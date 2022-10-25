Здравоохранение Донорство Программы развития добровольного донорства крови

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? «Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022

На «Госуслугах» стали доступны сервисы для доноров ьтаты анализов крови по каждой из них; скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно. Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на «Госуслугах» теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр. Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными

«Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России кс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно. Полный список донорс

Кто и как считает российских доноров? одержалось еще в первом российском законе о донорстве крови, т.е. законе РФ от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». Поскольку денег на реализацию этого положения в российск

Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров ы на 7,34 млн вопросов, заданных донорам об их здоровье. В их число входят вопросы, не принимает ли донор антибиотики, не страдает ли он от избыточного или недостаточного веса, были ли у него в

«Ростелеком» подключил Волгоградскую область к единой базе доноров крови России архическое информационное пространство. Благодаря созданию единой базы доноров крови России, каждый донор получает возможность сдавать кровь не только по месту прописки, но и в любом другом гор

LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра" льдорадо», она организовала «Воздушный марафон добра» - авиапробег по пяти городам Урала и Сибири. В период с 23 сентября по 11 октября в Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске пройдут Дни донора. Активное участие в рамках «Воздушного марафона добра» в них примут сотрудники авиакомпании «ЮТэйр», компании «Эльдорадо», а также актив молодежного федерального проекта «Беги за мно

Доноры крови больше не понадобятся? будет производить в необходимых количествах промышленным способом, что решает проблему привлечения доноров, содержания пунктов по сбору, исследованию и транспортировке крови из различных регио

«Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства» ров, который ведет ЦНИИС, и связывается с отпускающим абонента оператором-донором. В течение недели донор должен дать ответ на вопросы о наличии у данного абонента задолженности и соответствии

Каждый пятый россиянин готов стать донором крови тмечался Всемирный день донора крови. Спустя более полугода после начала реализации государственной программы развития добровольного донорства крови, Всероссийский центр изучения общественного

В России открылся онлайн-сервис для доноров крови ь и что для этого необходимо сделать. Сайт YaDonor.ru позволит получить информацию о том, как стать донором и где сдать кровь В разделе «Стать донором» содержатся подробные инструкции дл

В России открылся онлайн-сервис для доноров крови ограмма развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек при

Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников тации сведений 55 тыс. человек. По данным аналитического центра Perimetrix, в атакованной базе содержались имена, адреса, даты рождения, номера социального страхования и водительских прав большинства доноров штата Флорида. Из обрывочных сообщений в прессе довольно трудно понять, что именно произошло в солнечной Флориде. По всей видимости, дыра в безопасности системы позволяла любому интерне

Личные данные 320 тыс. доноров скомпрометированы ке Lifeblood, расположенным в городе Мемфис (Memphis), штат Теннеси (Tennessee), произошла крупная утечка личных данных. В результате кражи двух лэптопов, под угрозой компрометации оказались 320 тыс. доноров центра. На пропавших компьютерах находились их имена, контактные данные, а также номера социального страхования. Эксперты компании Perimetrix полагают, что риск компрометаций приватных

Данные о 268 тыс. доноров украдены вместе с ноутбуком ажи Memorial Blood Centers прекратила сбор данных о номерах социального страхования доноров. Теперь доноры будут идентифицироваться через ряд вопросов и другими способами, например, через водит