Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 60199
ИКТ 5500
Организации 3702
Ведомства 1356
Ассоциации 422
Технологии 2197
Системы 13072
Персоны 21495
География 1083
Статьи 734
Пресса 612
ИАА 439
НИИ, ВУЗы и библиотеки 820
Мероприятия 658

Ростелеком Wink
Zabava
онлайн-кинотеатр

Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр


23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
31.05.2021 Видеосервис Wink запустил бесплатную услугу «Обмен фильма»
02.03.2021 Tele2 предложил абонентам обновленную услугу с доступом к онлайн-кинотеатру Wink
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза
18.01.2021 На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в 2020 году
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21
18.12.2020 Wink и «Эверест» запустили умную рекламу и бесплатное кино для зрителей
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино
03.11.2020 Нескучные каникулы: «Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром
24.03.2020 Wink открыл бесплатный доступ к телеканалам о театрах, музеях и концертах
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
30.01.2020 Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
14.03.2019 «Ростелеком»: сервис Wink подключили 645 тысяч жителей ЦФО
19.02.2015 «Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV
19.02.2015 «Ростелеком» представил сервис «Мультискрин»
14.10.2013 В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома»
18.06.2013 «Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android
18.01.2013 «Ростелеком» запустил сезонную продажу сериалов для клиентов «Интерактивного ТВ» и Zabava.ru
25.12.2012 «Ростелеком» включил в онлайн-вещание на Zabava.ru каналы Discovery Networks
17.12.2012 "Ростелеком" запустил приложение Zabava для пользователей iPad
17.12.2012 «Ростелеком» запустил приложение Zabava для пользователей iPad
11.07.2012 «Ростелеком» обеспечит прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона на ТВ и в интернете
07.12.1998 Пол Аллен вложит 10 миллионов долларов в Wink Communications

Публикаций - 112, упоминаний - 210

Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 79
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 25
Yandex - Яндекс 4577 19
VK - Mail.ru Group 2812 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 9
Apple Inc - Эппл Рус 10118 9
Samsung Electronics 8946 9
Meta - Facebook 4129 8
Huawei 2996 5
Google LLC 9436 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 5
Telegram Group 744 4
Xiaomi 981 4
Ericsson 2275 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 3
TrueConf - ТруКонф 262 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
Tionix - Тионикс 57 2
МФ технологии - МФТ 25 2
Spirit DSP - Спирит Корп 413 2
BBDO BOOTLEG 4 2
Код Безопасности 389 2
Rambler Group - Рамблер ГК 757 2
Прометей - Prometey 20 2
Nvidia Corp 3023 2
VideoMost - ВидеоМост 200 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 2
TP-Link 177 2
Nokia Corporation 5235 2
Новые облачные технологии (НОТ) 228 2
LG Electronics 3134 2
Microsoft Corporation 21009 2
Netris - Нетрис 49 1
Ростелеком - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 6 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
I-Free Just AI 12 1
БайтЭрг 28 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 26 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 23
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 12
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 12
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 6
Walt Disney Company 490 6
Газпром ПАО 751 5
ГПБ - Газпромбанк 799 5
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 5
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 4
Bookmate 21 4
Sony Pictures Entertainment 133 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 4
Warner Bros. International Television Distribution 260 4
О2О Холдинг 44 4
Wildberries 150 4
Walt Disney - 20th Century Fox 59 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 3
Coursera 42 3
Storytel - Сторител 5 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 3
Qiwi 795 2
Лабиринт - книжный интернет-магазин 17 2
UMG - Universal Music Group 248 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 2
Государственная Третьяковская галерея 39 2
Совкомбанк Совесть 28 2
Русагро Группа Компаний 172 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 110 2
Алроса АК 97 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Pixar 42 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 300 1
Paramount Pictures Corporation 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 11
Правительство РФ 2657 11
Президент Российской Федерации 1729 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 3
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
Федеральное казначейство России 867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Правительство Москвы - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 88 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Администрация Президента РФ 325 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1247 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 2
Руссофт - Russoft 345 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
ЛДПР 97 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 27
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 26
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 12
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2041 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1505 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3553 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 218 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 775 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 3
Родительский контроль 162 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 146 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 348 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 195 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 23 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 22 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
Google Android 11666 20
Apple iOS 6242 12
VK - Mail.ru Одноклассники 976 11
ВГТРК Смотрим 14 11
Microsoft Windows 10 10127 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 72 8
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 277 8
Apple iPad 3542 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 8
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 7
Google YouTube - Видеохостинг 2175 7
Google Android TV 189 6
Kaspersky Internet Security 346 6
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 6
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 5
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 200 5
Linux OS 7206 5
Яндекс.Карты и Транспорт 311 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 4
Новые облачные технологии - МойОфис 326 4
МТС ТВ 37 4
WhatsApp Messenger 694 4
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 14 4
Apple macOS 1229 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 26 3
VK - Mail.Ru Почта 176 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 264 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 3
Ростелеком Лицей 5 3
Cyberhero 6 3
Apple - App Store 2355 3
Rakuten Viber 465 3
Google Play - Google Store - Android Market 2637 3
Осеевский Михаил 251 11
Путин Владимир 2442 7
Кириенко Владимир 45 7
Решетин Олег 40 6
Анохин Сергей 41 6
Холодный Андрей 11 4
Бондарчук Федор 13 3
Паршин Максим 172 3
Самошкина Диана 28 3
Косарим Александр 6 2
Голованов Андрей 8 2
Шумейко Анна 18 2
Сергеев Михаил 39 2
Жуковский Антон 9 2
Пучков Дмитрий 28 2
Зайцев Павел 45 2
Доброхотова Елена 6 2
Брылёв Кирилл 2 2
Нурмагомедов Хабиб 8 2
Ran Tony - Ран Тони 13 2
Худавердян Тигран 67 2
Усманов Алишер 254 2
Добродеев Борис 89 2
Гутенёв Владимир 11 1
Соловьева Елена 5 1
Акиньшина Оксана 2 1
Климова Татьяна 1 1
Turner Tina - Тина Тернер 1 1
Лебедев Артемий 63 1
Бжемухов Азамат 1 1
Киселев Кирилл 1 1
Тарасова Аглая 1 1
Чугунов Никита 55 1
Голещихин Денис 9 1
Ходжаев Азам 3 1
Старшенбаум Ирина 2 1
Миндубаева Юлия 4 1
Николаев Олег 12 1
Меньшиков Олег 5 1
Троцюк Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 4
Россия - СФО - Новосибирск 2924 4
Европа 7261 4
Россия - ЦФО - Тульская область 927 3
Азия - Азиатский регион 3153 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 3
Казахстан - Республика 4137 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 2
Турция - Турецкая республика 1478 2
Россия - УФО - Челябинская область 848 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 2
Беларусь - Белоруссия 3206 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 2
Армения - Республика 1045 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 302 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Россия - Крайний Север 143 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 173 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 332 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Россия - Южный Урал 105 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 6
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 4
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 3
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 2
Всероссийская перепись населения 41 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Русский язык 1657 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 40 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Денежные переводы 110 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Федеральное законодательство 355 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
КиноПоиск - Портал о кино 122 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 11
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 10
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 7
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 5
Коммерсантъ - Издательский дом 791 3
National Geographic 60 2
Ведомости 274 2
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 2
Mezzo - телеканал 8 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
ShowTime - телеканал 15 1
Discovery Channel 33 1
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 1
Парламентская газета 9 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 16 1
CNET - Издание 1557 1
РИА Новости 719 1
Forbes - Форбс 560 1
Bloomberg 939 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
IDC - International Data Corporation 4526 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Counterpoint Research 33 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 2
Открытое образование 6 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 207 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 13 1
GeekBrains 43 2
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 11 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022