Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фонд Бортника
ФСР
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Фонд содействия инновациям
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 59
Фонд Бортника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 3
|Касперская Наталья 199 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Дроздов Игорь 19 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Повалко Александр 36 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Подольский Олег 15 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Егоров Даниил 15 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Фролов Павел 39 1
|Асланян Ани 5 1
|Коробков Александр 6 1
|Кричевский Андрей 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Протасов Станислав 30 1
|Максимов Юрий 15 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Касперский Евгений 220 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Поляков Сергей 60 1
|Волож Аркадий 181 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Шадаев Максут 384 1
|Левин Леонид 83 1
|Носков Константин 202 1
|Акимов Максим 167 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Лугов Андрей 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768196, в очереди разбора - 671880.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768196, в очереди разбора - 671880.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru