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Федеральный закон 63-ФЗ
Об электронной подписи


26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
21.05.2021 Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 1
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 2
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 2
05.10.2020 Пользователи портала госуслуг получили доступ к информации о выданных электронных подписях 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
11.09.2020 Минкомсвязи официально переименовано 2
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 2
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX 2
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 1
08.11.2019 Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи 2
08.07.2019 В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 3
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
25.01.2019 «Магнит» переходит на электронные транспортные накладные 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 2
16.01.2019 Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком» 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
16.10.2018 «КриптоПро» и Smart Engines предложили удостоверяющим центрам распознавать паспорта РФ 2
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 1
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров 1
28.06.2018 Роскомнадзору поручат надзирать за цифровым развитием России 2
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ 1
20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 1
13.09.2017 Минкомсвязи РФ планирует повышать требования к удостоверяющим центрам 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 2
21.04.2017 Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит? 2
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 2
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1

Публикаций - 120, упоминаний - 143

Федеральный закон 63-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 17
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 12
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 4
SAP SE 3215 3
Microsoft Corporation 11095 3
Логика Бизнеса 141 2
IBM 3544 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
CompanyMedia 111 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Directum - Директум 645 2
СКБ Контур 416 2
Комтел 12 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
FTS Russia - ФТС Макономи 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Делайт 2000 - DeLight 30 1
OpenText 160 1
Google LLC 7154 1
АйТи 752 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Углетелеком ГПС 4 1
Pentaho 51 1
Укртелеком 128 1
Киевстар 260 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Oracle Corporation 3350 1
M-Files 5 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
3748 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Газпромбанк - ГПБ 692 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Net Element - NETE 49 1
Альфа-Банк 1125 1
Мослифт АО 5 1
А101 Группа Компаний 30 1
X5 Group 599 1
Северсталь ПАО 204 1
Россети ПАО 168 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство РФ 2205 2
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Администрация Курской области 13 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Flash 475 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Метка доверенного времени - Доверенная временная метка - Time-Stamping Authorities 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Aladdin JaCarta 147 8
Microsoft Windows 10 6645 7
Apple iOS 5742 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 5
Microsoft Windows 7 1662 3
Aladdin JC-WebClient 15 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Java - Язык программирования 1177 3
Apple macOS 926 3
Google Android 10751 3
Aladdin JaCarta PKI 74 3
Linux OS 4260 2
Apple macOS X 901 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 853 1
Microsoft Excel 436 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
Альфа-Бизнес Онлайн 31 1
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 1
Актив - Рутокен PINPad 12 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Directum Ario 14 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Avanpost PKI 15 1
Apache HTTP Server 223 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Apache ActiveMQ 21 1
Путин Владимир 1826 3
Бокова Людмила 80 2
Никифоров Николай 1126 2
Белокрылов Александр 20 2
Яценко Виктор 13 1
Валяева Елизавета 72 1
Ахметов Ринат 52 1
Ермолаев Артем 340 1
Сиренко Ирина 5 1
Мельников Евгений 9 1
Некрасов Евгений 3 1
Ревяшко Андрей 18 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Арлазаров Владимир 118 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Козырев Алексей 270 1
Сурков Владислав 59 1
Войтик Мария 8 1
Курило Андрей 35 1
Алябьев Андрей 27 1
Новиков Федор 2 1
Сушкова Мария 1 1
Лосев Сергей 43 1
Стуров Дмитрий 25 1
Гришанова Ирина 25 1
Самойленко Максим 65 1
Сапельников Сергей 100 1
Солодилин Валентин 1 1
Носков Константин 201 1
Орешкин Максим 17 1
Казарян Карен 31 1
Пономарев Михаил 1 1
Тевс Михаил 2 1
Кравченко Владимир 1 1
Казаков Сергей 5 1
Попова Анна 10 1
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Силуанов Антон 52 1
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Восточная Европа 1679 1
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Европа 3759 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральное законодательство 254 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews Analytics 1990 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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