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ГАС Правосудие
Государственная автоматизированная система


23.09.2021 «Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 3
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 4
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 2
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 4
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 1
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство 3
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 2
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела 1
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 1
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов 4
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 2
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
11.05.2017 У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи 2

Публикаций - 81, упоминаний - 145

ГАС Правосудие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 16
Восход ФГБУ НИИ 365 11
Microsoft Corporation 11110 7
Крок 1221 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Cisco Systems 2044 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
АйТи 752 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Ланит ГК 1158 3
VK - Mail.ru Group 2484 2
Lenovo Group 1638 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
IBM 3546 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Brocade Communications Systems 141 2
Samsung Electronics 5686 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Facebook 3766 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Нетология - Netology 30 1
Ланит Урал 18 1
RRC 67 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
SAP SE 3216 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
Почта России ПАО 1574 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Альфа-Банк 1126 2
Транснефть 159 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Uber Technologies 258 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЕС-лизинг 13 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЯКласс 19 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Яндекс.Такси 271 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Утконос 99 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 32
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 9
Верховный суд Российской Федерации 174 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 2
Прокуратура города Москвы 8 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Рособоронэкспорт 34 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
Фонд Росконгресс 4 1
Преображенский районный суд города Москвы 1 1
ФНС РФ - Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 2 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Website - Вебсайт 117 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 7 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Microsoft Windows 10 6652 7
Linux OS 4265 6
Google Android 10751 6
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 6
Apple iOS 5742 5
Госуслуги - Суперсервисы 14 5
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 5
Apple macOS 927 4
Microsoft Lync 272 4
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 4
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Microsoft Windows 853 3
ЭОС Дело СЭД 622 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 3
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 3
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 3
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 3
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 3
Госуслуги - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
WordPress 169 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Microsoft SQL Server 795 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Office 365 769 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Microsoft Office 1942 1
Бадалов Андрей 23 6
Чернышенко Дмитрий 234 4
Макар Герман 9 4
Старовойтов Дмитрий 5 4
Кочаров Армен 18 4
Паршин Максим 141 3
Путин Владимир 1826 3
Скляр Алексей 49 3
Носков Константин 201 2
Чиркунов Олег 6 2
Елистратов Николай 90 2
Рудычева Наталья 81 2
Горбачев Александр 18 2
Шадаев Максут 384 2
Акимов Максим 167 2
Абызов Михаил 64 2
Никифоров Николай 1126 2
Гуральников Сергей 161 1
Чулапов Александр 1 1
Бутерин Виталий 20 1
Мельников Евгений 9 1
Швецов Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Агеев Виктор 1 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Сиваков Руслан 4 1
Свиридов Алексей 2 1
Гаттаров Руслан 117 1
Шмид Александр 18 1
Савюк Виктор 22 1
Вихарев Сергей 12 1
Данилин Александр 12 1
Ильин Александр 10 1
Стисон Мария 3 1
Решетков Александр 5 1
Щербаков Сергей 14 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
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Россия Культура - телеканал 9 1
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