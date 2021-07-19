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Верный Торговая сеть



19.07.2021 «Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»

Публикаций - 76, упоминаний - 76

Верный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEGA 383 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 3
Microsoft Corporation 22180 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1936 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8674 3
Acer Group 2271 2
Loymax Solution - Лоймакс 6 2
1С-ИжТиСи 22 2
HP Inc. 5251 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 37 2
Yandex - Яндекс 4877 2
Addreality 39 2
Прогноз 692 2
Мегаплан 62 2
Alibaba Group 347 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8145 2
Apple Inc 10469 2
VK - Mail.ru Group 2986 2
Honeywell 238 2
5649 2
1С-Битрикс - Bitrix 419 2
SAP SE 4478 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 99 1
Deus Craft 4 1
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Swag Masha 4 1
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Pixonic 18 1
AUO - AU Optronics 79 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 31 1
Verint 26 1
Интеллектуальные системы 176 1
Wellink - Веллинк 17 1
ВкусВилл - Избёнка 59 6
Связной ГК 1122 5
X5 Group 671 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 3
Магнит - Сеть магазинов 373 3
О2О Delivery club 166 3
О2О Холдинг 38 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 2
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 20 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 2
Быстроном 5 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 616 2
Лента - Сеть розничной торговли 574 2
Ситимобил - Служба такси 132 2
AliExpress 315 2
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 6 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 27 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 130 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 10 1
Сбер - Кухня на районе 10 1
Puma - Пума 40 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 43 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
Sunlight - Санлайт 7 1
1Click 7 1
Cenam.net - Ценам.нет 2 1
ЛТ Менеджмент 5 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Tesco 73 1
Braun 61 1
Crocs 7 1
Четыре Лапы 7 1
KazanExpress - маркетплейс 3 1
Слата 7 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2190 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2364 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 86 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2212 1
Microsoft Edge - браузер 1877 1
Loymax Loyalty 3 1
VK Donut 7 1
Omnicomm Online 56 1
Procter&Gamble - Pampers 6 1
Addreality Box 3 1
Acer Aspire One 41 1
HPE OpenView 197 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 116 1
Мегаплан CRM 8 1
Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Infor WMS 7 1
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Козлов Сергей 34 2
Журавлев Роман 22 1
Семенова Ирина 43 1
Коржов Владлен 1 1
Чеперегин Александр 1 1
Макаров Станислав 116 1
Пешехонов Константин 6 1
Чуриков Леонид 3 1
Вечканов Денис 1 1
Шацкий Игорь 2 1
Потоцкий Михаил 14 1
Махов Геннадий 11 1
Саввин Антон 17 1
Баринов Игорь 11 1
Григорьев Максим 6 1
Ланцов Михаил 2 1
Добродеев Борис 92 1
Потапов Сергей 29 1
Гришин Сергей 7 1
Порубов Виталий 6 1
Пахомов Антон 2 1
Филиппов Александр 13 1
Заржецкий Александр 31 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Шевченко Владимир 135 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 64 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 176 1
Паньков Борис 15 1
Гришин Дмитрий 183 1
Исагулова Элина 28 1
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
Вольфсон Влад 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 103679 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12014 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12766 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2940 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2156 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5164 2
Россия - ПФО - Казань 1984 2
Ближний Восток 2535 2
Россия - СФО - Новосибирск 3192 2
Того - Тоголезская Республика 17487 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 49 2
Беларусь - Белоруссия 3407 2
Япония 9624 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1587 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 879 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 557 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2650 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 228 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2107 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 684 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 91 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 644 1
Индия - Республика 4193 1
Норвегия - Королевство 1079 1
Куба - Республика 219 1
Бразилия - Федеративная Республика 1923 1
Украина 5970 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1946 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12352 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 911 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1884 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2065 1
Россия - УФО - Свердловская область 1081 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3210 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1442 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7311 2
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 58 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1927 1
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 8 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8867 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 489 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 22 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8536 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3701 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 67 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2882 1
Информационное общество - Государственная программа 1168 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 896 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 947 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Thomson Reuters - Рейтер 5721 2
Associated Press 1972 1
IDC - International Data Corporation 4598 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3042 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 79 1
IHS iSuppli 389 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 350 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 1
GeekBrains 44 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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