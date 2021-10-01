Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россвязь
Федеральное агентство связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 481, упоминаний - 1088
Россвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 41
|Путин Владимир 1820 31
|Иванов Олег 124 19
|Носков Константин 201 17
|Калугин Сергей 162 16
|Духовницкий Олег 91 16
|Жаров Александр 165 14
|Волин Алексей 113 12
|Соколов Алексей 121 12
|Чурсин Игорь 20 11
|Кисляков Евгений 83 10
|Бокова Людмила 80 10
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Шадаев Максут 384 9
|Ротенберг Игорь 35 8
|Ротенберг Аркадий 42 8
|Щеголев Игорь 676 7
|Мельников Александр 63 7
|Рейман Леонид 407 7
|Лугов Андрей 32 6
|Албычев Александр 74 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Дворкович Аркадий 169 6
|Понькин Александр 26 5
|Петрушин Андрей 64 5
|Козырев Алексей 270 5
|Клишас Андрей 44 5
|Тарасенко Андрей 8 5
|Липов Андрей 50 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Акимов Максим 167 4
|Нестеренко Татьяна 36 4
|Страшнов Дмитрий 109 3
|Логунов Владимир 10 3
|Григорьев Владимир 7 3
|Панков Александр 60 3
|Терляков Олег 6 3
|Качанов Олег 58 3
|Логинов Александр 34 3
|Ларина Екатерина 11 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755248, в очереди разбора - 658939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755248, в очереди разбора - 658939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru