realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне

Realme объявил о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили представители realme.

Предыдущий опыт сотрудничества производителя смартфонов и известного дизайнера состоялся три года назад. В новом проекте были применены эстетические приемы, которые позволили объединить в одном устройстве природный натурализм и современные инженерные решения. Серия представлена новой цветовой палитрой, а также впервые в индустрии были применены биоразлагаемые органические силиконовые материалы.

Урбанистический природный дизайн: в поисках своего пространства для самовыражения

Опираясь на многолетний опыт сотрудничества и общность во взглядах на современный дизайн, realme и Наото Фукасава совместно создали несколько поистине культовых продуктов, таких как realme Х, Х2 Pro, GT и GT 2 Pro. В своей работе дизайнер вдохновляется принципом without thought, который позволяет подчеркнуть эргономику устройства, сделать его с первого взгляда и с первого прикосновения привлекательным и интуитивно понятным.

В основе философии урбанистического природного дизайна новых смартфонов realme 16 Pro Series и наушников Buds Air8 лежит стремление realme и Наото Фукасавы создать «духовный идеал» жизни в современной городской среде. При подборе материалов дизайнер вдохновлялся тактильными ощущениями, например, от прикосновения к колоску пшеницы или речным камням, отполированным водой. Эта органичная природная чувствительность вплетена в детали корпуса, такие как камера с металлическим зеркалом. Общая концепция дизайна объединяет первозданную энергию природы с эстетикой современного города: органичная текстура здесь объединяется с эргономикой.

Новая палитра цветов: вдохновение натуральными природными оттенками

Новая цветовая гамма представлена двумя оттенками: бежевый и серый, которые путем калибровки цветокоррекции были максимально приближены к натуральным природным тонам. Золотой оттенок realme 16 Pro+ и 16 Pro вдохновлен цветом, теплом и текстурой спелого пшеничного колоса. Серый оттенок эксклюзивно представлен в модели realme 16 Pro+ и вдохновлен текстурой отполированной, приятной на ощупь речной гальки.

Дизайн, вдохновленный природой и с использованием биоразлагаемого органического силикона

В серии realme 16 Pro впервые в отрасли используется биоразлагаемый органический силикон — материал, сочетающий в себе экологичность, тактильный комфорт и долговечность. Органический силикон получен в процессе экологически-безопасного процесса переработки возобновляемого растительного волокна. Материал обладает мягкой, приятной на ощупь текстурой с естественной эластичностью. При этом силикон очень прочный, устойчив к различным воздействиям и загрязнениям, гарантируя, что устройство сохранит свой изысканный внешний вид на протяжении длительного времени.

Смартфон создан в уникальном для индустрии дизайне: непрерывные линии бесшовно перетекают от задней панели к рамке и дисплею, создавая визуальную элегантность и ощущение естественного комфорта в ладони. Несмотря на все эти сложные элементы дизайна, смартфоны серии 16 Pro сохранили толщину корпуса всего 8,49 мм, обеспечивая комфорт в повседневном использовании.

Металлическая зеркальная отделка камеры и премиум-элементы, вдохновленные городской средой

В серии realme 16 Pro объединено сочетание приятной тактильной текстуры с отделкой премиальными современными материалами. Модуль камеры выполнен с использованием технологии Luxury PVD Craftsmanship, вдохновленной искусством мастеров часового дела. Такое глянцевое зеркальное покрытие камеры редко встречается в смартфонах. А технология Nanoscale Metal Coating Craftsmanship добавляет прочность и устойчивость к царапинам.

realme Buds Air8: превосходство дизайна в компактном корпусе

Помимо серии 16 Pro, realme представил наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Наушники также изготовлены из биоразлагаемого органического силикона и будут доступны в золотом, сером и фиолетовом цветах. Зарядный кейс для наушников повторяет элементы дизайна камеры смартфона, включая скошенные под углом 45 градусов края и плавные, закругленные углы.