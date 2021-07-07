Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ24
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 583, упоминаний - 982
ВТБ24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киричек Алексей 66 20
|Козлов Михаил 153 16
|Гузовский Денис 26 15
|Русанов Сергей 44 13
|Масарская Наталия 36 12
|Меньшов Кирилл 72 11
|Чулков Валерий 24 11
|Свириденко Кирилл 37 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Елистратов Николай 90 11
|Спиридонов Александр 35 10
|Крысина Ольга 109 10
|Скурятина Елена 20 10
|Васильев Александр 28 10
|Черкасова Надия 21 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Сабынин Андрей 23 10
|Гуральников Сергей 161 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Шушкин Дмитрий 92 9
|Гусев Дмитрий 48 9
|Хомченко Дмитрий 10 9
|Бойко Елена 151 9
|Бугаев Леонид 11 9
|Размахаев Сергей 40 9
|Нестеров Алексей 79 9
|Десятов Роман 13 9
|Шакманас Алгирдас 33 9
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Фридман Илья 41 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Богачев Игорь 172 8
|Плешков Алексей 42 8
|Китляр Владимир 19 7
|Шляпин Евгений 16 7
|Сафронов Юрий 61 7
|Горбатюк Павел 10 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Граф Аркадий 24 7
|Евраев Михаил 222 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658092.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658092.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru