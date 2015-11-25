Порнография Pornography
Порнография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Давыдов Денис 39 15
|Щеголев Игорь 689 14
|Жаров Александр 174 10
|Малофеев Константин 110 9
|Мизулина Елена 21 8
|Врублевский Павел 93 8
|Путин Владимир 2724 8
|Bush George - Буш Джордж 305 8
|Козлюк Артем 39 6
|Дарбинян Саркис 35 6
|Хинштейн Александр 76 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Мирошников Борис 60 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Медведев Дмитрий 1629 4
|Гусев Игорь 19 4
|Навальный Алексей 60 4
|Мишустин Михаил 481 4
|Мизулина Екатерина 11 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 897 4
|Курашев Дмитрий 41 4
|Дуров Павел 249 4
|Мельникова Анастасия 245 4
|Липов Андрей 56 3
|Ситников Сергей 75 3
|Артимович Игорь 28 3
|Кулин Филипп 42 3
|Боярский Сергей 24 3
|Чернышенко Дмитрий 428 3
|Jackson Michael - Джексон Майкл 32 3
|Наумов Виктор 125 3
|Колесников Андрей 84 3
|Яровая Ирина 70 3
|Зенкин Денис 262 3
|Михайлов Сергей 42 3
|Беспалов Евгений 6 3
|Кузнецов Антон 7 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 3
|Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 8 3
|Субботин Вадим 13 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216213, в очереди разбора - 885474.
Создано именных указателей - 109385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.