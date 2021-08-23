Фонд Бортника

Чернышенко заявил о запуске конкурса на поддержку стартапов в сфере ИИ 1

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1

Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1

Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1

Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1

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В России создали аппарат для сварки оптоволокна 1

На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1

В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1

Российский процессор принципиально новой архитектуры уже в производстве 1