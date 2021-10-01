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Россвязь
Федеральное агентство связи


01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 11
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
30.04.2021 Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России» 7
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 2
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 2
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 2
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 9
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов 5
03.02.2021 Минцифры будет делить 1,85 миллиарда между электронными СМИ 2
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 5
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 2
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 3
20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 2
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 12
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
30.10.2020 Основные предложения бизнес сообщества включены в федпроект «Информационная безопасность» 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 2
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 3
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 4
22.07.2020 ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда» 1
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 2
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 4
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1

Публикаций - 481, упоминаний - 1088

Россвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 36
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 32
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 21
Ростелеком Связьинвест 692 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
ГЛОНАСС АО 82 9
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 8
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Yandex - Яндекс 4098 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 5
Turkcell 178 5
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Google LLC 7124 4
Telegram Group 702 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 4
Синтерра - Synterra 562 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Microsoft Corporation 10997 3
SAP SE 3207 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 3
Центр мониторинга сетей связи 5 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 3
Acronis - Акронис 363 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
АйТи 748 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 2
Почта России ПАО 1570 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Северсталь ПАО 204 2
Газпромбанк Лизинг 10 2
Jaguar Land Rover 63 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 2
Почта Банк 289 2
Яндекс.Еда 93 2
О2О Delivery club 153 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Газпром ПАО 518 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
PSA Opel 17 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Sumitomo Group 11 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Shopping Live 4 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Yamaha 36 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Ford 173 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Транснефть 159 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Связной ГК 875 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Россети ПАО 168 1
KIA Motors 72 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
eBay Inc 526 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 128
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 63
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 29
Правительство РФ 2198 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
Президент Российской Федерации 1439 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 18
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 13
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Федеральное казначейство России 766 10
Счётная палата РФ 459 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 7
Администрация Президента РФ 267 6
Управление делами президента Российской Федерации 38 6
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 6
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 6
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 4
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 8 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 35
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 20
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 457 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
Diameter 12 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 11
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Мир тесен - социальная сеть 11 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Ростелеком RTOpen 9 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Nissan Murano 6 2
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Linux OS 4236 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Ростелеком RTFree 8 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
МТТ YouMagic 33 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
Никифоров Николай 1126 41
Путин Владимир 1820 31
Иванов Олег 124 19
Носков Константин 201 17
Калугин Сергей 162 16
Духовницкий Олег 91 16
Жаров Александр 165 14
Волин Алексей 113 12
Соколов Алексей 121 12
Чурсин Игорь 20 11
Кисляков Евгений 83 10
Бокова Людмила 80 10
Медведев Дмитрий 1433 10
Шадаев Максут 384 9
Ротенберг Игорь 35 8
Ротенберг Аркадий 42 8
Щеголев Игорь 676 7
Мельников Александр 63 7
Рейман Леонид 407 7
Лугов Андрей 32 6
Албычев Александр 74 6
Мишустин Михаил 302 6
Дворкович Аркадий 169 6
Понькин Александр 26 5
Петрушин Андрей 64 5
Козырев Алексей 270 5
Клишас Андрей 44 5
Тарасенко Андрей 8 5
Липов Андрей 50 5
Осеевский Михаил 221 5
Акимов Максим 167 4
Нестеренко Татьяна 36 4
Страшнов Дмитрий 109 3
Логунов Владимир 10 3
Григорьев Владимир 7 3
Панков Александр 60 3
Терляков Олег 6 3
Качанов Олег 58 3
Логинов Александр 34 3
Ларина Екатерина 11 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 23
Россия - СФО - Новосибирск 1954 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - Севастополь 419 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Россия - Краснодарский край 913 11
Россия - Республика Крым 625 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 9
Россия - ПФО - Казань 1507 9
Россия - Красноярский край 657 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 6
Франция - Французская Республика 2109 5
Украина 3344 5
Россия - Республика Мордовия 386 4
Россия - Астраханская область 369 4
Россия - Забайкальский край 356 4
Россия - Ростовская область 859 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Восточная Европа 1667 4
Россия - Амурская область 320 4
Япония 2752 4
Россия - Курская область 338 3
Россия - Орловская область 131 3
Россия - Сочи 910 3
Россия - Тамбовская область 321 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - Средний Урал 39 3
Россия - Тульская область 752 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
Информационное общество - Государственная программа 282 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 8
Резерв универсального обслуживания 37 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 6
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 5
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 4
ящик Пандоры 31 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральное законодательство 254 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Коррупция 22 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
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