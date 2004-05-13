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ISO 9002
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13.05.2004 iRiver планирует увеличить продажи в России до $50 млн. 1
17.03.2003 АМИ подвела итоги деятельности в 2002 году 1
05.02.2003 "Легион" и Eizo Nordic AB стали партнерами 1
26.11.2002 Серверы АМИ: новые модели и сроки гарантии 1
16.10.2002 Производство Rover Computers сертифицировано на соответствие ISO 9001-2001 1
16.10.2002 Производство Rover Computers сертифицировано на соответствие ISO 9001-2001 1
26.07.2002 "Аквариус" сертифицировал две модели компьютеров 1
24.07.2002 "Аквариус" объявил итоги первого полугодия 1
16.07.2002 Группа "Аквариус" объявила о завершении очередного этапа реструктуризации 1
18.04.2002 "МВ" начала производить копиры в России 1
03.04.2002 Mustek представила новый сканер формата A3 - ScanExpress A3USB 1
01.04.2002 MAS Elektronik AG представила новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G 1
27.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые разработки на CeBIT 2002 1
25.03.2002 MAS Elektronik AG начала поставки сканера Mustek Plug-N-Scan 2400M 1
22.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM 1
21.03.2002 Intel, Microsoft и BMW разыграют "мотоцикл Джеймса Бонда" - BMW R1200C Cruiser 1
14.03.2002 Mustek представила новый сканер BearPaw 1200CS 1
14.03.2002 Гарантия на ЖК-мониторы RoverScan продлена до 3-х лет 1
13.03.2002 MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA 1
06.03.2002 MAS Elektronik AG завершила первый этап проекта на ЛМЗ 1
04.03.2002 "Аквариус" подвел итоги работы партнерской сети в 2001 году 1
28.02.2002 MAS Elektronik AG начала поставки настольных двухскоростных концентраторов HardLink 1
28.02.2002 "Белый Ветер" начал выпуск портативных компьютеров RoverBook на базе настольного процессора Pentium 4 1
21.02.2002 MAS Elektronik начала поставки двухскоростных концентраторов HardLink 1
05.02.2002 MAS Elektronik AG начал поставки коммутаторов HardLink HS-16R, HS-24R и HS-32R 1
04.02.2002 "Белый Ветер" представил новый LСD PC Windrover Twin AT7 1
30.01.2002 MAS Elektronik начала поставки адаптера Ethernet/Fast Ethernet с USB-интерфейсом HardLink HA-100U 1
30.01.2002 "Белый Ветер" представила Roverbook LCD PC Windrover LP2001 AT8 1
29.01.2002 "Белый Ветер" объявил о выходе ноутбука Roverbook Partner KT5 1
25.01.2002 "Белый Ветер" начал выпуск ПК RoverPC Eagle TA 1
24.01.2002 MAS Elektronik AG начала поставки коммутатора HardLink HS-108G 1
21.01.2002 Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync 1
18.01.2002 CNet Technology выпустила новую ADSL-плату для шины PCI 1
16.01.2002 "Аквариус" начала производство компонентов кабельных систем под торговой маркой AMP Netconnect 1
15.01.2002 MAS Elektronik AG представила сетевые адаптеры HardLink HA-64G/HA-32G 1
28.11.2001 MAS начала поставки своих мониторов под торговой маркой Xoro 1
22.11.2001 Avision выпустила новый сканер AV3200C 1
09.11.2001 Umax представила новые сканеры PowerLook 1120 и 270/270 Plus 1
23.10.2001 Hewlett-Packard огласила подробности сотрудничества с "Аквариус" 2
22.10.2001 IDC: Hewlett-Packard подбирается к российскому тендерному рынку 1

Публикаций - 59, упоминаний - 66

ISO 9002 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MAS Elektronik AG 175 30
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 432 12
Intel Corporation 10778 9
Microsoft Corporation 20965 5
Mustek Systems 76 5
HP - Hewlett-Packard 3423 5
UMAX Technologies 55 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 263 3
Rover - RoverComputers 371 2
Nvidia Corp 3010 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
АМИ 53 2
Xoro Eectronics 65 2
HP Inc. 5097 2
Формоза - Formoza 152 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
AMD Graphics Product Group - ATI 850 1
iriver 152 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 1
Titanium 49 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1396 1
Компьюлинк ГК - Compulink 319 1
Стэп лоджик - Step Logic 117 1
AMD - Advanced Micro Devices 3487 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 1
Белый Ветер 213 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 1
BMW 371 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Машиностроительный завод имени Петровского 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 4
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 285 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 454 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 3
DDR - Double data rate 2067 2
ТВ-тюнер - TV tuner 415 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 2
Gigabit Ethernet 820 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 271 1
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 103 1
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 96 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
WMA - Windows Media Audio 927 1
IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 7 1
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 45 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 20 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 49 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 213 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
Сервер - Серверные платформы 299 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 7
Rover - RoverPC 53 6
Rover - RoverBook 104 6
Microsoft Windows XP 2284 5
Intel Pentium III 636 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 570 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2528 2
Mustek ScanExpress 5 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 2
Microsoft Windows 2000 1030 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
AMD Duron 116 1
Rover - RoverBook Partner 19 1
Rover - RoverBook Explorer 24 1
Xoro HSS 8 1
Xoro AEP 4 1
Intel PRO - серия адаптеров 77 1
Linux OS 7164 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 1
Abbyy FineReader 180 1
Intel Celeron - Серия процессоров 895 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
Верховод Андрей 21 2
Шибанов Владимир 32 1
Бергельсон Дмитрий 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 32
Германия - Федеративная Республика 7774 31
Германия - Гамбург 164 30
Европа Восточная 2805 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 12
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 55 8
Украина 5523 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 960 3
Япония 7885 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 2
Украина - Киев 906 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 542 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 1
Таджикистан - Республика 712 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 338 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 441 1
Китай - Шанхай 591 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 1
Туркмения - Туркменистан 389 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Россия - ЮФО - Севастополь 454 1
Армения - Республика 1039 1
Беларусь - Белоруссия 3190 1
Дания - Королевство 882 1
Норвегия - Королевство 1048 1
Швеция - Королевство 1806 1
Финляндия - Финляндская Республика 1620 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 20 1
N+1 - Издание 114 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
IDC - International Data Corporation 4515 5
Gartner Dataquest 329 4
IDC Russia - IDC Россия 146 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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