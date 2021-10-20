Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Baikal
Байкал
Семейство процессоров
Т-Платформы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 157, упоминаний - 312
Baikal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 20
|Опанасенко Всеволод 101 16
|Смирнов Алексей 142 6
|Путин Владимир 1824 4
|Титов Борис 27 4
|Новодворский Алексей 95 4
|Махсон Михаил 13 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Трушкин Константин 43 3
|Грищенков Александр 10 3
|Александров Александр 18 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Шилов Сергей 61 2
|Селютин Александр 58 2
|Шпак Василий 39 2
|Малафеев Андрей 8 2
|Легостаева Светлана 23 2
|Огурцов Артем 5 2
|Сизов Григорий 13 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 201 1
|Касперская Наталья 197 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Иванов Олег 124 1
|Лящ Михаил 32 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Мылицын Роман 79 1
|Войтенко Олег 24 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Терещенко Денис 38 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Паршин Максим 141 1
|Иванов Алексей 76 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Калинин Алексей 23 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|CNews Analytics 1988 1
|BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
|TIRIAS Research 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760223, в очереди разбора - 663913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760223, в очереди разбора - 663913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru