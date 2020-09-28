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МРТ Магнитно-резонансная томография



28.09.2020 Искусственный интеллект помогает сократить количество неявок на МРТ
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т
05.02.2020 Philips поставит современные МРТ и ангиографы в московские клиники
14.03.2018 Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX
21.08.2013 Компьютер может сканировать текст из мозга
19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру
08.11.2011 МРТ будут делать в три раза быстрее
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare
29.09.2011 Проникновение в сознание: МРТ "видит" зрительные образы в мозге человека
01.09.2010 Видеотомография: как заснять биение сердца
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа

Публикаций - 76, упоминаний - 88

МРТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 1925 5
IBM - International Business Machines Corp 8843 4
NetApp - Network Appliance 609 3
Siemens AG - Сименс Россия 130 2
Ростех - Ростехнологии 2466 2
Microsoft Corporation 22180 2
Huawei Technologies 388 1
Мототелеком 7 1
1С-Рарус 709 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 749 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 16 1
Toshiba Corporation 2823 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 821 1
Открытые технологии 550 1
Zebra Medical 2 1
Agfa Gevaert 61 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1298 1
Edgestile - Эджестайл 8 1
IBM Almaden Research Center 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2279 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 1
Oracle Corporation 5934 1
SAS Institute 812 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 174 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 146 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 49 1
Ростелеком - РТЛабс 147 1
Nvidia Corp 3084 1
Доктор рядом - Doc+ 44 1
Samsung Electronics 9196 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1431 1
VMware 2005 1
Huawei 3121 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 306 1
Intel Corporation 11120 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 45 1
Google LLC 9973 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 1
Ренессанс Страхование 78 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 528 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 672 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 23 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Линия жизни 6 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1010 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 2
Правительство Москвы 1537 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1014 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 111 1
МКС - Международная космическая станция 1400 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Президент Российской Федерации 3269 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 209 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6012 7
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Apple iPad 3586 1
IBM Watson 139 1
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Cisco Nexus - Серия коммутаторов 30 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 176 1
NetApp ONTAP AI 7 1
Philips Prodiva CX - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 1 1
Philips Azurion 4 1
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Германия - Федеративная Республика 8424 4
Европа 10589 4
Великобритания - Лондон 2001 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 3
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Швеция - Стокгольм 359 2
Швеция - Королевство 1954 2
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Америка Северная 2636 2
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Россия - ЦФО - Ивановская область 379 2
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Африка Южная 339 1
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Россия - ПФО - Самарская область 885 1
США - Калифорния 3362 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 1
Африка - Африканский регион 2786 1
Россия - СФО - Новосибирск 3192 1
Югославия 52 1
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Южная Корея - Республика 3997 1
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IEEE Transactions on Electron Devices 1 1
Der Spiegel 141 1
Американский вестник радиологии 1 1
РАН - Российская академия наук 1315 3
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
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Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 434 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 208 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 32 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 199 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 14 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 92 1
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