Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft SharePoint 2007
Публикаций - 62, упоминаний - 90
Microsoft SharePoint 2007 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gates William Henry - Гейтс Билл 294 2
|Андреев Владимир 67 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Лебедев Алексей 18 1
|Лившиц Дмитрий 15 1
|Лямин Алексей 8 1
|Рыстенко Михаил 57 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Орлов Дмитрий 18 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Орлов Павел 4 1
|Федоров Андрей 15 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Аникин Александр 16 1
|Лосев Сергей 43 1
|Gartner 2230 2
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786571, в очереди разбора - 690247.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786571, в очереди разбора - 690247.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru