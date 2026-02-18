В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro. Realme C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, он обеспечивает стабильную эксплуатацию в течение шести лет. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Функция быстрой подзарядки мощностью 45 Вт позволяет за непродолжительное время восстановить заряд до 100%. Аккумулятор также может выступать в качестве блока питания с технологией обратной зарядки мощностью 10 Вт и интеллектуально распознает подключенные устройства (смартфон, наушники и умные часы), что предотвращает чрезмерный расход энергии и предлагает адаптивное решение для зарядки разных типов гаджетов.

Уровень влагостойкости IP69 Pro объединяет в себе международные стандарты P69K (водостойкость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость) и IP66 (защита от дождя и брызг). Это обеспечивает полную защиту девайса от воздействия 36 видов различных жидкостей.

Realme С85 в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 16 990 руб.

Realme С85 в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 19 990 руб.

Realme С85 Pro в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 18 990 руб.

Realme С85 Pro в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 21 990 руб.