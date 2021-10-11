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EY
Ernst & Young
Эрнст энд Янг


11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 2
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 1
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 1
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 2
26.03.2021 McAfee рекомендует предприятиям использовать технологию XDR 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
25.02.2021 Открыт новый набор в программу по выводу российских стартапов на глобальный рынок Global Pilots 1
29.01.2021 Карманная «экосистема»: платежные сервисы растут и обзаводятся новыми функциями 1
22.01.2021 Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
24.09.2020 В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 7
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 5
14.08.2020 «Крок» помогает компаниям перейти на Microsoft Teams 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
16.07.2020 «Крок» внедрила программного робота в «Петербургской сбытовой компании» 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 4
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
12.05.2020 Сможет ли видеонаблюдение победить коронавирус 2
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 2
06.04.2020 Лишь в каждой третьей компании мира думают о кибербезопасности при обсуждении цифровизации 1
19.03.2020 В Microsoft Teams появилась функция подавления постороннего шума и возможность работы в офлайне 2
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 6
14.02.2020 «Сёрчинформ интеграция» защищает ОЭЗ «Иннополис» от внутренних угроз 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 2
28.01.2020 Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок 6
15.11.2019 Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России 2
08.11.2019 Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира 8
07.11.2019 «ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA 2
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 2

Публикаций - 232, упоминаний - 409

EY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
Microsoft Corporation 11017 24
Ростелеком Связьинвест 692 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 21
SAP SE 3207 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 12
Питерская группа связистов 113 10
IBM 3527 10
Accenture - Аксенчер 531 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 8
SAP CIS - САП СНГ 753 6
3727 5
CraftTalk - Крафт-Толк 14 4
АФК Система ПАО 991 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Deloitte - Делойт 186 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
NetApp 485 4
Google LLC 7128 4
Fabrique.ai 4 3
VCV - Новые Информационные Системы 3 3
Fortinet 286 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
Dasha.AI - Даша.АИ 4 3
Simformer 4 3
Крок 1219 3
Skyeer 4 3
Beorg - Биорг 16 3
Addreality 36 3
Senfino 3 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Verme - Верме 14 3
Geoplat 3 3
Brainsoft 3 3
Oracle Corporation 3331 3
O.Vision 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Navigine 14 3
Cisco Systems 2037 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Global Pilots 9 6
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
X5 Group 599 4
Альфа-Банк 1123 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Continental AG 35 3
Startberry - акселератор стартапов 3 3
Почта России ПАО 1570 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Газпром нефть 380 2
Альфа-Групп 318 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 518 1
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 1
Аэрофлот 492 1
Gett 60 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Qiwi 783 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Фармстандарт АО 32 1
Роснефть НК 367 1
Уралсиб Банк 389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Wildberries 128 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Tesla Motors 241 1
Открытие ФК 538 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Роснано 456 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 2 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
ФРИИ Акселератор 12 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 2200 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Системы шумоподавления - Шумопонижение 6 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Startupbootcamp 10 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 5
Microsoft Teams 214 4
Microsoft Azure 1171 4
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Skype 1462 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SAP SuccessFactors 110 2
SAP SuccessFactors Employee Central 10 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 2 1
ЭЛАР Контекст 6 1
Manhattan SCALE 30 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Apple Wallet 10 1
МТС ЦОД 12 1
Stack Group Automate 9 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
Paessler PRTG Network Monitor 4 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Oracle Hyperion 73 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 1
Huawei Cloud Stack 1 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
SAP GRC Fraud Management 5 1
Yoloco 3 1
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 1
Aveva ProCon 1 1
Robin RPA 5 1
YORSO - B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов 2 1
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
1С:Корпорация 10 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 10 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Юрченко Евгений 75 6
Тихонова Кристина 44 4
Осеевский Михаил 221 3
Семенов Вадим 51 3
Златопольский Антон 18 3
Веремьянина Валентина 9 3
Аганбегян Рубен 18 3
Галиахметов Евгений 3 3
Дмитриев Кирилл 93 3
Иванов Сергей 170 3
Македонский Сергей 29 2
Зверев Андрей 52 2
Кураш Антон 31 2
Нестеров Алексей 79 2
Краснов Михаил 4 2
Яковицкий Алексей 12 2
Аузан Александр 9 2
Устименко Антон 4 2
Добкин Аркадий 54 2
Никифоров Николай 1126 2
Родионов Михаил 40 2
Канцуров Андрей 8 2
Аммосов Алексей 3 2
Зенкин Денис 98 2
Иванченко Алексей 8 2
Приданцев Сергей 82 2
Корня Алексей 73 2
Петунин Алексей 58 2
Белоусов Максим 59 1
Соколовский Александр 36 1
Костин Андрей 45 1
Галицкий Александр 82 1
Евдокимов Андрей 54 1
Носков Константин 201 1
Акимов Максим 167 1
Гонтарев Павел 69 1
Дунаев Сергей 28 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Макрецкая Ольга 2 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Европа 3730 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Япония 2760 7
Украина 3347 6
Индия - Республика 2161 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Беларусь - Белоруссия 2081 6
Казахстан - Республика 2621 5
Франция - Французская Республика 2112 4
Ближний Восток 1468 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Восточная Европа 1669 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Польша - Республика 824 3
Испания - Королевство 1248 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Норвегия - Королевство 426 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Африка 1482 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Польша - Варшава 36 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Беларусь - Минск 324 1
Португалия - Португальская Республика 316 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Хартия добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Аутсорсинг 84 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CrunchBase 62 1
Известия ИД 59 1
Variety 9 1
CNews Analytics 1988 7
Forrester Research 385 4
Gartner 2188 2
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Fortune 100 48 1
500 Startups 23 1
Forrester Wave 19 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Allied Market Research 13 1
Автостат 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Microsoft for Startups 7 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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