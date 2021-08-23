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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Wink
Zabava
онлайн-кинотеатр
Публикаций - 112, упоминаний - 210
Ростелеком Wink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 251 11
|Путин Владимир 2442 7
|Кириенко Владимир 45 7
|Решетин Олег 40 6
|Анохин Сергей 41 6
|Холодный Андрей 11 4
|Бондарчук Федор 13 3
|Паршин Максим 172 3
|Самошкина Диана 28 3
|Косарим Александр 6 2
|Голованов Андрей 8 2
|Шумейко Анна 18 2
|Сергеев Михаил 39 2
|Жуковский Антон 9 2
|Пучков Дмитрий 28 2
|Зайцев Павел 45 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Брылёв Кирилл 2 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 2
|Ran Tony - Ран Тони 13 2
|Худавердян Тигран 67 2
|Усманов Алишер 254 2
|Добродеев Борис 89 2
|Гутенёв Владимир 11 1
|Соловьева Елена 5 1
|Акиньшина Оксана 2 1
|Климова Татьяна 1 1
|Turner Tina - Тина Тернер 1 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Бжемухов Азамат 1 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Тарасова Аглая 1 1
|Чугунов Никита 55 1
|Голещихин Денис 9 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Старшенбаум Ирина 2 1
|Миндубаева Юлия 4 1
|Николаев Олег 12 1
|Меньшиков Олег 5 1
|Троцюк Алексей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru