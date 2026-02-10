Разделы

Техника
|

В серии Realme C85 представлен IP69 Pro - новый стандарт защиты от влаги

Realme официально представил стандарт IP69 Pro — новейшую разработку в области защиты смартфона, который впервые применяется в серии Realme C85. Об этом CNews сообщили представители Realme.

IP69 Pro — это стандарт водонепроницаемости от Realme, который объединяет в себе четыре международных стандарта защиты: IP69K (водонепроницаемость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость при погружении) и IP66 (защита от дождя и брызг). Тем самым IP69 Pro обеспечивает защиту не только от повседневных внешних воздействий, будь то внезапный ливень во время прогулки, пролитые напитки в пакете с едой навынос, брызги от крана с водой или рядом с водоемом, но и выдерживает экстремальные условия эксплуатации, такие как: высокотемпературная очистка паром, воздействие струей воды под высоким давлением, погружение на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут и на глубину до полуметра в течение 60 дней. Все тестовые данные основаны на результатах, полученных в лаборатории Realme в контролируемых условиях. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий тестирования. IP69 Pro обеспечивает полную защиту от влаги и гарантирует устойчивость к воздействию 36 типов жидкости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще