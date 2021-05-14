Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Haulmont
Хоулмонт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 129
Haulmont упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Соломонов Михаил 4 4
|Дремлюг Андрей 3 3
|Глазков Александр 57 2
|Макаров Станислав 111 2
|Назаров Александр 35 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Коробов Евгений 22 2
|Погорелова-Триппель Наталья 3 2
|Егоров Вадим 9 2
|Зайчиков Илья 12 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Герасимов Павел 1 1
|Окунь Дмитрий 16 1
|Шестаков Сергей 16 1
|Турчановский Дмитрий 5 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Пискунович Елена 9 1
|Сененко Алия 2 1
|Гортинский Сергей 1 1
|Гнеушев Сергей 2 1
|Королев Илья 6 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Храмова Ольга 3 1
|Саломатин Андрей 1 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Голованов Леонид 5 1
|Патешман Александр 2 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Зимовец Александр 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Галкин Андрей 19 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Шевелев Борис 5 1
|Путин Владимир 1826 1
|Зырянов Илья 17 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Кошелев Константин 6 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Симаков Олег 106 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2193 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru