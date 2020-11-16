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MTBF
Mean time between failures
Средняя наработка на отказ



16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 2
13.07.2020 Что важно сделать перед внедрением новой ERP-системы 1
27.05.2020 Seagate представила твердотельный накопитель FireCuda 120 для геймеров. Цены 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
20.02.2018 Samsung начала производство корпоративных SSD емкостью 30,72 ТБ 1
31.01.2018 Samsung представила 800 ГБ накопитель Z-SSD для HPC и задач искусственного интеллекта 1
19.05.2017 Adata представила SSD-накопитель промышленного уровня ISSS333 1
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280 1
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA 3
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM 1
30.09.2014 Seagate представила жесткий диск с сервисами восстановления данных для систем видеонаблюдения 1
19.09.2014 Depo Computers выпустила линейку промышленных цифровых плееров Depo General Embedded 1
18.07.2014 HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров 1
13.11.2013 Как часто «умирают» жесткие диски. ЦИФРЫ 2
19.09.2013 Huawei представила в России новые решения хранения данных и ВКС 1
01.02.2013 HGST представила промышленный жесткий диск с частотой вращения 10K 1
22.01.2013 HGST присоединилась к «Открытому вычислительному проекту» Facebook 2
10.08.2011 Hitachi GST выпустила новое семейство SSD-дисков на базе MLC корпоративного класса 1
17.05.2011 Western Digital представила новые SATA-накопители для медиаконтента 1
15.02.2011 Epson создала самый компактный матричный принтер 1
22.12.2010 ТОиР: берем инциденты под контроль 1
07.12.2010 GE/UTC Fire & Security выпустила 8-портовые неуправляемые Ethernet-коммутаторы 1
06.12.2010 Обновленная аппаратная платформа IPC-100 АПКШ «Континент» поступила в продажу 1
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме 1
23.06.2010 MRV представила новую компактную интеллектуальную платформу агрегации 10 Gigabit Ethernet 1
08.06.2010 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet серии OptiSwitch 304S 1
05.02.2010 Матричный принтер от Epson для небольших рабочих групп 1
08.12.2009 Seagate пришел в твердую память 2
05.08.2008 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet 1
26.05.2008 Скорость флэш-винчестеров выросла в 2 раза 1
22.04.2008 Western Digital представил новое поколение жестких дисков 1
13.06.2007 MRV обновила линейку модульных коммутаторов 1
05.06.2007 SanDisk: новые SSD-накопители емкостью 64 ГБ 1
04.06.2007 Toshiba: первый в мире пишущий HD DVD-привод для ноутбуков 1
23.04.2007 Hitachi Global Storage делает ставку на корпоративный сектор 1
13.03.2007 SanDisk представил SSD-накопитель емкостью 32 ГБ 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

MTBF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5878 2
Huawei 2750 2
SAS Institute 606 2
Seagate Technology 294 1
Cisco Systems 2158 1
Intel Corporation 4335 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
iTeco - Ай-Теко 729 1
Kehua Tech 6 1
Telecom Italia 54 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Simple Group - Симпл 5 1
SimpleWine 5 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 142 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
NAND flash memory - Флеш-память 215 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 172 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 78 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 52 1
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 13 1
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 15 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1217 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 126 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 121 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 4 1
MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 10 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 154 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 224 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 150 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 297 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 170 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 311 1
Gigabit Ethernet 379 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 621 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
DDR - Double data rate 1088 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 2
Samsung 3D V-NAND flash memory - SSD 35 2
Samsung Z-SSD 3 1
Seagate FireCuda SSD 2 1
Samsung PM - серия SSD 1 1
Kehua Tech KR 2 1
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 1
SQL - Язык программирования 439 1
Huawei OceanStor V5 Storage System Enterprise Storage - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 3 1
Samsung SAS SSD 1 1
Huawei Oceanstor FlashLink 6 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Huawei Intelligent Baseboard Management System - Huawei iBMC - Управляющий контроллер серверов 2 1
Huawei Hi1710 - Интеллектуальная система управления серверами iBMC 1 1
Huawei SmartIO 1 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 15 1
Huawei Cloud 26 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 526 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Бондарев Владимир 2 1
Поздняков Игорь 1 1
Хан Джесу 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 1
США - Сан-Франциско 732 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786555, в очереди разбора - 690231.
Создано именных указателей - 46513.
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