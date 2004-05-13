Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISO 9002
Системы менеджмента качества
Публикаций - 59, упоминаний - 66
ISO 9002 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 213 7
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 1
|BMW 371 1
|Евросеть Техмаркет 76 1
|Машиностроительный завод имени Петровского 1 1
|N+1 - Издание 114 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru