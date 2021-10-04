Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Hyper-V
Microsoft Windows Hypervisor Platform
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Публикаций - 443, упоминаний - 789
Microsoft Hyper-V упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux Foundation 157 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
|AHCA - American Health Care Association 1 1
|Белоусов Сергей 217 6
|Тимашев Ратмир 58 5
|Самойлов Юрий 55 4
|Захаренко Максим 46 3
|Коробов Евгений 22 3
|Малков Константин 3 3
|Wang Michael - Ванг Майкл 9 3
|Зубарев Илья 20 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Наумов Евгений 25 2
|Русанов Сергей 44 2
|Мартынов Дмитрий 31 2
|Галушкин Олег 168 2
|Рейман Леонид 410 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Ерин Сергей 14 2
|Ворошилов Павел 6 1
|Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 3 1
|Рензяев Константин 26 1
|Иванов Михаил 63 1
|Колескин Тимур 14 1
|Слизень Виталий 141 1
|Осипов Александр 22 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Силуанов Антон 52 1
|Панченко Иван 43 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Степанов Антон 56 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Главчев Владимир 17 1
|Ройфман Роман 14 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Синегубкина Елена 1 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|ZDnet 381 3
|Forbes - Форбс 441 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
|ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 2
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CNBeta 3 1
|MS Power User 3 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|Windowslatest 12 1
|Phoronix 15 1
|Ars Technica 227 1
|CrunchBase 62 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Ведомости 259 1
|The Register 338 1
|Reddit 198 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757788, в очереди разбора - 661478.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru