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Haulmont
Хоулмонт


14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 4
12.04.2021 Haulmont повысил уровень автоматизации техподдержки с помощью Okdesk 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
23.03.2021 Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс 2
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 3
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
22.10.2020 Сбер приобрел у Haulmont low-code продукт CUBA Studio 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
30.03.2020 Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 3
28.02.2020 Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России 2
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 2
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 2
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 1
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт» 2
09.04.2018 СЭД «Тезис» автоматизирует работу Российского аукционного дома 1
25.12.2017 Российский рынок СЭД/ECM-систем вырос до 41,6 млрд рублей 2
25.05.2017 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 3
17.10.2016 «Хоулмонт» получил лицензии ФСТЭК на защиту конфиденциальных данных 2
05.10.2016 «Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 4
28.06.2016 Selectel автоматизировал документооборот на базе СЭД «Тезис» 1
31.05.2016 «ЭФ-Интернэшнл» расширила масштабы использования СЭД «Тезис» 1
28.04.2016 СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей 1
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 2
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию 3
22.03.2016 СК «Олимпийский» автоматизировал документооборот на базе системы «Тезис» 1
22.12.2015 Рынок СЭД/ECM в России замедляет темпы роста 1
01.10.2015 Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис» 3
29.09.2015 СЭД «Тезис» упростила согласование документов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 1
25.08.2015 «Хоулмонт» и «КриптоПро» стали партнерами 2
09.07.2015 «Хоулмонт» получила лицензию ФСБ на разработку ПО, защищенного с помощью средств шифрования 2
28.04.2015 СЭД «Тезис» интегрирована с сервисом отслеживания почтовых отправлений «Почты России» 2

Публикаций - 71, упоминаний - 129

Haulmont упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3546 6
SAP SE 3216 6
Microsoft Corporation 11110 5
АйТи 752 5
Oracle Corporation 3355 4
Docsvision - ДоксВижн 776 4
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Google LLC 7158 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Крок 1221 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Летограф - Letograf 63 2
Dahua Technology 34 2
Bellsoft - БеллСофт 26 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Логика Бизнеса 141 2
CompanyMedia 111 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Корус Консалтинг ГК 806 2
Brother 111 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Cisco IBSG 4 1
Allied Telesis 76 1
Luxms 14 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Ovum 55 1
АйДи - Технологии управления 41 1
GitHub 412 1
OpenText 160 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ТелеМед 7 1
СКБ Контур 416 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Код Безопасности 365 1
Whirlpool 47 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Roche Holding - Холдинг Рош 11 2
X5 Group 599 2
Банк Зенит 131 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
Indesit 32 1
Whirlpool KitchenAid 15 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Uber 257 1
СМП-Страхование 1 1
Почта России ПАО 1574 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Зарубежнефть 27 1
Бином 16 1
Coca-Cola Company 112 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Альфа-Капитал УК 45 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Транснефть 159 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Фармстандарт АО 32 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Ингосстрах СПАО 210 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Uber Technologies 258 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Калининградской области 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Рособоронэкспорт 34 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство РФ 2206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
LiveUSB - LiveUSB OS 5 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Kubernetes 307 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Java - Язык программирования 1178 8
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 8
Хоулмонт - Тезис 76 7
Microsoft Windows 10 6652 6
Haulmont CUBA Platform 24 6
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 4
Microsoft SQL Server 795 4
Linux OS 4265 4
OpenText Documentum 191 3
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 2
Oracle JDK - Java Development Kit 64 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Apple macOS 927 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
Apache HTTP Server 223 1
Facebook Aquila 3 1
Google Chrome - браузер 1117 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Tizen OS - Linux 215 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Luxms BI 13 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 17 1
Haulmont CUBA Studio 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
Brother Secure Print+ 1 1
Соломонов Михаил 4 4
Дремлюг Андрей 3 3
Глазков Александр 57 2
Макаров Станислав 111 2
Назаров Александр 35 2
Кузнецов Сергей 82 2
Коробов Евгений 22 2
Погорелова-Триппель Наталья 3 2
Егоров Вадим 9 2
Зайчиков Илья 12 2
Шашмурина Ксения 5 2
Герасимов Павел 1 1
Окунь Дмитрий 16 1
Шестаков Сергей 16 1
Турчановский Дмитрий 5 1
Черепащук Валентин 4 1
Пискунович Елена 9 1
Сененко Алия 2 1
Гортинский Сергей 1 1
Гнеушев Сергей 2 1
Королев Илья 6 1
Крутобережский Антон 1 1
Храмова Ольга 3 1
Саломатин Андрей 1 1
Бабинцев Василий 21 1
Голованов Леонид 5 1
Патешман Александр 2 1
Зеленюк Александр 2 1
Зимовец Александр 1 1
Лосев Сергей 43 1
Галкин Андрей 19 1
Кривошеев Евгений 4 1
Шевелев Борис 5 1
Путин Владимир 1826 1
Зырянов Илья 17 1
Васильев Кирилл 13 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Кошелев Константин 6 1
Белокрылов Александр 20 1
Симаков Олег 106 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Республика Бурятия 285 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Липецк 258 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Республика Коми 415 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
РАН - Российская академия наук 317 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
Docflow 58 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
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