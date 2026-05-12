Разделы

Техника
|

Новые наушники и часы realme поступили в продажу

Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5.

Наушники realme Buds Air 8 Pro. Одной из ключевых особенностей модели стала уникальная технология VPU — встроенный голосовой процессор, обеспечивающий исключительную чёткость передачи речи даже в условиях сильного внешнего шума. Высокое качество звучания достигается благодаря двухдрайверной системе: 11-миллиметровый динамик отвечает за глубокий и насыщенный бас, а дополнительный 6-миллиметровый драйвер раскрывает чистые высокие частоты и детализированную звуковую сцену.

Система активного шумоподавления глубиной до 55 дБ и расширенным диапазоном до 5000 Гц эффективно устраняет как низкочастотный гул транспорта, так и более сложные высокочастотные шумы.

Премиальный металлический корпус делает устройство элегантным и универсальным, а впечатляющая автономность — до 12 часов без кейса и до 48 часов с зарядным кейсом — делает модель надёжным спутником на весь день. Дополняет возможности функция одновременного подключения к трём устройствам, позволяющая быстро переключаться между смартфоном, планшетом и ноутбуком.

new-realme.png

Смарт-часы realme Watch S5. Модель выделяется уникальным трёхкнопочным дизайном: длительное нажатие верхней кнопки открывает быстрый доступ к ИИ-функциям, а вращающаяся головка позволяет мгновенно менять цветовые темы интерфейса, адаптируя внешний вид часов под стиль владельца.

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 60 Гц, обеспечивающим плавное изображение и насыщенную цветопередачу. Пиковая яркость 1500 нит гарантирует отличную читаемость даже при ярком солнечном свете, а интеллектуальная регулировка подсветки автоматически подстраивает экран под окружающие условия.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Для активного образа жизни предусмотрены 110 спортивных режимов, независимый GPS с поддержкой пяти GNSS-систем и водонепроницаемость стандарта 5 ATM, что делает устройство надежным спутником как спортзале, так и в бассейне.

Премиальный внешний вид подчеркивают матовая рамка из алюминиевого сплава и задняя крышка с глянцевой керамической текстурой. Еще одним весомым преимуществом стала автономность до 20 дней без подзарядки.

Ориентировочная розничная стоимость новых наушников и часов составляет 10990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза»

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290