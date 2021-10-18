Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ivi
Онлайн-кинотеатр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 163, упоминаний - 261
ivi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богуславский Леонид 25 7
|Зюзин Иван 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Бырдин Алексей 21 4
|Россинский Евгений 6 3
|Туманов Олег 11 3
|Путин Владимир 1824 3
|Назаров Алексей 69 2
|Царева Юнона 4 2
|Hardy Tom - Харди Том 2 2
|Грандель Ирина 12 2
|Матросов Дмитрий 3 2
|Гродецкий Иван 3 2
|Давыдова Варвара 1 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Ясный Илья 1 1
|Мунерман Илья 4 1
|Гудков Иван 1 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Дудь Юрий 1 1
|Нагиев Дмитрий 3 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Волошин Дмитрий 17 1
|Баранов Егор 1 1
|Евдокименков Андрей 3 1
|Абрамов Александр 6 1
|Коноплястый Александр 3 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Сюй Виктор 22 1
|Marcella Joey - Марселла Джо 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Ежов Фёдор 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760981, в очереди разбора - 664670.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760981, в очереди разбора - 664670.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru