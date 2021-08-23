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Фонд Бортника
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23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
22.07.2021 Чернышенко заявил о запуске конкурса на поддержку стартапов в сфере ИИ 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
21.05.2020 Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 2
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности 1
21.06.2018 Россияне за 30 миллионов создали импортозамещающее ПО для виртуализации 1
15.11.2017 Российским разработчикам ПО предложили поддержку на 30 миллиардов 1
12.04.2017 Виталий Китаев: После участия в Imagine Cup наша жизнь кардинально изменилась 1
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS 2
22.08.2016 «ЭлеСи» выпустила третье поколение контроллеров «Элси» 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 2
29.01.2016 31 января откроется зимняя школа Открытого университета «Сколково» 1
25.12.2015 Робототехнический проект для детей ScratchDuino стал резидентом «Сколково» 1
18.08.2015 Венчурные инвестиции в России сократились на треть 1
20.03.2015 Выпущен первый тираж российских процессоров нового типа 2
05.02.2015 В России создали аппарат для сварки оптоволокна 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
16.12.2013 На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1
25.10.2012 Путин высказал свое отношение к инновациям. ВИДЕО 1
11.07.2012 В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1
05.07.2012 Российский процессор принципиально новой архитектуры уже в производстве 1
27.06.2012 5 июля в Москве состоится форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
05.12.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум» 2
28.11.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум» 2
08.07.2011 РВК и АИРР будут совместно развивать венчурные инвестиции в регионах РФ 1

Публикаций - 52, упоминаний - 59

Фонд Бортника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Yandex - Яндекс 4103 7
Microsoft Corporation 11168 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Google LLC 7177 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
СМАРТС Компания 210 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
IBM 3557 2
Vocord - Вокорд 99 2
ГЛОНАСС АО 82 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
SAP SE 3220 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Nutanix 70 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Академия криптографии РФ 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Национальная квантовая лаборатория 8 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
ZeroStack 2 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Verysell - Верисел 94 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Ростех ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 2 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Омега 13 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
РВК - Российская венчурная компания 476 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 3
Роснефть НК 367 2
Новатэк 27 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Транснефть 159 2
Газпром нефть 382 2
Северсталь ПАО 204 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
Норникель - Норильский никель 178 2
Газпром ПАО 524 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Развитие Иннополиса 3 1
Почта России ПАО 1579 1
IKEA - ИКЕА 82 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
X5 Group 600 1
Татнефть 114 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Правительство РФ 2208 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Роснано 456 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
3D-печать 135 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
OpenStack 347 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Vocord FaceControl 36 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Google RISE Awards 3 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
Microsoft Kinect 42 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Яндекс.Телемост 36 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Linux - Debian GNU 273 1
Apache ZooKeeper 5 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft Teams 214 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4276 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Microsoft Windows 856 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Путин Владимир 1828 3
Касперская Наталья 199 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Мишустин Михаил 302 2
Дроздов Игорь 19 1
Дворкович Аркадий 169 1
Повалко Александр 36 1
Кривозубов Павел 26 1
Подольский Олег 15 1
Земцов Дмитрий 10 1
Тулаганов Руслан 19 1
Егоров Даниил 15 1
Песков Дмитрий 65 1
Фролов Павел 39 1
Асланян Ани 5 1
Коробков Александр 6 1
Кричевский Андрей 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Протасов Станислав 30 1
Максимов Юрий 15 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Рубанов Владимир 61 1
Ротенберг Игорь 35 1
Касперский Евгений 220 1
Чемезов Сергей 121 1
Никифоров Николай 1126 1
Поляков Сергей 60 1
Волож Аркадий 181 1
Кабанов Владимир 174 1
Шадаев Максут 384 1
Левин Леонид 83 1
Носков Константин 202 1
Акимов Максим 167 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Лугов Андрей 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Украина 3398 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Япония 2811 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 2
Земля - планета Солнечной системы 881 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Испания - Королевство 1258 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Ростовская область 864 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Калининградская область 542 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Арктика 141 1
Румыния 345 1
Таджикистан - Республика 439 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Бельгия - Королевство 399 1
Израиль 725 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Проектный офис 16 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Русский язык 1000 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Microsoft Imagine Cup 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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