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Microsoft SharePoint 2010


08.12.2016 Softline модернизировала корпоративный портал в «Евразийском банке» 1
18.05.2015 i-Sys обновила корпоративный портал Первобанка 1
27.06.2014 «Корус Консалтинг» завершила внедрение CRM-системы в DPD 1
13.05.2014 «Рексофт» оптимизировал систему управления финансовыми лимитами банка ВТБ 1
23.01.2014 «Carcade Лизинг» автоматизировал продажу и сопровождение лизинговых сделок с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
19.08.2013 Банк «Новопокровский» внедрил корпоративный портал DeskWork 1
26.03.2013 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2011 в «КС-Дилинге» 1
08.02.2013 LibreOffice обновился до четвертой версии 1
22.11.2012 АМИ создала систему специальной связи в Государственной налоговой службе Украины 1
20.11.2012 «Май» внедрил систему бизнес-аналитики на базе решений Microsoft 1
29.10.2012 ЭОС обновила СЭД/ECM-систему EOS for SharePoint 1
15.10.2012 «ICL-КПО ВС» построила ИТ-инфраструктуру для Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 1
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI 1
05.09.2012 ActiveCloud by Softline предлагает портал DeskWork в аренду 1
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint 1
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
20.07.2012 Корпоративный портал банка: новые требования 1
04.07.2012 УК «Проект» внедряет СЭД и CRM-систему на базе решений Microsoft 1
27.06.2012 «Корус Консалтинг» создал электронный архив для ЦНИИ им. Крылова 1
19.04.2012 Группа компаний «МонАрх» расширяет систему управления договорами на базе ЕСМ-системы EOS for SharePoint 2
02.04.2012 Корпоративные коммуникации переходят в "облака" 1
01.03.2012 «Технологика» внедрила систему контроля исполнения поручений в Клинике имени Е. Н. Мешалкина 1
09.02.2012 «Воздушные Ворота Северной Столицы» внедряют СЭД на базе EOS for SharePoint 1
07.02.2012 Pinpoint: сайт знакомств клиентов с технологиями 1
02.02.2012 «Астерос Консалтинг» предлагает корпоративный портал «в коробке» 1
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ» 2
26.01.2012 SharePoint против SharePoint'а: риски при внедрении 1
27.12.2011 Softline внедрила производственный портал для «Нарьянмарнефтегаза» 1
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус» 1
31.10.2011 «МонАрх» внедрил СЭД EOS for SharePoint 1
20.10.2011 «М2М Прайвет Банк» внедрил СЭД на базе EOS for SharePoint 1
19.08.2011 «Империя-Фарма» автоматизировала документооборот на базе системы EOS for SharePoint 1
16.08.2011 Фармацевты за СЭД: общаться стало легче 1
02.06.2011 Softline запускает облачные версии Lync и SharePoint 1
25.04.2011 «Балтика» автоматизировала оценку деятельности персонала на базе решений Microsoft 1
14.03.2011 ADV/web-engineering развивает производство в регионах России 1
11.02.2011 В «Совтест АТЕ» модернизирована ИТ-инфрастуктура на базе серверного оборудования ETegro Technologies 2
11.01.2011 Microsoft упрощает архитектуру своей ERP-системы 1
17.11.2010 Microsoft SharePoint 2010: как новая платформа изменила СЭД 2
16.11.2010 "Розница МТС" создала единое информационное пространство 2

Публикаций - 43, упоминаний - 49

Microsoft SharePoint 2010 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 20
ЭОС - Электронные офисные системы 993 10
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 5
Softline - Софтлайн 1481 5
Корус Консалтинг ГК 808 5
Oracle Corporation 3374 4
SAP SE 3228 3
Астерос Консалтинг 63 3
Офис-док - Office Doc 55 3
OpenText 161 2
Docsvision - ДоксВижн 783 2
TerraLink - ТерраЛинк 184 2
3799 2
IBM 3575 2
Cisco Systems 2069 2
АйТи 754 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
TDF - The Document Foundation 26 1
West Concept - Вест Концепт 55 1
Монолит-Инфо 34 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
NXP Semiconductors 134 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
General Electric - Дженерал электрик 122 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ELMA 106 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Trend Micro 349 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Orange S.A. 451 1
Directum - Директум 649 1
SAS Institute 599 1
Intel Corporation 4221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Телефон.Ру 62 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Северсталь ПАО 204 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Газпром ПАО 525 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
Wiki - Вики - режим Википедии 37 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 218 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 162 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
DDR - Double data rate 1080 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 27
ЭОС EOS for SharePoint 112 9
Microsoft Office 1954 5
Microsoft Dynamics CRM 392 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 5
Microsoft Exchange 685 4
Microsoft Windows 10 6691 3
Microsoft SQL Server 799 3
Microsoft Excel 440 3
Softline DeskWork 55 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Monarch - Монарх - электромобиль 10 2
Microsoft Office 2010 108 2
Microsoft Exchange Server 211 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Microsoft Outlook 651 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 462 2
1С:Бухгалтерия 398 1
Apple iPad 3263 1
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 1
Linux OS 4288 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
Microsoft SharePoint 2013 9 1
Apple Mac 1466 1
Microsoft Project Server 11 1
Trend Micro Smart Protection Network 32 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Java - Язык программирования 1185 1
Microsoft Project 51 1
SAP NetWeaver 63 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Microsoft Lync 272 1
PHP - Язык программирования 307 1
Microsoft Dynamics 200 1
i-Sys Doctrix Platform 14 1
OpenText Documentum 193 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Word 348 1
Назаров Александр 35 2
Самойленко Максим 65 2
Аксельрод Александр 40 2
Храмцовская Наталья 38 1
Мякишева Марина 84 1
Демидов Михаил 132 1
Макаров Станислав 111 1
Елин Александр 7 1
Губайдулин Марат 1 1
Бабинцев Василий 21 1
Трещук Андрей 21 1
Клепинин Павел 7 1
Гребнов Евгений 2 1
Боровиков Сергей 22 1
Курьянов Сергей 147 1
Куликов Дмитрий 9 1
Романов Дмитрий 53 1
Балабанов Александр 7 1
Иванова Елена 69 1
Кулашова Анна 8 1
Будин Алексей 20 1
Егоров Александр 48 1
Семенов Александр 69 1
Иванов Сергей 175 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Украина 3417 3
Китай - Шанхай 247 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Краснодар 1043 1
Узбекистан - Республика 828 1
Кипр - Республика 249 1
Россия - Ульяновск 300 1
Австрия - Вена 48 1
Россия - Архангельская область 353 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 188 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Курск 234 1
Украина - Киев 480 1
Грузия - Тбилиси 48 1
Россия - Республика Коми 425 1
Великобритания - Лондон 831 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Казахстан - Республика 2661 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
РАН - Российская академия наук 317 1
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