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Trigger Триггер триггерная система



28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз 2
04.10.2022 Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ 1
28.09.2022 Прокачать сервис для путешествий и получить 300 тыс. руб.: стартует Moscow Travel Hack 2022 1
12.09.2022 Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы 1
01.09.2022 Исследование «Крок»: только 4% компаний полностью подготовились к реализации новых требований законодательства о персональных данных 1
16.08.2022 Цифровое наследство — сложно ли настроить передачу паролей и других данных 1
03.08.2022 «Инфосистемы джет» внедрила комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры в Алмазэргиэнбанке 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
27.06.2022 Дмитрий Исаев -

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России

 1
09.06.2022 Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года» 1
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 1
02.06.2022 Дмитрий Евдокимов -

Дмитрий Евдокимов, HeadPoint: Если информация с видеокамер не анализируется, толку от них мало

 1
16.05.2022 Минцифры и «Ростелеком-Солар» разработали курс повышения навыков ИБ для сотрудников ведомства 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
15.02.2022 Одержимость клиентом. «ВымпелКом» поменял систему мониторинга, чтобы отслеживать клиентский опыт 1
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI 1
17.01.2022 МТС запустила новую программу долгосрочной мотивации для продуктовых команд 1
11.01.2022 CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота 1
10.01.2022 Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

 1
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 1
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
15.11.2021 В «Вымпелкоме» создана система мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе открытого ПО 1
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» 1
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 1
20.08.2021 Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера 1
29.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий 1
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1
26.05.2021 BI.ZONE выяснила, что мотивирует россиян открывать фишинговые письма 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» 1
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 1
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 1

Публикаций - 204, упоминаний - 224
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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