Европа 1676 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Казахстан - Республика 2627 4
Северная Америка 1409 4
Индия - Республика 2169 4
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 3
Нидерланды 972 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
США - Ашберн 10 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Ирландия - Республика 363 2
Китай - Пекин 319 2
Польша - Республика 826 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Воронеж 689 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1487 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 2
Европа Центральная 106 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 2
США - Сан-Франциско 691 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
Торговля розничная 77 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
CNews - Auto.CNews 50 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Fortune Global 500 160 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 385 1
451 Research Group 44 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Forrester Wave 19 1
Tractica 7 1
Allied Market Research 13 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
Олимпийские игры - Olympic Games 302 6
CNews FORUM Кейсы 44 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
SAP Forum 28 2
CNews AWARDS 291 1
CeBIT 85 1
SAP Quality Awards 6 1
Google Cloud Next 1 1
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
Fields Medal - Филдсовская премия 3 1
Pure Russia Live 1 1
IT&Security Forum 10 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
SAP Pinnacle Award 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760134, в очереди разбора - 663824.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще