Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G 1

Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1

Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 2

China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling 1

Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 2

Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO 1

Как обеспечить безопасность сетей 5G 4

Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 3

HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений 1

Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson 1

Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 4

Huawei запустила решение для монетизации автономных сетей 5G 2

Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 3

Власти создают в России суверенный интернет вещей 1

Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 3

Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G 1

ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1

Huawei завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае 1

Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 5