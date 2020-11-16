Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MTBF
Mean time between failures
Средняя наработка на отказ
Публикаций - 36, упоминаний - 42
MTBF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5878 2
|Huawei 2750 2
|SAS Institute 606 2
|Seagate Technology 294 1
|Cisco Systems 2158 1
|Intel Corporation 4335 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
|iTeco - Ай-Теко 729 1
|Kehua Tech 6 1
|Telecom Italia 54 1
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
|Simple Group - Симпл 5 1
|SimpleWine 5 1
|Россия - Российская федерация - РФ 58975 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 1
|США - Сан-Франциско 732 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 1
|DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 2
|OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
|КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786555, в очереди разбора - 690231.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786555, в очереди разбора - 690231.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru