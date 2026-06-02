Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro

Realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ) и подавление шумов исходящего сигнала во время звонков с помощью itcnb микрофонов, нейросетевых алгоритмов DNN и датчика костной проводимости VPU. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Внутри каждого наушника установлена двухполосная акустическая система: 11-мм динамик отвечает за низкие частоты, отдельный 6-мм твитер — за высокие. Каждый из динамиков работает со своим собственным цифро-аналоговым преобразователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех.

Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с — это аудио без потерь, превышающее качество CD. Дополнительно реализованы пространственный звук 3D Spatial Audio для эффекта объема и направления (полезен для фильмов и игр) и алгоритм Golden Sound, который подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников у конкретного пользователя — настройка выполняется через приложение Realme Link.

Активное шумоподавление углублено до 55 дБ против 53 дБ у Air7 Pro, а рабочий диапазон расширен до 5000 Гц против 4000 Гц. Подавляется не только низкочастотный гул транспорта и кондиционеров, но и более высокочастотные звуки — голоса, шум офиса, клики клавиатуры. Работают два адаптивных алгоритма: Ear Canal Adaptive Noise Cancellation подстраивается под форму ушного канала и посадку наушников, а Scene Adaptive Noise Cancellation — под тип и уровень окружающего шума в реальном времени.

В каждом наушнике установлено по три микрофона (всего шесть) и датчик костной проводимости VPU, считывающий вибрации голоса прямо с челюсти, — это первое применение VPU в наушниках Realme. Алгоритмы ИИ комбинируют сигнал с микрофонов и с датчика VPU, чтобы выделить именно голос пользователя на фоне любых внешних шумов. По данным Realme, система обеспечивает четкую запись голоса при уровне шума до 90 дБ и защиту от ветра при скорости порывов до 10 м/с — то есть собеседник одинаково четко слышит пользователя в кафе, в метро и на улице в ветреную погоду.

Realme Buds Air8 Pro получили фирменный набор «умных» функций NEXT AI, активируемых через приложение Realme Link и касание наушника. В набор входят синхронный ИИ-переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков — для перевода речи собеседника в реальном времени, а также режим встреч AI Meeting Assistant — для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам.

Переводчик поддерживает несколько языков и работает в двух режимах: «лицом к лицу», когда один наушник передается собеседнику и каждый слышит перевод реплик другого на своем языке, и «разговорный», когда перевод отображается на экране смартфона в виде синхронных субтитров. Это делает Realme Buds Air8 Pro удобным инструментом для путешествий, деловых встреч и общения с иностранными коллегами.

Realme Buds Air8 Pro обеспечивают до 12 часов непрерывного воспроизведения от одной зарядки и до 50 часов суммарно с зарядным кейсом. Поддерживается быстрая зарядка — короткого подключения к кейсу хватает, чтобы вернуться к музыке или разговору.

Наушники работают по Bluetooth 6.1 и поддерживают мультипоинт — быстрое переключение между тремя устройствами одновременно (например, смартфон, планшет, ноутбук) и упрощенное сопряжение с ПК на Windows. Игровой режим обеспечивает сверхнизкую задержку 45 мс — без рассинхрона звука и картинки в мобильных играх и видео.

Realme Buds Air8 Pro поступают в продажу в России 2 июня 2026 г. по рекомендованной розничной цене 8990 руб. Наушники будут доступны в двух цветах — белом (Master White) и черном (Master Black) — в официальном интернет-магазине Realme и у ключевых партнеров бренда.