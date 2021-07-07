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ВТБ24


07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России» 3
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
02.07.2020 PayPal оставит россиян без переводов внутри страны 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
27.09.2019 ВТБ избрал заместителя президента-председателя правления 1
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 2
05.08.2019 Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
11.04.2019 Сбербанк заберет у Газпромбанка знаменитого разработчика систем распознавания голоса 1
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
28.01.2019 ВТБ строит внутренний интернет со стартовой ценой в 96 миллионов 1
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
21.11.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» 1
01.11.2018 Инвестиционная площадка «Кэшбери» прекратила работу «из-за происков врагов» 1
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
04.07.2018 CNews AWARDS 2018: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
07.06.2018 Цифровое будущее: как ВТБ выстраивает процесс трансформации бизнеса 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
20.04.2018 ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining 1
12.04.2018 ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб» 1
16.03.2018 Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ 1
16.03.2018 В «Ростелекоме» назначен новый финансовый директор 1
21.02.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила VDI для 14 тысяч сотрудников Группы ВТБ 2
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1
22.01.2018 ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами 1
16.01.2018 ВТБ для работы с большими данными «подружил» Hadoop с ПО Microsoft 1
15.01.2018 ГК «Рамакс» пополнилась системным интегратором и разработчиком приложений 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
21.11.2017 ВТБ увеличит долю выпущенных бесконтактных карт в 4 раза 2
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 2
14.11.2017 «Техносерв» - крупнейший классический интегратор для финансовых организаций 1
08.11.2017 «Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения 1

Публикаций - 583, упоминаний - 982

ВТБ24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 39
SAP SE 3207 25
Microsoft Corporation 10997 25
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 24
Oracle Corporation 3331 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 22
Samsung Electronics 5627 20
3726 16
IBM 3524 15
VK - Mail.ru Group 2482 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
Yandex - Яндекс 4098 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
Крок 1219 11
Abbyy 793 11
Teradata 165 10
Cinimex - Синимекс 160 10
HERE 63 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 9
ОТР 133 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Custis 73 9
SAS Institute 596 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Oracle Siebel 130 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Ramax - Рамакс 62 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 6
Ростелеком Связьинвест 692 6
Celonis 12 6
Инфосистемы Джет 675 5
Webmoney 327 5
Google LLC 7124 5
Астерос - Asteros 531 5
Акадо Телеком - Комкор 605 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 90
Газпромбанк - ГПБ 692 57
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 48
Альфа-Банк 1122 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 34
Открытие ФК 538 29
ПСБ - Промсвязьбанк 613 28
ВТБ - Транскредитбанк 74 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 26
Visa International 1343 24
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 19
Почта Банк 289 19
Русский стандарт Банк 302 18
ВТБ Банк Москвы 371 16
Бинбанк 184 16
РСХБ - Россельхозбанк 183 16
МТС банк 254 15
Аэрофлот 492 15
Почта России ПАО 1570 14
Citibank - Ситибанк 170 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 14
Adidas 94 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 10
Пробизнесбанк АКБ 109 10
Магнит - Сеть магазинов 269 9
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 8
Rietumu Banka 17 8
Mascotte 20 8
Банк Санкт-Петербург 120 8
Auchan Holding - Ашан 148 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Черкизово ГК 73 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 7
Точка 124 7
Глобэкс банк 28 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Медскан 12 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
Федеральное казначейство России 766 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 2
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 46
Big Data - Большие данные 1136 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
ИТ-аутсорсинг 669 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Data Lake - Озеро данных 82 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
Process Mining - Процессная аналитика 50 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Google Android 10750 35
ВТБ Мультикарта 147 33
Apple iOS 5741 30
Samsung Pay 238 22
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 18
Apple Pay 385 14
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 14
ВТБ Онлайн 137 14
Microsoft Windows Phone OS 1472 12
Samsung Galaxy Note 558 11
VK - Mail.ru Одноклассники 848 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 10
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 9
Apache Hadoop 339 8
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
Samsung Galaxy 345 7
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 6
Java - Язык программирования 1166 6
Google Pay - Google Android Pay 297 6
Oracle Siebel CRM 165 6
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 5
Samsung Galaxy Gear 102 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
MasterCard Maestro 112 5
SQL - Язык программирования 432 5
Microsoft Excel 435 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Alibaba Group - AliPay 65 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 4
Apple iPhone 6 547 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Samsung Knox 82 3
Apple iPad mini 375 3
Symbian OS 755 3
Oracle Fusion Middleware 161 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Киричек Алексей 66 20
Козлов Михаил 153 16
Гузовский Денис 26 15
Русанов Сергей 44 13
Масарская Наталия 36 12
Меньшов Кирилл 72 11
Чулков Валерий 24 11
Свириденко Кирилл 37 11
Свердлов Михаил 29 11
Елистратов Николай 90 11
Спиридонов Александр 35 10
Крысина Ольга 109 10
Скурятина Елена 20 10
Васильев Александр 28 10
Черкасова Надия 21 10
Чаркин Евгений 182 10
Сабынин Андрей 23 10
Гуральников Сергей 161 10
Мехришвили Александр 11 10
Шушкин Дмитрий 92 9
Гусев Дмитрий 48 9
Хомченко Дмитрий 10 9
Бойко Елена 151 9
Бугаев Леонид 11 9
Размахаев Сергей 40 9
Нестеров Алексей 79 9
Десятов Роман 13 9
Шакманас Алгирдас 33 9
Рахтеенко Владимир 31 8
Фридман Илья 41 8
Скородумов Анатолий 63 8
Богачев Игорь 172 8
Плешков Алексей 42 8
Китляр Владимир 19 7
Шляпин Евгений 16 7
Сафронов Юрий 61 7
Горбатюк Павел 10 7
Алябьев Андрей 27 7
Граф Аркадий 24 7
Евраев Михаил 222 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 290
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 112
Россия - Санкт-Петербург 7056 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Казахстан - Республика 2618 19
Россия - Екатеринбург 2054 17
Украина 3344 17
Россия - Новосибирск 1954 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 14
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 14
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Челябинская область 658 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Франция - Французская Республика 2109 7
Европа 3725 6
Россия - Свердловская область 804 5
Восточная Европа 1667 5
Россия - Татарстан - Казань 1507 5
Россия - Курганская область 261 5
Армения - Республика 684 4
Россия - Татарстан Республика 1613 4
Израиль 716 4
Грузия 687 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Россия - Нижний Новгород 1460 4
Россия - Челябинск 768 3
Россия - Тамбовская область 321 3
Россия - Южный Урал 89 3
Россия - Владивосток 864 3
Ближний Восток 1466 3
Чехия - Чешская Республика 492 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Литва - Литовская Республика 328 3
Россия - Новосибирская область 810 3
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Иркутск 461 3
Канада 1290 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Private Banking 16 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
Банковский сектор 21 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Космодром Байконур 97 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 24 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Apps4All 25 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 8
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Thomson Reuters - Рейтер 1708 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
The Wall Street Journal 709 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
N+1 - Издание 93 1
The Bell - Издание 34 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
CNews Analytics 1988 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 7
Gartner 2187 6
IDC - International Data Corporation 2708 3
Интерфакс-100 11 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Frost & Sullivan 101 1
Markswebb 21 1
Analysys Mason 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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