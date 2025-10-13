Разделы

realme представила первый в отрасли голосовой редактор — AI Edit Genie

Realme объявляет о запуске первой в индустрии функции интеллектуального голосового редактора фото — AI Edit Genie. Разработка дебютирует вместе с «вечериночной» серией realme 15, представленной моделями realme 15 Pro, realme 15 5G, а также realme 15T. Об этом CNews сообщили представители realme.

AI Edit Genie переосмысляет понятия удобства, творчества, контроля и делает процесс редактирования фотографий простым и интуитивным с помощью одних голосовых команд — без касаний. Достаточно произнести, например, «Сгладь мне кожу» или «Убери человека на заднем плане» — алгоритмы анализируют кадр и вносят точные корректировки, реализующие пожелания пользователя.

Функция стала логичным дополнением к тройной системе камер серии realme 15, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп. ИИ-алгоритмы камеры анализируют кадр и автоматически настраивают параметры съемки, а AI Edit Genie расширяет эти возможности — редактирование продолжается уже после, одним голосом.

В основе появления функции AI Edit Genie лежит понимание потребностей современных пользователей — тех, кто ценит скорость, простоту и возможность самовыражения. Им важен инструмент, который работает в том же ритме — быстро, понятно и без лишних действий. С AI Edit Genie компания realme не просто представляет новую функцию, а меняет привычный подход к редактированию в сфере мобильной фотографии.

Новая функция разработана с прицелом на молодое поколение и пользователей, стремящихся получать снимки профессионального уровня — без единого касания

Функция AI Edit Genie плавно и быстро работает во всех моделях серии realme 15 благодаря высокой производительности установленных в них процессоров. Серия смартфонов realme 15 поступит в продажу в России 21 октября.

