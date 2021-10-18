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ivi
Онлайн-кинотеатр


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
20.09.2021 «Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс» 1
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» 1
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 1
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 5
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 3
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 6
07.04.2021 Телевизор на любом устройстве в любое время 2
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
29.03.2021 «ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix 1
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 2
01.02.2021 «Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть 1
16.12.2020 Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 2
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 2
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 2
22.09.2020 eBay запустил кэшбэк-сервис для покупателей в России 1
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
13.08.2020 «Яндекс» обвинили в пиратстве на 3 миллиарда 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 1
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 1
29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 1
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1

Публикаций - 163, упоминаний - 261

ivi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
Samsung Electronics 5666 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
VK - Mail.ru Group 2483 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
Apple Inc - Эппл Рус 7701 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Microsoft Corporation 11077 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
АФК Система ПАО 994 6
Google LLC 7148 6
Huawei 2730 5
3738 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Revo Technologies 6 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
Leff 5 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Xiaomi 904 3
Facebook 3765 3
LG Electronics 1847 3
DEXP 27 3
HPE Aruba Networks 67 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Harman Kardon 165 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 3
Yuno 5 3
SEC Consult Services 929 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 33
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 16
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 9
Avito - Авито 171 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 7
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 7
Альфа-Банк 1123 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
FGI Wireless 9 5
PPE Group 5 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 5
Gett 60 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Восточный Банк 108 4
Hyundai Motor 145 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Норвик банк 3 2
eBay Inc 529 2
ЦИАН - CIAN 39 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
iHerb - маркетплейс 12 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Газпром ПАО 520 2
Wildberries 128 2
AliExpress 275 2
Утконос 99 2
Tiger Global 18 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Правительство РФ 2203 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Президент США 105 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 27
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 20
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 3
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 3
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Dolby Atmos 144 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 103 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
Intelligent Dimming 1 1
DivX - видеокодек 168 1
Google Android 10751 30
Google YouTube - Видеохостинг 1715 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Apple iOS 5742 13
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 7
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 6
Google Android TV 173 6
МТС ТВ 37 5
Google AOSP - Android Open Source Project 42 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Xiaomi PatchWall 30 3
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
HPE GreenLake 41 3
Apple iTunes Store 571 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
Microsoft Windows 8 1228 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Huawei GPU Turbo 23 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 2
Microsoft Windows 10 6635 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Богуславский Леонид 25 7
Зюзин Иван 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Бырдин Алексей 21 4
Россинский Евгений 6 3
Туманов Олег 11 3
Путин Владимир 1824 3
Назаров Алексей 69 2
Царева Юнона 4 2
Hardy Tom - Харди Том 2 2
Грандель Ирина 12 2
Матросов Дмитрий 3 2
Гродецкий Иван 3 2
Давыдова Варвара 1 1
Тищенко Евгений 1 1
Ясный Илья 1 1
Мунерман Илья 4 1
Гудков Иван 1 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Алимов Дмитрий 4 1
Дудь Юрий 1 1
Нагиев Дмитрий 3 1
Сотниченко Сергей 5 1
Волошин Дмитрий 17 1
Баранов Егор 1 1
Евдокименков Андрей 3 1
Абрамов Александр 6 1
Коноплястый Александр 3 1
Четвернин Алексей 651 1
Троцюк Алексей 3 1
Сюй Виктор 22 1
Marcella Joey - Марселла Джо 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Тянтов Эдуард 2 1
Ежов Фёдор 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 14
Украина 3365 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Восточная Европа 1678 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Казахстан - Республика 2629 6
Азия - Азиатский регион 1514 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 5
Северная Америка 1411 5
Ближний Восток 1473 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Индия - Республика 2169 4
Европа 3752 4
Чехия - Чешская Республика 495 4
Малайзия 340 2
Япония 2780 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 404 2
Россия - Пятигорск 76 1
Украина - Николаевская область 2 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Владикавказ 132 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Украина - Киев 465 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Белгород 240 1
Германия - Берлин 356 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Русский язык 982 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Федеральное законодательство 254 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 9
КиноПоиск - Портал о кино 118 9
CNews - ZOOM.CNews 1093 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Рен ТВ - телеканал 47 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 4
Thomson Reuters - Рейтер 1729 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Wikipedia - Википедия 276 2
ТНТ - Телеканал 94 2
РИА Новости 654 2
The Wall Street Journal 709 2
CNET - Издание 273 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Ведомости 259 1
Digital Trends - Издание 30 1
Forbes - Форбс 442 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Variety 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews - Auto.CNews 50 1
TelecomDaily ИАА 112 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Nielsen Holdings 78 1
comScore 225 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
GeekBrains 40 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760981, в очереди разбора - 664670.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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