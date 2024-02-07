Стартап экс-замминистра связи России отдан под внешнее управление. Его имущество уйдет с молотка

Проблемный стартап по производству электротранспорта Arrival, созданный экс-замминистра связи Денисом Свердловым, передан во внешнее управление аудиторам Ernst & Young. Компания оказалась не в состоянии обслуживать долг и сейчас будет распродавать имущество для расчетов с кредиторами.

Ernst & Young спешит на помощь

Базирующийся в Великобритании разработчик электротранспорта Arrival сообщил о назначении внешних управляющих. Ими стали Саймон Эдел (Simon Edel), Алан Хандсон (Akan Hudson) и Сэм Водвард (Sam Woodward). Все трое являются сотрудникам EY-Parthenon – подразделения аудиторской компании Ernst & Young, занимающегося разработкой корпоративной стратегий.

Непосредственно новые управляющие Arrival работает в команде, отвечающей за разработку стратегий оздоровления и реструктуризация. Сама Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Внешнее управление введено в ее британских «дочках» - Arrival UK и Arrival Automotive UK.

Целью внешнего управление является продажа активов Arrival, включая платформу электрического транспорта, ПО, интеллектуальную собственность и подразделение по исследованиям и разработкам.

Взлеты и падения Arrival

Компания Arrival создана Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, сейчас принадлежит «Мегафону»), а затем занимал пост замминистра связи. Через люксембургский фонд Kinetik Свердлов владел 75,7% акций Arrival, затем его доля сократилась до 36,8%.

В 2021 г. Arrival осуществила слияние американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но был листинг на американской бирже Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компаний. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

Arrival разрабатывает четыре модели электротранспорта: электробус (Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электрофургон. Основной своей инновацией компания считает микрофабрики, которые требуют небольших временных и финансовых затрат на запуск производств. Первые четыре микрофабрики должны были быть открыты в США, Великобритании и Испании в 2021-2022 гг.

Однако производство электротранспорта так и не началось. В результате у компании нет при прибыли, ни даже выручки. В конце 2022 г. совет директоров компании предупредил, что имевшихся на счетах компании $300 млн будет недостаточно для продолжения деятельности. Тогда же Свердлов покинул пост гендиректора компании, позднее его кресло занял Игорь Торгов, который ранее был преемником Свердлова на посту гендиректора «Скартела».

Несостоявшиеся попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. у компании появилось несколько путей для спасения. Так, американский фонд Antara Capital Master Fund вложил в компанию $25 млн с возможностью увеличить эту сумму до $50 млн и согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн на вновь выпущенные акции компании.

Кроме того, другой американский фонд Westwood Capital согласился вложить в компанию до $300 млн. Также было запланировано еще одно слияние со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V благодаря чему Arrival могла бы получить $276 млн с ее счетов.

Однако из-за того, что компания не сдала отчетность за 2022 г., все эти сделки не были завершены. Вместо этого фонд Antara Capital Master Fund согласился обменять на акции облигации общим объемом лишь $20 млн.

Последний шанс

В конце 2023 г. у Arrival появился новый шанс для спасения. Упомянутый фонд Antara Capital Master Fund вместе с фондом Highbridge Capital Management пообещали компании предоставить бридж-кредит на сумму $10 млн с возможностью предоставить еще два бридж-кредита по $20 млн каждый.

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Кроме того, фонды готовы были обменять облигации общей стоимостью $164 млн на задолженность объемом $90 млн. Финансирование предполагалось предоставить на 120 дней – до 12 марта 2024 г. За это время Arrival должны были найти нового инвестора.

Но о завершении этой сделки не сообщалось. В то же время в ноябре 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Arrival в связи с невыполнением требований биржи: компания не сдала отчетность за 2022 г. и не провела годовое собрание акционеров. Данное решение вступило в силу в январе 2024 г.

Одновременно компания перестала платить проценты по облигациям (в 2021 г. были выпущены «зеленые» конвертируемые облигации объемом $320 млн со сроком погашения в 2026 г.). В связи с этим был зафиксирован факт невыполнение компанией своих обязательств и доверительный управляющий потребовал ускорения выплат по облигациям.