В серии Realme C85 представлен IP69 Pro - новый стандарт защиты от влаги

Realme официально представил стандарт IP69 Pro — новейшую разработку в области защиты смартфона, который впервые применяется в серии Realme C85. Об этом CNews сообщили представители Realme.

IP69 Pro — это стандарт водонепроницаемости от Realme, который объединяет в себе четыре международных стандарта защиты: IP69K (водонепроницаемость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость при погружении) и IP66 (защита от дождя и брызг). Тем самым IP69 Pro обеспечивает защиту не только от повседневных внешних воздействий, будь то внезапный ливень во время прогулки, пролитые напитки в пакете с едой навынос, брызги от крана с водой или рядом с водоемом, но и выдерживает экстремальные условия эксплуатации, такие как: высокотемпературная очистка паром, воздействие струей воды под высоким давлением, погружение на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут и на глубину до полуметра в течение 60 дней. Все тестовые данные основаны на результатах, полученных в лаборатории Realme в контролируемых условиях. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от условий тестирования. IP69 Pro обеспечивает полную защиту от влаги и гарантирует устойчивость к воздействию 36 типов жидкости.