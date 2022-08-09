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Динамик Speaker громкоговоритель



09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
07.06.2022 Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD 1
05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр 1
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена 1
16.03.2022 ViewSonic представляет портативный монитор VX1755 для геймеров 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 1
28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED 1
22.01.2022 Что такое протокол Matter и как он изменит умный дом 1
21.01.2022 Как долго на самом деле держится олеофобное покрытие? 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены 1
14.01.2022 Новинки автовыставки – что будет актуально в 2022 году 1
12.01.2022 «Росэлектроника» разрабатывает оборудование для систем оповещения в сложных акустических условиях 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 2
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики 1
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок 2
10.12.2021 Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц 1
02.12.2021 Logitech объявляет акцию на конференц-камеру MeetUp 1
29.11.2021 5 простых способов улучшить качество звука вашего телевизора 1
20.11.2021 Безопасны ли наушники для детей? 1
15.11.2021 Как правильно почистить TWS-наушники и почему это важно 1
12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
03.11.2021 Цифровое рабочее место или бизнес без границ 1
20.10.2021 Нужно ли отключать микрофон умной колонки, когда вы ей не пользуетесь 2
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1

Публикаций - 454, упоминаний - 460

Динамик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 143
Samsung Electronics 9333 126
LG Electronics 3372 56
Huawei 3222 54
Microsoft Corporation 22497 39
Yandex - Яндекс 5015 36
Элемент ГК - Elementec 1523 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 36
Xiaomi 1095 35
Lenovo Group 2077 28
Nvidia Corp 3118 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 16
Intel Corporation 11262 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Samsung - Harman - JBL 167 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
BBK OPPO Electronics 281 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
BBK Electronics Corp 396 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 7
AMD - Advanced Micro Devices 3661 7
Монолит-Инфо 77 5
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 3
Redmond - Инновационные решения 88 3
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 21 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 2
Meetup 11 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 2
Nuance Communications - ScanSoft 84 2
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 0 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
LEGO 202 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Самолёт ГК 216 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Президент Российской Федерации 3770 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 8 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 314
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 282
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 282
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 280
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 274
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 185
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 179
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 158
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 142
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 140
Автофокус - Автофокусировка 699 122
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 118
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 117
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 107
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 98
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 88
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 86
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 81
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 72
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 70
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 66
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 64
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 51
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 51
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 47
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 46
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 37
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 36
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 36
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 36
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 35
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 30
Эквалайзер - Equalize - темброблок 113 29
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 25
DDR - Double data rate 2422 24
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 23
Google Android 11959 246
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 162
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 80
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 54
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 43
Microsoft Windows 2000 2856 38
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 30
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 26
Apple iPod 1369 23
Nokia Symbian OS 1388 21
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 20
Microsoft Office 3247 15
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 13
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 11
Google Gmail 802 9
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 9
Microsoft Windows 7 1780 9
Nokia Nseries 424 8
Honor - серия смартфонов 138 8
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 8
Oracle Java - язык программирования 2554 7
Honor SuperCharge 74 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
Linux OS 7669 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
AMD Mobility Radeon 223 6
Microsoft Windows 2104 6
Apple Safari - браузер 743 5
Vobis Highscreen 64 5
Acer Iconia 93 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 4
Samsung - Harman - JBL Flip 11 4
Microsoft DirectX 686 4
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 98 4
Nokia Sseries - серия телефонов 148 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 4
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 3
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 3
Apple macOS 1457 3
Путин Владимир 2542 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Пузанов Владимир 8 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Гришин Дмитрий 185 1
Мишустин Михаил 376 1
Маркеев Андрей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 96
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 89
Япония 10069 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 30
Китай - Тайвань 2115 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 25
Азия - Азиатский регион 3803 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Швеция - Королевство 2072 6
Германия - Берлин 635 6
Америка 2011 5
Луна - спутник Земли 1184 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Казахстан - Республика 4467 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Нидерланды 2197 3
Солнечная система - Solar system 2236 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Сатурн - Титан (спутник) 279 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Россия - ПФО - Казань 2085 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Армения - Республика 1112 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Ирак - Республика 666 1
Таиланд - Королевство 671 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Россия - Южный Урал 117 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 71
Ergonomics - Эргономика 840 56
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 51
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 19
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Физика - Physics - область естествознания 889 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Юриспруденция 1629 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Китай - Великая Китайская стена 0 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 0 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Forbes - Форбс 591 5
DigiTimes - Издание 1284 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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