Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МРТ Магнитно-резонансная томография
Публикаций - 76, упоминаний - 88
МРТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозов Сергей 54 2
|Баиндурашвили Алексей 1 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Михеев Александр 5 1
|Натензон Михаил 13 1
|Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
|Yang Kai - Янг Кай 1 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Зингерман Борис 36 1
|Котов Александр 8 1
|Степанов Антон 57 1
|Переверзев Михаил 20 1
|Дубинин Вадим 22 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Басин Павел 6 1
|Саломатин Алексей 5 1
|Adalsteinsson Elfar - Адалстейнсон Эльфар 1 1
|Владзимирский Антон 9 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|Гоц Роман 24 1
|Мишустин Михаил 358 1
|Бочарникова Татьяна 82 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Соловьев Владимир 102 1
|Кошелев Константин 6 1
|Образцов Алексей 11 1
|Захаров Павел 59 1
|Швецов Денис 11 1
|Кузнецов Максим 16 1
|Шерстобоев Владислав 4 1
|Жуков Александр 40 1
|Сивак Николай 2 1
|Лерман Анна 1 1
|Путин Владимир 2502 1
|Phys.org 958 2
|CNews Мировой океан 41 2
|Tom’s Hardware 123 1
|Nature 766 1
|IEEE Transactions on Electron Devices 1 1
|Der Spiegel 141 1
|Американский вестник радиологии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru