Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EY
Ernst & Young
Эрнст энд Янг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 232, упоминаний - 409
EY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 6
|Тихонова Кристина 44 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Семенов Вадим 51 3
|Златопольский Антон 18 3
|Веремьянина Валентина 9 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Галиахметов Евгений 3 3
|Дмитриев Кирилл 93 3
|Иванов Сергей 170 3
|Македонский Сергей 29 2
|Зверев Андрей 52 2
|Кураш Антон 31 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Краснов Михаил 4 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Аузан Александр 9 2
|Устименко Антон 4 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Родионов Михаил 40 2
|Канцуров Андрей 8 2
|Аммосов Алексей 3 2
|Зенкин Денис 98 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Корня Алексей 73 2
|Петунин Алексей 58 2
|Белоусов Максим 59 1
|Соколовский Александр 36 1
|Костин Андрей 45 1
|Галицкий Александр 82 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Носков Константин 201 1
|Акимов Максим 167 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Натрусов Артем 121 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757287, в очереди разбора - 660977.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757287, в очереди разбора - 660977.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru