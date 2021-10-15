Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Auchan Holding
Ашан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 230
Auchan Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|Быстров Константин 19 4
|Киричек Алексей 66 3
|Маковский Максим 4 2
|Новинский Виктор 6 2
|Яковлев Павел 2 2
|Заглумин Павел 5 2
|Путин Владимир 1824 2
|Воловик Александр 3 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Семенихина Татьяна 2 2
|Кунис Григорий 7 2
|Романенко Андрей 76 2
|Макаров Алексей 49 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Хасис Лев 96 2
|Емельченков Сергей 83 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Граф Аркадий 24 1
|Пластинина Екатерина 1 1
|Чернакова Мария 1 1
|Рязанова Мария 1 1
|Якубсон Илья 1 1
|Конозаков Павел 4 1
|Курмангужин Асан 5 1
|Виноградов Сергей 8 1
|Сапронов Сергей 2 1
|Тюрин Евгений 1 1
|Федченков Петр 1 1
|Коваль Ольга 1 1
|Чудина Ольга 1 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Агеенков Александр 1 1
|Лисиченко Александр 1 1
|Якубов Александр 1 1
|Мишунин Александр 1 1
|Карабанова Екатерина 1 1
|Мурадян Артур 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
|Forbes - Форбс 441 1
|NYT - The New York Times 507 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
|СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760143, в очереди разбора - 663833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760143, в очереди разбора - 663833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru