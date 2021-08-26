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Федеральный закон 63-ФЗ
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Публикаций - 120, упоминаний - 143
Федеральный закон 63-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Путин Владимир 1826 3
|Бокова Людмила 80 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Белокрылов Александр 20 2
|Яценко Виктор 13 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Сиренко Ирина 5 1
|Мельников Евгений 9 1
|Некрасов Евгений 3 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Козырев Алексей 270 1
|Сурков Владислав 59 1
|Войтик Мария 8 1
|Курило Андрей 35 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Новиков Федор 2 1
|Сушкова Мария 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Самойленко Максим 65 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Солодилин Валентин 1 1
|Носков Константин 201 1
|Орешкин Максим 17 1
|Казарян Карен 31 1
|Пономарев Михаил 1 1
|Тевс Михаил 2 1
|Кравченко Владимир 1 1
|Казаков Сергей 5 1
|Попова Анна 10 1
|Глебова Любовь 1 1
|Ананьев Денис 6 1
|Силуанов Антон 52 1
|Савов Светлин 2 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|CNews Analytics 1990 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru