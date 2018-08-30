Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110015
ИКТ 8948
Организации 6963
Ведомства 1347
Ассоциации 716
Технологии 3056
Системы 19203
Персоны 43548
География 1734
Статьи 1297
Пресса 923
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1756
Мероприятия 820

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ Об электронной цифровой подписи



30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров
29.03.2011 Госдума приняла закон «Об электронной подписи»
16.10.2006 Правительство рассмотрит проект закона об электронной подписи
02.03.2001 Скоро во Франции будет опубликован декрет об электронной подписи
16.02.2001 Германский парламент одобрил закон об электронной подписи
08.09.2000 Закон об электронной подписи будет принят в Польше к концу этого года
17.08.2000 Правительство Германии утвердило законопроект об электронной подписи
22.06.2000 После принятия закона об электронной подписи интернет ожидает вторая волна C2C
19.06.2000 Сенат США утвердил закон об электронной подписи, очередь за президентом Клинтоном
15.06.2000 Палата Представителей Конгресса США приняла закон об электронной подписи
14.06.2000 Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи
25.05.2000 Чешский парламент одобрил закон об электронной подписи
19.05.2000 Конгресс США приблизился к компромиссу относительно закона об электронной подписи

Публикаций - 229, упоминаний - 297

Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1041 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 16
КриптоПРО - Крипто-ПРО 341 15
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 697 14
Directum - Директум 908 11
7002 10
Microsoft Corporation 23491 9
1С-ИжТиСи 6318 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 8
Газинформсервис - ГИС 109 8
Docsvision - ДоксВижн 967 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 7
Oracle Corporation 6301 6
InterTrust - ИнтерТраст 324 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 5
SAP SE 4881 5
АйТи 1283 5
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 126 4
Cisco Systems 4873 4
Dell EMC 4914 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 4
IBM - International Business Machines Corp 9192 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 4
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 148 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 4
Haulmont - Хоулмонт 86 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 506 3
FogSoft - ФогСофт 42 3
Информзащита 682 3
Тензор 66 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 3
Google LLC 10935 3
Такском - Taxcom 207 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 3
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 131 3
Логика Бизнеса 220 3
Астрал ГК - Калуга Астрал 72 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
Точка 3797 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 5
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 10 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 217 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 3
Почта России ПАО 1989 3
ГПБ - Газпромбанк 939 3
Альфа-Банк 1596 3
Транснефть 272 3
X5 Group 814 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 241 2
РЖД - Российские железные дороги 1619 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 150 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 112 2
ПГК - Первая грузовая компания 139 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 2
Меркури - Mercury 232 2
Ак Барс Банк 249 2
Газпром нефть 498 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 2
ППФ - Пермская печатная фабрика 20 2
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 211 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 2
Газпром ПАО 1151 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 56 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 352 2
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 71 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
Мослифт АО 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 24
Президент Российской Федерации 3712 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 13
Федеральное казначейство России 1548 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 277 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 8
Правительство Москвы 1991 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 5
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 4
Администрация Президента РФ 977 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
Судебная власть - Judicial power 2092 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 108 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 62 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2964 168
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10831 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 97
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 69
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 59
Электронный документ - Electronic document 1263 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 30
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3482 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 26
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 724 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5456 23
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3474 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10033 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7959 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 17
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 151 17
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2740 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10151 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 16
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9908 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1341 14
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 734 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4310 13
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 180 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15067 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 632 13
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 100 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9330 12
Проверка контрагентов 1473 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 45
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 16
Microsoft Windows 14432 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 13
Linux OS 8236 12
Apple iOS 6795 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1753 11
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 118 11
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 382 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 10
Google Android 12544 10
Microsoft Windows 2000 12675 8
Aladdin JaCarta ГОСТ 94 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 208 6
Aladdin eToken ГОСТ 41 6
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 74 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 5
Oracle Java - язык программирования 2763 5
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 5
Apple macOS 1711 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 5
КриптоПро CSP СКЗИ 171 5
InterTrust - CompanyMedia 150 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 4
Microsoft SQL Server 1472 4
Microsoft Windows 7 1883 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
Aladdin JaCarta PKI 85 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 4
Apple iPad 3737 3
Microsoft Office 3435 3
Aladdin JC-WebClient 15 3
Apple - App Store 2598 3
IBM FileNet 111 3
НКТ - Р7-Офис 202 3
ГС-инвест - Avanpost PKI 26 3
Apple macOS X - Rhapsody 1508 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 584 3
Медведев Дмитрий 1630 9
Путин Владимир 2729 8
Горелов Дмитрий 57 8
Шадаев Максут 628 5
Баранов Никита 13 5
Сиренко Ирина 7 4
Никифоров Николай 1172 4
Груздев Сергей 37 4
Маслов Юрий 10 4
Романов Кирилл 30 4
Щеголев Игорь 689 3
Плигин Владимир 6 3
Рейман Леонид 1031 3
Якушев Михаил 50 3
Пак Олег 100 3
Аксаков Анатолий 123 3
Кирюшкин Сергей 4 3
Бокова Людмила 80 3
Андреев Владимир 85 3
Мещеряков Кирилл 22 3
Греф Герман 365 3
Макаров Станислав 117 3
Мацыгин Юрий 35 2
Белокрылов Александр 27 2
Натрусов Артем 192 2
Барсуков Сергей 31 2
Чаркин Евгений 240 2
Малинин Юрий 7 2
Паршин Максим 274 2
Агапкин Алексей 39 2
Ермолаев Артем 361 2
Ушаков Анатолий 41 2
Попова Анна 17 2
Костин Сергей 31 2
Смирнова Татьяна 30 2
Подобайло Николай 16 2
Родионов Иван 67 2
Юров Сергей 8 2
Горностаев Владимир 7 2
Кислицын Алексей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 122786 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 19
Европа 21307 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 15
Германия - Федеративная Республика 12012 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 7
Беларусь - Белоруссия 4254 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6303 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2311 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 5
Россия - СФО - Новосибирск 3701 5
Россия - СФО - Иркутская область 917 5
Россия - ЦФО - Курская область 536 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 623 4
Россия - УФО - Челябинская область 992 4
Казахстан - Республика 4841 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1537 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1419 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 949 4
Украина 7267 4
Россия - СФО - Омская область 566 4
Япония 12878 4
Франция - Французская Республика 7084 4
Россия - Сибирь 2010 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 545 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1382 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1139 3
Европа Восточная 2997 3
Россия - СФО - Кемеровская область 721 3
Евразия 553 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1298 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 448 3
Земля - планета Солнечной системы 9701 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2017 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 605 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 121
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 606 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 68
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5856 63
Юриспруденция - Jurisprudence 6227 50
Федеральное законодательство 1465 47
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4941 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 24
Физическое лицо - Физлицо 3132 23
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2095 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8866 20
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 736 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 16
Паспорт - Паспортные данные 2084 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 15
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 572 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 13
Экспорт - Экспортные операции 2726 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 12
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4475 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2718 11
Информационное общество - Государственная программа 1295 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1736 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1509 7
Кредитование - Сrediting 5112 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 7
Экономический эффект 814 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3903 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8278 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4636 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 4
Mercury Center 309 3
Российская газета 241 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
ТВ-Новости АНО 6 1
РИА Новости 804 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Bloomberg 1109 1
Мобильные системы 113 1
Newsbytes News Network 379 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
TAdviser - Центр выбора технологий 296 1
Die Welt 80 1
500 Startups 14330 16
IDC - International Data Corporation 4849 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 3
Juniper Research 502 2
Gartner - Гартнер 3475 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Markets&Markets Research 104 1
Forrester Research 812 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 207 1
ИРИ - Институт развития интернета 112 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
Информзащита Учебный центр 38 1
НИУ ВШЭ - Институт права цифровой среды - Институт проблем правового регулирования 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 2
CNews AWARDS - награда 408 2
Docflow 132 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 1
CeBIT 461 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще