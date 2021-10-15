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Symbian OS


15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
20.02.2021 МВД начало рекордные закупки техники для взлома смартфонов и чтения переписки в Skype, WhatsApp и Facebook 1
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена 1
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 2
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
23.08.2019 Google переименовала Android. Что в нем изменилось? 1
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории 2
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 1
12.07.2019 Nokia выпустила в России сверхдешевый смартфон на чистом Android с батареей больше, чем у iPhone 1
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 1
04.02.2019 Microsoft «убил» классический Skype 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов 1
02.10.2018 Только бестселлеры: самые популярные смартфоны за всю историю 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 1
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса» 1
17.05.2017 Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены 1
28.03.2017 Россия вырвалась на первое место в Европе по продажам смартфонов 1
24.01.2017 «Мегафон» открывает безлимитный доступ к играм 1
17.11.2016 ICQ обзавелась поддержкой новейшей технологии CallKit 1
15.04.2016 «Билайн» создал технологическую платформу для запуска услуги «Мини-кабинет» 1
15.04.2016 Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1
14.04.2016 Мобильные устройства и платформы стали постоянной целью киберпреступников 1
13.04.2016 Власти России запретили приложения «для слежки за женами и мужьями» 1
05.04.2016 Вышла новая версия Dr.Web для OS X 1
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
01.03.2016 Пользователи ICQ для iOS теперь могут создавать собственные лайвчаты 1
22.01.2016 Прибыль от Android рассекречена вопреки желанию Google 1
11.12.2015 В новой ICQ для iOS доступны быстрые видеозвонки и удаление истории переписки 1
08.12.2015 МТТ и Viber договорились о транзите VoIP-трафика 1
26.10.2015 Высокие технологии: вещи, которые мы потеряли 2
02.10.2015 Бизнес Хакасии увеличил потребление трафика в сети 4G МТС 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
21.08.2015 Беженцы из Nokia начали продавать в России планшет на ОС Sailfish. Цена 1
07.07.2015 Беженцы из Nokia создали собственного производителя мобильников 1
06.07.2015 Теперь и в России: как Xiaomi становится мировым брендом 1
22.04.2015 WhatsApp запустил бесплатные звонки на iPhone. Но с крупными проблемами 1

Публикаций - 767, упоминаний - 1274

Symbian OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 2424 289
Apple Inc - Эппл Рус 7685 139
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 137
Microsoft Corporation 11039 136
Samsung Electronics 5641 119
Google LLC 7135 85
HTC Corporation 1187 58
Facebook 3765 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 37
LG Electronics 1838 37
Yandex - Яндекс 4100 35
Twitter 2204 34
Sony Ericsson 469 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 27
Lenovo Motorola 999 27
VK - Mail.ru Group 2482 25
Intel Corporation 4158 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 22
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 21
Huawei 2727 20
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 18
Accenture - Аксенчер 531 18
Qualcomm Technologies 1001 17
Acer Group 1359 16
Canalys 149 15
ZTE Corporation 549 15
Dr.Web - Доктор Веб 976 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 11
Ericsson 856 10
AT&T Inc 553 10
Fly 123 10
SPB Software 47 10
Lenovo Group 1636 10
Opera Software 251 10
Sony 2327 9
E-Ten Information Systems 68 9
ESET 989 8
HP Inc. 2901 8
Fujitsu 740 8
Carl Zeiss 176 21
Евросеть 883 16
Альфа-Банк 1123 10
Связной ГК 877 9
LinkedIn 520 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Visa International 1345 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Runa Capital 153 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Almaz Capital Partners 118 3
ВТБ24 583 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Nike 85 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
WMG - Warner Music Group 71 2
UMG - Universal Music Group 86 2
Qiwi 783 2
Мегаполис ТК 87 1
Nordea 22 1
UMA - United Music Agency 18 1
Sequoia Capital 81 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Jaguar Cars 59 1
uBank 21 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Ростех Новикомбанк 27 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
Sony Music Entertainment 41 1
Citigroup 114 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Ukio - Ūkio bankas 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 649 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Президент Украины 14 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
МВД РФ Управление К 38 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
Linux Foundation 157 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 148
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 83
3G - Стандарт мобильной связи 3714 59
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 57
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 41
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 39
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 37
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 37
Smartphone - Смартфон 773 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 28
Flash 472 25
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 18
QWERTY-клавиатура 190 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 17
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 16
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 14
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 197 14
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 13
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 145 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 11
ARM64 - Архитектура процессора 1017 9
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 8
Google Android-приложения и разработчики 236 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 7
Google Android 10750 397
Apple iOS 5741 201
Microsoft Windows Phone OS 1472 193
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 190
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 163
Nokia N - серия 239 103
Samsung Electronics Bada 171 86
Java - Язык программирования 1169 71
Linux MeeGo Core Software Platform 236 70
Microsoft Windows 10 6622 62
Google Play - Google Store - Android Market 2515 59
Linux OS 4249 49
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 46
Apple - App Store 2198 45
Apple iPad 3263 44
Microsoft Skype 1465 37
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 35
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 29
Nokia Ovi Store 51 25
Apple iPhone 4 700 25
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 24
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 73 23
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 23
Apple iPhone OS 132 19
Nokia E - серия смартфонов 25 19
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 19
Microsoft Office 1926 18
Google YouTube - Видеохостинг 1710 17
Google Nexus - Серия смартфонов 398 15
Google Maps - Карты Google 397 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 14
HTC Desire - серия смартфонов 101 14
Apple macOS X 901 14
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 14
Microsoft Outlook 641 14
Apple iPhone 3 383 13
Яндекс.Карты и Транспорт 293 13
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 13
Opera - Браузер 630 12
Adobe Flash 359 12
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 41
Steve Jobs - Стив Джобс 701 11
Артамонова Анна 127 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Айбашева Анна 91 5
Сысоев Александр 18 4
Герчук Михаил 87 4
Koum Jan - Кум Ян 13 4
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 11 4
Галицкий Александр 82 3
Григорьева Евгения 57 3
Касперский Евгений 218 3
Манджиков Очир 44 3
Малис Александр 110 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Белоусов Сергей 217 3
Демидов Михаил 120 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Могилевский Михаил 32 2
Фролов Павел 39 2
Липич Григорий 48 2
Кузьменко Валерия 58 2
Rubin Andy - Рубин Энди 59 2
Потапенко Михаил 42 2
Путин Владимир 1821 2
Щеголев Игорь 676 2
Волож Аркадий 181 2
Худавердян Тигран 66 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Усманов Алишер 241 1
Sweet Julie - Свит Джули 13 1
Лацанич Василь 92 1
Никифоров Николай 1126 1
Солнцева Екатерина 29 1
Виноградова Наталья 49 1
Новодворский Алексей 95 1
Гусев Дмитрий 48 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Орлик Сергей 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 30
Европа 3736 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 24
Украина 3353 23
Индия - Республика 2165 20
Финляндия - Финляндская Республика 815 18
Япония 2771 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 15
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Испания - Барселона 533 11
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Азия - Азиатский регион 1512 9
Африка 1486 8
Франция - Французская Республика 2116 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
США - Калифорния 972 7
Казахстан - Республика 2622 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Турция - Турецкая республика 951 6
Россия - Владивосток 864 6
Бразилия - Федеративная Республика 1122 6
Европа Западная 611 6
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Швеция - Королевство 750 6
Италия - Итальянская Республика 1377 6
Северная Америка 1407 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Китай - Тайвань 589 5
США - Редмонд 105 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Ближний Восток 1471 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Великобритания - Лондон 816 5
Австралия - Австралийский Союз 1121 5
Норвегия - Королевство 427 4
Русский язык 976 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
POI - points of interest 60 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
White list - Белый список 34 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Дед Мороз 58 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Транспорт 62 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 16
Thomson Reuters - Рейтер 1718 12
The Register 338 8
Bloomberg 785 8
The Verge - Издание 448 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 7
Engadget - Блог о технологиях 336 7
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 6
Россия 24 - телеканал 86 5
The Wall Street Journal 709 5
National Geographic 35 4
InformationWeek 101 3
SlashGear 131 3
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
РИА Новости 654 3
Wikipedia - Википедия 275 3
CrunchBase 62 2
AppleInsider 366 2
Fortune 94 2
Forbes - Форбс 441 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
Discovery Channel 26 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
GizmoChina 77 2
ZDnet 381 2
NYT - The New York Times 506 2
НТВ - Телекомпания 164 2
FT - Financial Times 246 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 28 1
All Things Digital 156 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Mobiltelefon 1 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
GigaOM 61 1
IBT - International Business Times 14 1
Gartner 2189 48
IDC - International Data Corporation 2711 48
Strategy Analytics 175 10
CNews Analytics 1988 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 9
IHS iSuppli 274 5
Juniper Research 278 2
ABI Research 181 2
Nielsen Holdings 78 2
Frost & Sullivan 101 2
Net Applications 109 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
NPD Group 81 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
AC&M Consulting 55 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
Counterpoint Research 29 1
Forrester Consulting 22 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Markets&Markets Research 78 1
GfK - ГФК-Русь 119 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 316 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 19
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CeBIT 84 1
Samsung Unpacked 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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