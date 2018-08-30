Индексная книга CNews*
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ Об электронной цифровой подписи
Публикаций - 229, упоминаний - 297
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1630 9
|Путин Владимир 2729 8
|Горелов Дмитрий 57 8
|Шадаев Максут 628 5
|Баранов Никита 13 5
|Сиренко Ирина 7 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Груздев Сергей 37 4
|Маслов Юрий 10 4
|Романов Кирилл 30 4
|Щеголев Игорь 689 3
|Плигин Владимир 6 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Якушев Михаил 50 3
|Пак Олег 100 3
|Аксаков Анатолий 123 3
|Кирюшкин Сергей 4 3
|Бокова Людмила 80 3
|Андреев Владимир 85 3
|Мещеряков Кирилл 22 3
|Греф Герман 365 3
|Макаров Станислав 117 3
|Мацыгин Юрий 35 2
|Белокрылов Александр 27 2
|Натрусов Артем 192 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Чаркин Евгений 240 2
|Малинин Юрий 7 2
|Паршин Максим 274 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Ушаков Анатолий 41 2
|Попова Анна 17 2
|Костин Сергей 31 2
|Смирнова Татьяна 30 2
|Подобайло Николай 16 2
|Родионов Иван 67 2
|Юров Сергей 8 2
|Горностаев Владимир 7 2
|Кислицын Алексей 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.