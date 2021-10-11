Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Realme
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 177
Realme упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 17
|Президент США 105 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
|Правительство РФ 2207 1
|Президент Российской Федерации 1441 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 4
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 2
|IDC - International Data Corporation 2724 8
|Gartner 2194 4
|Counterpoint Research 29 4
|CNews Analytics 1991 3
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 2
|TrendForce 48 1
|Omdia 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru