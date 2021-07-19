Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Верный Торговая сеть
Публикаций - 76, упоминаний - 76
Верный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галеев Сергей 18 2
|Козлов Сергей 34 2
|Журавлев Роман 22 1
|Семенова Ирина 43 1
|Коржов Владлен 1 1
|Чеперегин Александр 1 1
|Макаров Станислав 116 1
|Пешехонов Константин 6 1
|Чуриков Леонид 3 1
|Вечканов Денис 1 1
|Шацкий Игорь 2 1
|Потоцкий Михаил 14 1
|Махов Геннадий 11 1
|Саввин Антон 17 1
|Баринов Игорь 11 1
|Григорьев Максим 6 1
|Ланцов Михаил 2 1
|Добродеев Борис 92 1
|Потапов Сергей 29 1
|Гришин Сергей 7 1
|Порубов Виталий 6 1
|Пахомов Антон 2 1
|Филиппов Александр 13 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 64 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 176 1
|Паньков Борис 15 1
|Гришин Дмитрий 183 1
|Исагулова Элина 28 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
|Вольфсон Влад 57 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5721 2
|Associated Press 1972 1
|IDC - International Data Corporation 4598 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3042 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 79 1
|IHS iSuppli 389 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 350 2
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru