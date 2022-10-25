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Здравоохранение Донорство Программы развития добровольного донорства крови

Здравоохранение - Донорство - Программы развития добровольного донорства крови


«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022

25.10.2022 На «Госуслугах» стали доступны сервисы для доноров

ьтаты анализов крови по каждой из них; скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно. Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на «Госуслугах» теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр. Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными

13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России

кс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно. Полный список донорс
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров?

одержалось еще в первом российском законе о донорстве крови, т.е. законе РФ от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». Поскольку денег на реализацию этого положения в российск
28.10.2016 Красный Крест слил в Сеть интимные данные 550 тыс. доноров

ы на 7,34 млн вопросов, заданных донорам об их здоровье. В их число входят вопросы, не принимает ли донор антибиотики, не страдает ли он от избыточного или недостаточного веса, были ли у него в
23.01.2015 «Ростелеком» подключил Волгоградскую область к единой базе доноров крови России

архическое информационное пространство. Благодаря созданию единой базы доноров крови России, каждый донор получает возможность сдавать кровь не только по месту прописки, но и в любом другом гор
25.09.2014 LG Electronics объединит доноров Урала и Сибири "Воздушным марафоном добра"

льдорадо», она организовала «Воздушный марафон добра» - авиапробег по пяти городам Урала и Сибири. В период с 23 сентября по 11 октября в Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске пройдут Дни донора. Активное участие в рамках «Воздушного марафона добра» в них примут сотрудники авиакомпании «ЮТэйр», компании «Эльдорадо», а также актив молодежного федерального проекта «Беги за мно
23.04.2014 Доноры крови больше не понадобятся?

будет производить в необходимых количествах промышленным способом, что решает проблему привлечения доноров, содержания пунктов по сбору, исследованию и транспортировке крови из различных регио
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства»

ров, который ведет ЦНИИС, и связывается с отпускающим абонента оператором-донором. В течение недели донор должен дать ответ на вопросы о наличии у данного абонента задолженности и соответствии

15.06.2009 Каждый пятый россиянин готов стать донором крови

тмечался Всемирный день донора крови. Спустя более полугода после начала реализации государственной программы развития добровольного донорства крови, Всероссийский центр изучения общественного

12.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

ь и что для этого необходимо сделать. Сайт YaDonor.ru позволит получить информацию о том, как стать донором и где сдать кровь В разделе «Стать донором» содержатся подробные инструкции дл
11.11.2008 В России открылся онлайн-сервис для доноров крови

ограмма развития Службы крови. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. То есть, на 1000 человек при
14.07.2008 Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников

тации сведений 55 тыс. человек. По данным аналитического центра Perimetrix, в атакованной базе содержались имена, адреса, даты рождения, номера социального страхования и водительских прав большинства доноров штата Флорида. Из обрывочных сообщений в прессе довольно трудно понять, что именно произошло в солнечной Флориде. По всей видимости, дыра в безопасности системы позволяла любому интерне
19.02.2008 Личные данные 320 тыс. доноров скомпрометированы

ке Lifeblood, расположенным в городе Мемфис (Memphis), штат Теннеси (Tennessee), произошла крупная утечка личных данных. В результате кражи двух лэптопов, под угрозой компрометации оказались 320 тыс. доноров центра. На пропавших компьютерах находились их имена, контактные данные, а также номера социального страхования. Эксперты компании Perimetrix полагают, что риск компрометаций приватных

10.12.2007 Данные о 268 тыс. доноров украдены вместе с ноутбуком

ажи Memorial Blood Centers прекратила сбор данных о номерах социального страхования доноров. Теперь доноры будут идентифицироваться через ряд вопросов и другими способами, например, через водит
10.10.2007 Сделана пересадка легкого от донора с несовместимой группой крови

ch) из MHH сообщил, что сейчас такие операции допустимо проводить только в экстренных случаях, если донор с подходящей группой крови отсутствует, а пациенту необходима срочная пересадка органа.

Публикаций - 243, упоминаний - 311

Здравоохранение замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 15
Ростелеком 10600 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 13
Yandex - Яндекс 6343 10
Google LLC 11318 10
Microsoft Corporation 23968 9
МегаФон 7613 9
Samsung Electronics 9915 8
IBM - International Business Machines Corp 9317 8
Apple Inc 11564 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2665 7
Huawei 3662 5
VK - Mail.ru Group 3271 5
Oracle Corporation 6477 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 5
Цифра ГК 2250 5
LG Electronics 3560 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4462 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 945 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 3
Прогноз 1568 3
Broadcom - VMware 2244 3
Perimetrix - Периметрикс 273 3
Oracle - Sun Microsystems 2209 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3194 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 3
Новые облачные технологии (НОТ) 424 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1569 3
Dell EMC 4966 3
Т-Платформы - T-Platforms 393 3
Intel Corporation 11855 3
АФК Система ПАО 1762 3
7537 3
Lenovo Motorola 3489 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1403 3
Sony 6478 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2461 2
Selectel - Селектел 290 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 9
Лента - Сеть розничной торговли 1874 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 3
ЕКА Топливная компания 139 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 454 3
101Hotels.com 455 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 2
DST Global - Digital Sky Technologies 218 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 2
Tesla Motors 364 2
Volkswagen Group - VW 265 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1808 2
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UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 59 2
Почта России ПАО 1981 2
Ренессанс Страхование 135 2
Россети Ленэнерго 1698 2
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LinkedIn 610 1
YouDo Web Technologies Limited 39 1
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Европа 21284 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 20
Германия - Федеративная Республика 12342 17
Канада 4767 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 12
Япония 13081 12
Земля - планета Солнечной системы 10078 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4970 11
Украина 7418 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3549 9
Франция - Французская Республика 7665 9
Казахстан - Республика 5199 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2717 8
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Южная Корея - Республика 6409 7
Израиль 2659 7
Индия - Bharat 5220 7
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