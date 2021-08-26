Федеральный закон 63-ФЗ

Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1

Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1

Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1

Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год 1

Как выглядит настоящий цифровой офис 2

Пользователи портала госуслуг получили доступ к информации о выданных электронных подписях 1

Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1

Минкомсвязи официально переименовано 2

В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 2

Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 1

Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи 2

В России введут уголовную ответственность за неправильную выдачу электронной подписи 3

Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1

Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1

Роскомнадзору поручат надзирать за цифровым развитием России 2

Минкомсвязи РФ планирует повышать требования к удостоверяющим центрам 1