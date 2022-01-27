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U.S. Department of Commerce NIST National Institute of Standards and Technology Национальный институт стандартизации и технологий США

U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США


27.01.2022 Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST
28.05.2019 Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы?
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах
30.05.2011 Предложен русский перевод базовых документов по облачным вычислениям
06.08.2009 NIST представил новые рекомендации по кибербезопасности
24.03.2008 Созданы высокостабильные одноатомные часы
19.11.2007 NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом»
12.11.2007 NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования
18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения
18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения
27.01.2005 NIST: защищать VOIP-системы дорого
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет
28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет
20.05.2002 Сенат США регламентирует развитие технологий сетевой безопасности вопреки протестам разработчиков
17.04.2001 NIST запатентовал датчик-акселерометр на основе технологий микроэлектромеханических систем

Публикаций - 314, упоминаний - 489

U.S. Department of Commerce NIST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 39
IBM - International Business Machines Corp 9167 24
Google LLC 10865 22
NtechLab - НтехЛаб 89 15
Vocord - Вокорд 153 12
Intel Corporation 11624 12
Apple Inc 11103 12
Oracle Corporation 6271 12
VisionLabs - ВижнЛабс 148 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 9
HP Inc. 5500 9
Технологии Распознавания 502 9
Samsung Electronics 9667 9
Amazon Inc - Amazon.com 2777 8
Нейронные сети ООО 524 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 8
3DiVi - Тридиви 10 7
VCognition 6 6
6927 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Samtech InfoNet 6 6
Neurotechnology 6 6
Dermalog 6 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 6
Rank One Computing 6 6
РТИ Микрон - Micron 1216 6
Dell EMC 4892 6
Twitter 2686 6
Lenovo Motorola 3502 5
Red Hat 1224 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 5
Программный продукт ГК 58 5
Fujitsu 2030 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 5
Meta Platforms - Facebook 4332 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 4
SAP SE 4833 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 14
РВК - Российская венчурная компания 536 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 3
NDF - инвестиционный фонд 6 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 3
Visa International 1866 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 2
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 16 2
Точка 3765 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Газпром нефть 489 2
Boeing 987 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
ГПБ - Газпромбанк 927 2
НСПК - Национальная система платежных карт 604 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 2
Почта России ПАО 1973 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 10 1
eBay Inc 1595 1
Citi - Citibank - Ситибанк 293 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Honda Motor Company 227 1
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 1
Kama Flow 8 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Пробизнесбанк АКБ 132 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 1
Меркури - Mercury 232 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 40 1
Новард УК - Novard 72 1
Почта Банк 344 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 19
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 216 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 10
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 278 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
Администрация Президента РФ 976 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 2
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 5 1
Ростех - Рособоронэкспорт 108 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 10
TCG - Trusted Computing Group 31 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
АРБ - Ассоциация российских банков 195 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
Linux Foundation 173 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 37
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 33
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Microsoft Windows 10 13409 19
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Linux OS 8153 13
Google Android 12432 13
NtechLab FindFace 39 11
Apple iOS 6722 9
Microsoft Azure 1315 8
Microsoft Windows 2000 12612 8
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 7
VisionLabs Luna Platform - СКУД 84 6
ЭОС Дело СЭД 202 6
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 6
Apple iPad 3726 5
Microsoft Office 3405 5
Apple iPhone 6 6131 5
Vocord FaceControl 38 4
Dropbox - Файловый хостинг 450 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 4
Google Play - Google Store - Android Market 2897 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 4
Google FaceNet 6 4
Oracle Java - язык программирования 2751 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 3
Oz Liveness 31 3
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Microsoft SQL Server 1466 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 3
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 689 3
BlackBerry PlayBook 100 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
Microsoft Outlook 1272 3
Apple macOS 1693 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 209 3
Microsoft Secured-core PC 5 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 3
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Samsung Galaxy 950 2
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 2
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Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 3
Романов Илья 26 3
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Урусов Виктор 76 3
Орлик Сергей 73 2
Иванов Михаил 79 2
Ермолаев Артем 361 2
Евраев Михаил 241 2
Дергилёв Никита 44 2
Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
Меньшов Кирилл 80 2
Дырмовский Дмитрий 92 2
Уткин Никита 30 2
Smith Brad - Смит Брэд 80 2
Трушкин Константин 54 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Богачев Игорь 177 2
Теленков Андрей 26 2
Нестеров Алексей 85 2
Чаркин Евгений 235 2
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
Щетинин Владимир 15 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Гребнев Егор 41 2
Марков Дмитрий 28 2
Бетсис Павел 99 2
Елистратов Николай 90 2
Гусев Кирилл 7 2
Вожаков Артём 5 2
Солонин Виталий 89 2
Юсупов Ренат 114 2
Минин Александр 6 2
Марич Игорь 18 2
Бойко Елена 183 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Сотин Денис 143 2
Николаев Алексей 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 183
Россия - РФ - Российская федерация 121478 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 25
Германия - Федеративная Республика 11760 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 15
Индия - Республика 5035 14
Европа 21235 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 10
Канада 4697 9
США - Колорадо 379 8
Франция - Французская Республика 7068 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Япония 12847 6
США - Мэриленд 269 6
Нидерланды 3287 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 6
Испания - Королевство 3594 6
США - Калифорния 4511 5
Турция - Турецкая республика 2045 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 4
США - Нью-Йорк 2807 4
Африка - Африканский регион 3256 4
Италия - Итальянская Республика 4211 4
Европа Восточная 2989 4
США - Колорадо - Боулдер 92 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 4
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 80 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
США - Техас - Остин 166 3
США - Огайо 274 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 3
Новая Зеландия 689 3
Израиль 2600 3
Южная Корея - Республика 6251 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1120 3
Персидский залив 184 3
Америка Латинская 1676 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 18
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4422 17
Физика - Physics - область естествознания 2423 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 9
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 71 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4603 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 5
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 261 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 727 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 5
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 4
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