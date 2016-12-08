Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft SharePoint 2010
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Публикаций - 43, упоминаний - 49
Microsoft SharePoint 2010 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Назаров Александр 35 2
|Самойленко Максим 65 2
|Аксельрод Александр 40 2
|Храмцовская Наталья 38 1
|Мякишева Марина 84 1
|Демидов Михаил 132 1
|Макаров Станислав 111 1
|Елин Александр 7 1
|Губайдулин Марат 1 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Трещук Андрей 21 1
|Клепинин Павел 7 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Боровиков Сергей 22 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Балабанов Александр 7 1
|Иванова Елена 69 1
|Кулашова Анна 8 1
|Будин Алексей 20 1
|Егоров Александр 48 1
|Семенов Александр 69 1
|Иванов Сергей 175 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru