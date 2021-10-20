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Baikal
Байкал
Семейство процессоров
Т-Платформы


20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера 1
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России 6
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 2
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 3
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 4
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 2
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 2
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 4
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 9
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 7
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 2
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 3
20.05.2021 МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов 1
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 9
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 3
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
26.02.2021 Создатели процессоров «Байкал» одолели Минпромторг в конфликте на полмиллиарда рублей 4
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1

Публикаций - 157, упоминаний - 312

Baikal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 54
Т-Платформы 274 25
Intel Corporation 4169 18
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 16
Базальт СПО 206 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 13
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 12
Edelweiss - Эдельвейс 29 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 11
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Nvidia Corp 2015 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Samsung Electronics 5651 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 6
Microsoft Corporation 11060 6
Mali 54 6
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Facebook 3765 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 5
Рикор Холдинг - Rikor 70 5
IBM 3537 5
Google LLC 7144 5
AMD - Advanced Micro Devices 1669 4
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 4
Вартон - Varton 15 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Ангстрем-Т 95 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
КНС Групп - Yadro 124 3
ХайТэк - Hi-Tech 65 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Huawei 2730 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
АвтоВАЗ 118 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Чип и Дип 5 1
Газпром ПАО 520 1
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 6
Правительство РФ 2201 6
Роснано 456 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 49
ARM64 - Архитектура процессора 1018 29
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 14
DDR - Double data rate 1067 14
ARM - Advanced RISC Machine 225 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
ARMv8 - Архитектура процессора 60 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 477 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 61
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 33
Linux OS 4253 28
Intel x86 - Архитектура процессора 992 25
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 22
Microsoft Windows 10 6629 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 12
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 10
Nvidia GeForce GTX 2058 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 6
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 6
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 5
Т-Платформы Таволга терминал 26 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 4
Google Android 10750 4
Linux - Debian GNU 272 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
МГУ ВМК ЦОД 3 3
Cavium ThunderX 4 3
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Excel 436 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Microsoft Exchange 680 2
SQLite - встраиваемая СУБД 33 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 4 2
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 2
Евдокимов Андрей 54 20
Опанасенко Всеволод 101 16
Смирнов Алексей 142 6
Путин Владимир 1824 4
Титов Борис 27 4
Новодворский Алексей 95 4
Махсон Михаил 13 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Трушкин Константин 43 3
Грищенков Александр 10 3
Александров Александр 18 3
Кисляков Евгений 83 2
Никифоров Николай 1126 2
Шилов Сергей 61 2
Селютин Александр 58 2
Шпак Василий 39 2
Малафеев Андрей 8 2
Легостаева Светлана 23 2
Огурцов Артем 5 2
Сизов Григорий 13 1
Щеголев Игорь 676 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 201 1
Касперская Наталья 197 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Иванов Олег 124 1
Лящ Михаил 32 1
Чубайс Анатолий 106 1
Мылицын Роман 79 1
Войтенко Олег 24 1
Абакумов Евгений 103 1
Терещенко Денис 38 1
Сахненко Сергей 71 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Паршин Максим 141 1
Иванов Алексей 76 1
Песков Дмитрий 65 1
Сысоев Игорь 31 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Калинин Алексей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Китай - Тайвань 589 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Германия - Федеративная Республика 3624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 3
Россия - Республика Крым -Ялта 28 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Украина 3361 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Республика Крым 626 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 166 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Арзамас 57 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - Братск 30 1
Европа 3745 1
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Мошенничество 53 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
EE Times 21 1
Android Authority 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
CNews Analytics 1988 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
TIRIAS Research 4 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 3
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Микроэлектроника - международный форум 4 3
CNews AWARDS 291 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
TAdviser SummIT 3 1
MIPS Open Developer Days 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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