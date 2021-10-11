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Realme


11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 2
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 2
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 4
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 7
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 2
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 1
28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир 2
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
12.07.2021 Аналитика МТС: в I полугодии в России выросли продажи дорогих гаджетов 2
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 2
01.07.2021 Продажи смартфонов в первом полугодии 2021 года достигли 300 млрд рублей 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 3
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 2
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением 1
19.05.2021 Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного? 1
30.03.2021 Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным 2
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 1
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 1
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 5
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 4
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 1
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 1
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 5
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 2
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 1
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 1
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов 2
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков 1
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 1
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 1

Публикаций - 79, упоминаний - 177

Realme упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 69
OPPO Electronics 222 46
Samsung Electronics 5702 40
Huawei 2732 30
Apple Inc - Эппл Рус 7724 28
MediaTek 315 20
OnePlus - BBK Electronics 131 18
Google LLC 7161 17
Qualcomm Technologies 1003 15
Vivo 125 15
BBK Electronics 125 10
Nokia Corporation 2447 8
ZTE Corporation 550 8
LG Electronics 1865 6
Sony 2395 5
Mali 54 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 4
Lenovo Motorola 1014 3
Ситилинк - Citilink 190 3
AnandTech 48 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 3
Lenovo Group 1639 3
Twitter 2204 3
Canalys 151 2
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 2
HTC Corporation 1195 2
HMD Global - Nokia 116 2
GS Group - General Satellite 146 2
Samsung Display 35 2
Goodix Technology 4 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Sharp Corporation 335 2
TCL Corporation 87 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Микрон - Micron 365 2
TeXet 43 1
Flipkart 13 1
Transsion Holdings 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 4
Связной ГК 883 1
AliExpress 275 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Pony Express 55 1
BMW 251 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
AliExpress Tmall 52 1
TÜV Rheinland Group 63 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Pixar 22 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 17
Президент США 105 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Правительство РФ 2207 1
Президент Российской Федерации 1441 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 23
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 19
USB Type-C - USB-C 901 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 18
Smartphone - Смартфон 773 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 6
ToF camera - Time-of-flight камера 54 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 212 5
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 3
DDR - Double data rate 1071 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 2
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 2
AOD - Always On Display 103 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 2
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 27
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 24
Google Android 10751 19
Google Android 10 172 16
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 13
Apple iPhone 11 152 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 12
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 11
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 11
Realme - серия смартфонов 12 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 10
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 10
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 9
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 9
Realme UI 17 9
Samsung Galaxy Note 558 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Google YouTube - Видеохостинг 1727 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple iPhone 12 113 7
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 6
Realme C - Серия смартфонов 9 6
OPPO ColorOS 38 6
Google Android 9 Pie 159 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Google Android 11 75 5
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 5
Realme X и XT - Серия смартфонов 18 5
Google Pixel - Серия смартфонов 108 4
Counterpoint 19 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 4
Apple iOS 5742 4
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Чайка Владимир 27 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
Гостев Дмитрий 20 2
Lau Pete - Ло Пит 13 2
Lau Pete - Лау Пит 9 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 2 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Тихвинский Никита 11 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 6 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Славинский Михаил 8 1
Фрумусан Андрей 2 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 1
Сурков Александр 4 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Гуцериев Михаил 107 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 34
Индия - Республика 2175 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Южная Корея - Республика 1465 6
Индонезия - Республика 385 5
Европа 3774 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Малайзия 341 3
Сингапур - Республика 808 2
Китай - Ухань 32 2
Северная Америка 1413 2
Латинская Америка 725 2
Китай - Тайвань 593 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Европа Западная 616 2
Египет - Арабская Республика 369 2
Африка 1491 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Южная Корея - Пхёнтхэк 10 2
Филиппины - Республика 211 1
Таиланд - Королевство 361 1
Океания 37 1
Китай - Пекин 321 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Иркутск 468 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Турция - Турецкая республика 954 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - Омск 630 1
Россия - Красноярск 851 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Польша - Республика 831 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Ближний Восток 1475 1
Канада 1307 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
GizmoChina 77 3
GSM Arena 54 3
GizChina - Издание 40 3
The Verge - Издание 448 3
Android Authority 33 2
91Mobiles 7 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
DigiTimes - Издание 506 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Xiaomishka 3 1
Fortune 95 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
CNET - Издание 273 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WCCFTech - Издание 32 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
FT - Financial Times 247 1
IDC - International Data Corporation 2724 8
Gartner 2194 4
Counterpoint Research 29 4
CNews Analytics 1991 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 2
TrendForce 48 1
Omdia 15 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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