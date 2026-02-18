Разделы

Техника
|

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Realme С85 Pro. Realme C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, он обеспечивает стабильную эксплуатацию в течение шести лет. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Функция быстрой подзарядки мощностью 45 Вт позволяет за непродолжительное время восстановить заряд до 100%. Аккумулятор также может выступать в качестве блока питания с технологией обратной зарядки мощностью 10 Вт и интеллектуально распознает подключенные устройства (смартфон, наушники и умные часы), что предотвращает чрезмерный расход энергии и предлагает адаптивное решение для зарядки разных типов гаджетов.

Уровень влагостойкости IP69 Pro объединяет в себе международные стандарты P69K (водостойкость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость) и IP66 (защита от дождя и брызг). Это обеспечивает полную защиту девайса от воздействия 36 видов различных жидкостей.

cit1.jpg

Ситилинк

Realme С85 в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 16 990 руб.

Realme С85 в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 19 990 руб.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Realme С85 Pro в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 18 990 руб.

Realme С85 Pro в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 21 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще