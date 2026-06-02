Разделы

Техника
|

Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro

Realme объявляет о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro. Ключевая инновация модели — система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation, которая одновременно обеспечивает активное шумоподавление при прослушивании (до 55 дБ) и подавление шумов исходящего сигнала во время звонков с помощью itcnb микрофонов, нейросетевых алгоритмов DNN и датчика костной проводимости VPU. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Внутри каждого наушника установлена двухполосная акустическая система: 11-мм динамик отвечает за низкие частоты, отдельный 6-мм твитер — за высокие. Каждый из динамиков работает со своим собственным цифро-аналоговым преобразователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех.

Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с — это аудио без потерь, превышающее качество CD. Дополнительно реализованы пространственный звук 3D Spatial Audio для эффекта объема и направления (полезен для фильмов и игр) и алгоритм Golden Sound, который подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников у конкретного пользователя — настройка выполняется через приложение Realme Link.

white.jpg

Realme

Активное шумоподавление углублено до 55 дБ против 53 дБ у Air7 Pro, а рабочий диапазон расширен до 5000 Гц против 4000 Гц. Подавляется не только низкочастотный гул транспорта и кондиционеров, но и более высокочастотные звуки — голоса, шум офиса, клики клавиатуры. Работают два адаптивных алгоритма: Ear Canal Adaptive Noise Cancellation подстраивается под форму ушного канала и посадку наушников, а Scene Adaptive Noise Cancellation — под тип и уровень окружающего шума в реальном времени.

Для звонков используется 6-микрофонная система с нейросетевыми алгоритмами DNN и датчик костной проводимости VPU — первое применение VPU в наушниках Realme. Сенсор считывает вибрации голоса с челюсти, а ИИ комбинирует этот сигнал с данными микрофонов, выделяя голос пользователя при уровне окружающего шума до 90 дБ и порывах ветра до 10 м/с.

В каждом наушнике установлено по три микрофона (всего шесть) и датчик костной проводимости VPU, считывающий вибрации голоса прямо с челюсти, — это первое применение VPU в наушниках Realme. Алгоритмы ИИ комбинируют сигнал с микрофонов и с датчика VPU, чтобы выделить именно голос пользователя на фоне любых внешних шумов. По данным Realme, система обеспечивает четкую запись голоса при уровне шума до 90 дБ и защиту от ветра при скорости порывов до 10 м/с — то есть собеседник одинаково четко слышит пользователя в кафе, в метро и на улице в ветреную погоду.

Realme Buds Air8 Pro получили фирменный набор «умных» функций NEXT AI, активируемых через приложение Realme Link и касание наушника. В набор входят синхронный ИИ-переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков — для перевода речи собеседника в реальном времени, а также режим встреч AI Meeting Assistant — для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Переводчик поддерживает несколько языков и работает в двух режимах: «лицом к лицу», когда один наушник передается собеседнику и каждый слышит перевод реплик другого на своем языке, и «разговорный», когда перевод отображается на экране смартфона в виде синхронных субтитров. Это делает Realme Buds Air8 Pro удобным инструментом для путешествий, деловых встреч и общения с иностранными коллегами.

Realme Buds Air8 Pro обеспечивают до 12 часов непрерывного воспроизведения от одной зарядки и до 50 часов суммарно с зарядным кейсом. Поддерживается быстрая зарядка — короткого подключения к кейсу хватает, чтобы вернуться к музыке или разговору.

Наушники работают по Bluetooth 6.1 и поддерживают мультипоинт — быстрое переключение между тремя устройствами одновременно (например, смартфон, планшет, ноутбук) и упрощенное сопряжение с ПК на Windows. Игровой режим обеспечивает сверхнизкую задержку 45 мс — без рассинхрона звука и картинки в мобильных играх и видео.

Realme Buds Air8 Pro поступают в продажу в России 2 июня 2026 г. по рекомендованной розничной цене 8990 руб. Наушники будут доступны в двух цветах — белом (Master White) и черном (Master Black) — в официальном интернет-магазине Realme и у ключевых партнеров бренда.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Америка тратит на господдержку производителей чипов больше всех в мире. Даже Китай не может ее переплюнуть

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290