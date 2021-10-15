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Auchan Holding
Ашан


15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет» 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
23.07.2021 «СберМаркет» запустил онлайн-витрину для B2B-клиентов 1
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 1
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
24.03.2021 «Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками 4
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан» 1
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
14.01.2021 Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 2
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
27.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию «Сладпрома» на базе 1С:ERP 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил» 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 2
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 19
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» 6
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 5
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 1
21.01.2020 В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары 1
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов 1
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
22.07.2019 ВТБ и «Ашан» масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ 6
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов 1

Публикаций - 148, упоминаний - 230

Auchan Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Yandex - Яндекс 4101 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
SAP SE 3211 7
Microsoft Corporation 11060 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Крок 1219 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 5
Инфосистемы Джет 675 5
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
Samsung Electronics 5651 3
Эвотор - Evotor 105 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Oracle Corporation 3342 3
3733 3
Maykor-BTE 16 2
IBM 3537 2
Google LLC 7144 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
Штрих-М 36 2
АТОЛ ГК 168 2
1С-Рарус 536 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
HoloGroup 6 2
ДатаКрат - DataKrat 6 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Almatel - Алма Групп 13 1
Columbus - Колумбус 125 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит Омни 17 1
Maykor-GMCS 44 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
timebook - таймбук 6 1
Магнит - Сеть магазинов 269 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Лента - Сеть розничной торговли 189 10
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 8
ВТБ24 583 8
X5 Group 599 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Дикси - Сеть магазинов 79 6
О2О Delivery club 153 6
Альфа-Банк 1123 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Спортмастер 116 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
АТАК - сеть магазинов 15 3
Роснефть НК 367 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
iGooods 10 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Wildberries 128 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 3
Связной ГК 877 3
IKEA - ИКЕА 81 3
ВкусВилл 48 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Visa International 1345 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Снежная Королева 38 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2201 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
АДМ - Автоматическая депозитная машина 8 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Kubernetes 307 1
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 134 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
Apple iOS 5741 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 5
Google Android 10750 4
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 3
Яндекс.Маркет 439 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Apple Pay 385 3
ВТБ Мультикарта 147 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Samsung Pay 238 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
CloudPayments CloudTips 7 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Oracle Siebel CRM 165 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Суперчек 5 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
Ventra Go! 2 1
МТС Касса 5 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
IBM Cognos BI 141 1
Быстров Константин 19 4
Киричек Алексей 66 3
Маковский Максим 4 2
Новинский Виктор 6 2
Яковлев Павел 2 2
Заглумин Павел 5 2
Путин Владимир 1824 2
Воловик Александр 3 2
Чичваркин Евгений 82 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Семенихина Татьяна 2 2
Кунис Григорий 7 2
Романенко Андрей 76 2
Макаров Алексей 49 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Хасис Лев 96 2
Емельченков Сергей 83 1
Арлазаров Владимир 118 1
Граф Аркадий 24 1
Пластинина Екатерина 1 1
Чернакова Мария 1 1
Рязанова Мария 1 1
Якубсон Илья 1 1
Конозаков Павел 4 1
Курмангужин Асан 5 1
Виноградов Сергей 8 1
Сапронов Сергей 2 1
Тюрин Евгений 1 1
Федченков Петр 1 1
Коваль Ольга 1 1
Чудина Ольга 1 1
Спиридонов Александр 35 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мишустин Михаил 302 1
Агеенков Александр 1 1
Лисиченко Александр 1 1
Якубов Александр 1 1
Мишунин Александр 1 1
Карабанова Екатерина 1 1
Мурадян Артур 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 10
Россия - ПФО - Казань 1513 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Франция - Французская Республика 2120 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Украина 3361 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Европа 3745 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Польша - Республика 826 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - Воронеж 689 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Великое Герцогство Люксембург 216 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Омск 627 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
США - Сан-Франциско 691 2
Россия - Уфа 640 2
США - Нью-Йорк 1092 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 1
Дания - Королевство 371 1
Словения - Республика 109 1
Норвегия - Королевство 428 1
Швеция - Королевство 751 1
Исландия 83 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
POI - points of interest 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Торговля розничная 77 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Forbes - Форбс 441 1
NYT - The New York Times 507 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
Oracle OpenWorld 36 2
Oracle Modern Cloud Day 7 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Retail’s Big Show 1 1
AI Russia Awards 4 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760143, в очереди разбора - 663833.
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