Индексная книга CNews*
U.S. Department of Commerce NIST National Institute of Standards and Technology Национальный институт стандартизации и технологий США
Публикаций - 314, упоминаний - 489
U.S. Department of Commerce NIST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 21
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 3
|Романов Илья 26 3
|Кухаренко Артём 15 3
|Урусов Виктор 76 3
|Орлик Сергей 73 2
|Иванов Михаил 79 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Евраев Михаил 241 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
|Меньшов Кирилл 80 2
|Дырмовский Дмитрий 92 2
|Уткин Никита 30 2
|Smith Brad - Смит Брэд 80 2
|Трушкин Константин 54 2
|Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
|Богачев Игорь 177 2
|Теленков Андрей 26 2
|Нестеров Алексей 85 2
|Чаркин Евгений 235 2
|John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Гребнев Егор 41 2
|Марков Дмитрий 28 2
|Бетсис Павел 99 2
|Елистратов Николай 90 2
|Гусев Кирилл 7 2
|Вожаков Артём 5 2
|Солонин Виталий 89 2
|Юсупов Ренат 114 2
|Минин Александр 6 2
|Марич Игорь 18 2
|Бойко Елена 183 2
|Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
|Сотин Денис 143 2
|Николаев Алексей 15 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.