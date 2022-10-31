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Калькулятор



31.10.2022 Умерла создательница первого языка ассемблера 1
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор» 2
26.07.2022 «Сберкорус» запустил онлайн-сервис по взысканию дебиторской задолженности 1
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей 1
28.04.2022 Ассистенты «Салют» Сбербанка расскажут родителям, как получить детские пособия 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1
14.04.2022 Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны 1
29.03.2022 «Лестэр ИТ» открывает направление по разработке сбытовых систем для железнодорожных операторов 1
28.03.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис онлайн-страхования 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
06.12.2021 Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай 1
17.09.2021 Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС 1
16.07.2021 Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
14.04.2021 В знаменитых продуктах Google и Microsoft обнаружили зияющие «дыры» 1
07.04.2021 В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95% 1
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора 1
11.02.2021 Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото 1
05.01.2021 Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
21.10.2020 Microsoft представила октябрьское обновление Windows 10 1
18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
14.10.2020 Эволюция отменяется. Почему инфраструктура в компании похожа на лоскутное одеяло 1
08.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1
16.09.2020 Acer представила в России новые линейки универсальных мышей и клавиатур 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 2
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
07.05.2020 Проблема в Android угрожает миллионам смартфонов 1
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 1
30.01.2020 МТС создала бесплатное приложение «МТС 120/80» для заботы о сердце 1
27.01.2020 Разработчики требуют от Microsoft превратить Windows 7 в СПО 1
11.11.2019 Softline запустила услугу Softline Finance 1
24.07.2019 Олег Любимов -

Залог успеха – в гибком подходе к заказчикам

 1
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу 1
05.02.2019 «Газпромбанк Автолизинг» запустил мобильное приложение для iOS и Android 1
04.02.2019 «Газпромбанк автолизинг» запустил мобильное приложение для iOS и Android 1
07.11.2018 «Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет 1
21.09.2018 «Алиса» подружилась с «АльфаСтрахованием» 1
10.09.2018 «Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware 1

Публикаций - 226, упоминаний - 238

Калькулятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 9
Apple Inc 11103 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
IBM - International Business Machines Corp 9167 6
Intel Corporation 11624 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
Softline - Софтлайн 2032 3
LG Electronics 3530 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Samsung Electronics 9667 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Red Hat 1224 2
Nvidia Corp 3203 2
Lenovo Group 2151 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Huawei 3459 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 1
iRiver 182 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Xiaomi 1254 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Huawei Technologies 391 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Газпром ПАО 1144 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 34 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
LEGO 219 1
Альфа-Банк 1579 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 25 1
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
Президент Российской Федерации 3492 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 5
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 2
Google Android 12432 15
Microsoft Office 3405 8
1С:Бухгалтерия 846 4
Linux OS 8153 4
1С-Рарус Общепит 38 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 3
Microsoft Windows 7 1874 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 2
Python - высокоуровневый язык программирования 562 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 85 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Nokia Sirocco 97 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 35 1
Apple macOS 1693 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
AMD Radeon 273 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 1
Microsoft Windows 2528 1
Apple iPod 1531 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 112 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Google Gmail 829 1
Nokia Nseries 432 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
1С:Розница 81 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
Amazon Kindle 183 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 1
Terrasoft Creatio 88 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
Силкина Елена 11 1
Могилин Артём 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 4
Япония 12847 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - СФО - Омская область 560 2
Китай - Тайвань 3659 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Швеция - Королевство 3449 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 209 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Германия - Берлин 697 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
Казахстан - Республика 4750 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
Ergonomics - Эргономика 1488 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 117 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Webmaster - Вебмастер 76 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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