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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАС Правосудие
Государственная автоматизированная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 145
ГАС Правосудие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бадалов Андрей 23 6
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Макар Герман 9 4
|Старовойтов Дмитрий 5 4
|Кочаров Армен 18 4
|Паршин Максим 141 3
|Путин Владимир 1826 3
|Скляр Алексей 49 3
|Носков Константин 201 2
|Чиркунов Олег 6 2
|Елистратов Николай 90 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Горбачев Александр 18 2
|Шадаев Максут 384 2
|Акимов Максим 167 2
|Абызов Михаил 64 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Гуральников Сергей 161 1
|Чулапов Александр 1 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Мельников Евгений 9 1
|Швецов Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Агеев Виктор 1 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Шмид Александр 18 1
|Савюк Виктор 22 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Данилин Александр 12 1
|Ильин Александр 10 1
|Стисон Мария 3 1
|Решетков Александр 5 1
|Щербаков Сергей 14 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews Fast рейтинг 30 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru