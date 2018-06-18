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Microsoft SharePoint 2007



18.06.2018 «Аквион» снизил затраты на документооборот SharePoint на 40% 1
23.05.2016 «Центр Финансовых Технологий» перевел все процессы СЭД на Docsvision 5.3 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
20.09.2011 «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 1
15.09.2010 СЭД на базе SharePoint: чье решение выбрать? 2
28.05.2010 «Фокстрот. Техника для дома» завершила пилотное внедрение DocsVision 1
14.05.2010 «Волгоспецстрой» модернизирует ИТ-инфраструктуру на базе решений Microsoft и HP и внедрит СЭД DocsVision 1
31.03.2010 HP TRIM 7.0 для управления записями упрощает интеграцию данных ИТ-систем 1
19.03.2010 DocsVision представил решения для оптимизации документооборота госструктур 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 1
12.03.2010 «Ай-Теко» выиграла конкурс на внедрение службы единого каталога на базе Microsoft Active Directory в МГФОМС 1
05.02.2010 Softline модернизировала корпоративный портал столичного филиала «МегаФона» 2
26.01.2010 МГФОМС заказывает внедрение службы Единого каталога на базе Microsoft Active Directory 1
25.12.2009 «Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft 1
24.12.2009 «Ай-Теко» построила корпоративный портал для «Нижнекамскнефтехима» 2
10.11.2009 VIY Management автоматизировал документооборот и проектное управление на платформе Microsoft 2
09.11.2009 Orange предлагает консалтинговые и интеграционные услуги для унифицированных коммуникаций Microsoft 1
05.11.2009 TopS BI Intranet Portal: готовое решение для создания интранет-портала 2
08.10.2009 TopS BI создала корпоративный интранет-портал для «Ферреро Руссия» 3
22.09.2009 «Вест Концепт» построил систему управления для «Тристар Инвестмент Холдингс» 1
19.08.2009 Digital Design будет поддерживать и развивать порталы Onninen 2
04.06.2009 Fujitsu интегрировала Office SharePoint Server 2007 в линейку документ-сканеров 2
29.05.2009 В Госдуме объединили инфоресурсы 1
13.05.2009 Digital Design строит систему интеграции информационных ресурсов для Госдумы 1
12.05.2009 Tieto внедрила интранет-портал в сети гипермаркетов «Лента» 1
25.03.2009 «Автомир» создал интранет-портал на базе Office SharePoint Server 2007 2
17.03.2009 Вышел Ontrack PowerControls 5.1 1
10.03.2009 Microsoft протестировала Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 на производительность 1
10.03.2009 Microsoft поможет медучреждениям построить безопасную ИТ-инфраструктуру 1
27.02.2009 Выручка Digital Design в 2008 г. выросла на 51,3% 1
05.02.2009 «Ай-Теко» создала портал технической документации в «Тойота Мотор» 2
10.12.2008 МТС строит портал совместной работы на базе Office SharePoint Server 2007 2
13.11.2008 «Омскгражданпроект» создал внутренний портал на базе Office SharePoint Server 2007 2
30.10.2008 «Микротест» построила СЭД для «дочки» «Газпрома» 2
19.09.2008 «Центр Финансовых Технологий» перешел на DocsVision 1
18.09.2008 «Утилекс АйТи» внедрила систему для учета энергоресурсов в АК АЛРОСА 2
17.09.2008 IBS создала внутренний портал для «Ренова» 2
02.09.2008 Softline автоматизировала делопроизводство «КамчатскЭнерго» 1
12.08.2008 «АйТи» построит интернет-приемную для «Волгоградэнергосбыта» 1
04.08.2008 TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал 4

Публикаций - 62, упоминаний - 90

Microsoft SharePoint 2007 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11628 34
Docsvision - ДоксВижн 814 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 8
Softline - Софтлайн 1507 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
iTeco - Ай-Теко 729 4
IBM 3677 4
Офис-док - Office Doc 55 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 261 3
Oracle Corporation 3466 3
West Concept - Вест Концепт 58 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 2
HP - Hewlett-Packard 963 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 2
HP Inc. 3043 2
3934 2
Abbyy 815 2
Ланит ГК 1185 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 2
Микротест 190 1
Competentum - Компетентум 16 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
USN Computers 21 1
I-Free 75 1
РДТЕХ 161 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 1
ГКС - Группа компаний Систематика 206 1
Прогноз 198 1
СофтЭксперт 40 1
HERE 63 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Программные технологии 33 1
Microsoft Developer Network - MSDN 49 1
Neoflex - Неофлекс 145 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
TietoEnator 11 1
Крок 1230 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
SAP SE 3272 1
Газпром ПАО 538 2
Нижнекамскнефтехим 15 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 2
Пионер ГК 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
WikiMart - Викимарт 40 1
World Class - Фитнес-клуб 12 1
Татнефть Танеко НПЗ 13 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
BNP Paribas 34 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
DuPont 12 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 44 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Heineken 24 1
Возрождение - Коммерческий банк 100 1
Алроса АК 81 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Татнефть 116 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Volvo Cars 155 1
Уралсиб Банк 391 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2226 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Петербургский метрополитен ГУП 49 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 98 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 144 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 24 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 169 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 71 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 219 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 61 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 460 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 12
Microsoft Office 2004 6
Microsoft SQL Server 814 5
Microsoft SharePoint Server 105 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 5
Microsoft Exchange Server 211 4
ЭОС EOS for SharePoint 112 4
Microsoft Outlook 659 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 117 3
Microsoft Dynamics 204 2
Microsoft Dynamics NAV 206 2
Microsoft Dynamics CRM 407 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Microsoft Office 2007 112 2
Microsoft Excel 445 2
Oracle Primavera 29 1
Microsoft Project 52 1
1С:Бухгалтерия 412 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 1
Microsoft Silverlight 144 1
ЭОС eDocLib 88 1
Competentum Shareknowledge 5 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 145 1
Ланит LanDocs 43 1
OpenText Documentum 206 1
ЭОС Дело-web 134 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 167 1
Google Analytics 75 1
Apache OpenOffice 282 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 1
Microsoft Exchange 695 1
Microsoft PowerPoint 418 1
Naumen Service Desk 107 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 1
PHP - Язык программирования 314 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Office 365 769 1
LanCloud Cloud SharePoint 5 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 294 2
Андреев Владимир 67 1
Федечкин Эдуард 32 1
Лебедев Алексей 18 1
Лившиц Дмитрий 15 1
Лямин Алексей 8 1
Рыстенко Михаил 57 1
Баласанян Владимир 31 1
Орлов Дмитрий 18 1
Емельченков Сергей 84 1
Орлов Павел 4 1
Федоров Андрей 15 1
Бабинцев Василий 21 1
Аникин Александр 16 1
Лосев Сергей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
Казахстан - Республика 2721 3
Россия - СФО - Новосибирск 2037 3
Украина 3547 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 2
Европа Северная - Скандинавия 278 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 2
Украина - Киев 508 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 1
Россия - Нижнекамск 44 1
Беларусь - Минск 341 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 1
США - Сиэтл 147 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 211 1
Россия - Тула 182 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 1
Россия - Альметьевск 63 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 1
Россия - Новокузнецк 179 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Ноябрьск 64 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
Беларусь - Белоруссия 2152 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
Образование в России 381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Gartner 2230 2
CNews Analytics 2006 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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