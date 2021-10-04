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Microsoft Hyper-V
Microsoft Windows Hypervisor Platform


04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 3
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 2
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
04.03.2021 Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021» 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 2
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 2
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 2
15.01.2021 «Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 1
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными 1
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия 1
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+ 1
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0 1
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes 1
28.10.2020 HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации 1
20.10.2020 Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
09.09.2020 Уязвимость Windows 10 позволяет записывать в системные папки что угодно 7
25.08.2020 После обновления Windows 10 «тормозит» и показывает «синий экран смерти». Как это починить 2
06.08.2020 «Техносерв Cloud» вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews 1

Публикаций - 443, упоминаний - 789

Microsoft Hyper-V упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 189
VMware 1829 90
Veeam Software 250 21
SAP SE 3208 17
3728 17
Intel Corporation 4158 16
IBM 3530 16
Acronis - Акронис 364 14
Softline - Софтлайн 1474 13
Oracle Corporation 3333 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 12
Dell EMC 2393 12
Cisco Systems 2037 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
Citrix Systems 571 11
Commvault 148 10
Google LLC 7135 10
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 9
Synology Inc 130 9
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 9
NetApp 485 9
Huawei 2727 8
Крок 1219 8
5nine Software 11 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 8
Veritas Technologies 74 7
HP Inc. 2901 7
Red Hat 665 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 6
SAS Institute 596 6
Nutanix 70 5
Fujitsu 740 5
LanCloud - ЛанКлауд 36 5
Lenovo Group 1636 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Paragon Software Group - PSG 172 4
Virtuozzo - Parallels Holding 42 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
Газпром ПАО 519 3
LinkedIn 520 2
Ак Барс Банк 173 2
ВТБ24 583 2
Аэрофлот 492 2
Почта России ПАО 1570 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Almaz Capital Partners 118 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Кораблик 33 1
РесурсТранс 16 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Mitre 10 1 1
КазТрансГаз 2 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 1
Россети Ленэнерго 44 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Fidelity 14 1
AZ Groeninge 1 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Белый Ветер 52 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Газпром проектирование 5 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Insight Partners 6 1
Столичные аптеки 11 1
Норникель - Норильский никель 177 1
DST Global 165 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Федеральное казначейство России 766 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Правительство РФ 2200 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Linux Foundation 157 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 74
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 32
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 22
OpenStack 347 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 10
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 10
Flash 472 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 9
Kubernetes 307 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 8
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 8
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 209 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 7
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
DDR - Double data rate 1066 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 5
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 5
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 5
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 5
Microsoft Windows 10 6622 72
Microsoft Azure 1171 43
Linux OS 4249 41
VMware vSphere 281 30
Microsoft SQL Server 790 27
Microsoft Exchange 680 25
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 23
Microsoft Windows 7 1662 23
AWS - Amazon Web Services 568 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 20
SQL - Язык программирования 432 19
Microsoft Windows 851 18
Microsoft Office 365 769 18
Google Android 10750 15
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 13
Citrix XenServer 86 12
Microsoft Windows Server 2012 147 11
VMware ESXi 142 11
Microsoft Windows 8 1228 10
Microsoft Windows Server 2016 42 10
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 10
Veeam Backup&Replication 90 9
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
Google Cloud Platform - GCP 194 9
Apple macOS 922 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 8
Docker - Платформа распределённых приложений 146 8
Apple iOS 5741 8
Veeam Availability Suite 46 8
Microsoft Windows PowerShell 94 7
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 7
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 6
Apple Mac 1455 6
Microsoft Exchange Server 209 6
Nvidia GeForce GTX 2055 6
Microsoft Windows Azure Pack 12 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 6
Acronis Backup 28 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 6
Белоусов Сергей 217 6
Тимашев Ратмир 58 5
Самойлов Юрий 55 4
Захаренко Максим 46 3
Коробов Евгений 22 3
Малков Константин 3 3
Wang Michael - Ванг Майкл 9 3
Зубарев Илья 20 2
Зинкевич Сергей 18 2
Наумов Евгений 25 2
Русанов Сергей 44 2
Мартынов Дмитрий 31 2
Галушкин Олег 168 2
Рейман Леонид 410 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Ерин Сергей 14 2
Ворошилов Павел 6 1
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 3 1
Рензяев Константин 26 1
Иванов Михаил 63 1
Колескин Тимур 14 1
Слизень Виталий 141 1
Осипов Александр 22 1
Кушнир Леонид 16 1
Ермаков Валерий 71 1
Силуанов Антон 52 1
Панченко Иван 43 1
Залманов Дмитрий 22 1
Хайруллин Айрат 39 1
Степанов Антон 56 1
Рубанов Владимир 61 1
Главчев Владимир 17 1
Ройфман Роман 14 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Оганесян Ашот 58 1
Синегубкина Елена 1 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 12
Восточная Европа 1674 10
Германия - Федеративная Республика 3618 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 8
Европа 3736 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Украина 3353 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Япония 2771 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Африка 1486 4
Ближний Восток 1471 4
Казахстан - Республика 2622 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Ирландия - Республика 362 2
Швеция - Королевство 750 2
Сингапур - Республика 808 2
Индия - Республика 2165 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Россия - Республика Крым 625 2
Канада 1295 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 2
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
США - Калифорния 972 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
Пиратство - Авторское право 205 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Product Support Services - Послепродажное обслуживание 1 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ZDnet 381 3
Forbes - Форбс 441 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 2
BleepingComputer - Издание 120 1
CNBeta 3 1
MS Power User 3 1
Тинькофф Журнал 4 1
Windowslatest 12 1
Phoronix 15 1
Ars Technica 227 1
CrunchBase 62 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Ведомости 259 1
The Register 338 1
Reddit 198 1
Wikipedia - Википедия 275 1
Gartner 2189 11
IDC - International Data Corporation 2711 10
CNews Analytics 1988 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Forrester Research 385 2
Research and Markets 17 1
451 Research Group 44 1
Markets&Markets Research 78 1
Gartner Peer Insights 4 1
IBM X-Force Exchange 5 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
Allied Market Research 13 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Microsoft Ignite 18 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
VeeamON Forum 9 1
VMworld 27 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757788, в очереди разбора - 661478.
Создано именных указателей - 46354.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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