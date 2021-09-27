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3GPP
3rd Generation Partnership Project
Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии


27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
30.08.2021 Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G 1
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 2
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 2
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling 1
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 2
09.12.2020 Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO 1
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 4
23.09.2020 «Ростелеком» и «Ростех» представили новые решения на базе 5G 1
26.08.2020 Huawei прошла сертификацию безопасности сетевого оборудования NESAS от GSMA 3
31.07.2020 HPE представила 5G Lab для ускорения внедрения открытых мультивендорных 5G решений 1
14.07.2020 Oppo реализует первую автономную сеть 5G в Великобритании совместно с Vodafone и Ericsson 1
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 2
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
18.06.2020 Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании 1
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G 1
03.03.2020 Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях 4
02.03.2020 Huawei запустила решение для монетизации автономных сетей 5G 2
12.02.2020 «Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа» 2
30.01.2020 Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 3
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
27.02.2019 «Ростелеком» и «Мегафон» создадут совместное предприятие для развития сетей 5G 1
19.12.2018 «Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service 1
22.11.2018 Почему сети 5G в России могут быть развернуты быстрее и дешевле 3
26.09.2018 Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G 1
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 2
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1
28.06.2018 Huawei завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае 1
08.06.2018 Выживет ли Wi-Fi в мире 5G? 1
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 5
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов 1
26.03.2018 Huawei начала третий этап испытаний технологии 5G в Китае 2
20.03.2018 Выручка ZTE за 2017 год возросла на 7,5% до 108,82 млрд юаней 1
19.03.2018 Первый «умный» газовый счетчик с технологией узкополосного интернета вещей одобрен на территории Евросоюза 1

Публикаций - 137, упоминаний - 181

3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
Huawei 2730 15
Samsung Electronics 5651 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Ericsson 858 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Intel Corporation 4169 5
China Mobile 186 5
Qualcomm Technologies 1002 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Vodafone Group 379 3
OPPO Electronics 222 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
MediaTek 315 2
China Telecom 88 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
AT&T Inc 555 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 260 2
NTT DoCoMo 158 2
Telefonica - Telefónica España 169 2
Brocade Communications Systems 141 2
Google LLC 7144 2
Синтерра - Synterra 565 2
Qualcomm ZTE 2 2
Sigfox 6 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Accenture - Аксенчер 531 2
ZTE Corporation 550 2
SAP SE 3211 2
Qualcomm Europe 14 1
TRENDnet 49 1
Samsung System LSI 18 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Wind Tre 5 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Cisco Systems 2038 1
Altair Engineering 12 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
UDR Inc 6 2
SoftBank Group 101 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Ford 173 1
Audi 129 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Pietro Fiorentini 1 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2201 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 38
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
3G - Стандарт мобильной связи 3723 12
5G NR - 5G New Radio 58 12
3GPP Release - стандартизация 5G 23 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 5
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 5
5G SA - 5G Standalone 13 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 4
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 3
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 7 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 2
Google Android 10750 6
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 4
Huawei 5G Simplified Solution 16 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Nokia N - серия 241 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 2
Brocade VCM - Brocade Virtual Core for Mobile 2 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 3 2
ZTE Pre5G 10 2
Symbian OS 776 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
HPE Ezmeral Container Platform 3 1
HPE 5G Core Stack 4 1
HPE Edgeline Workload Orchestrator 4 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Huawei Radio Access Network - Huawei RAN 1 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 1
Intel XMM modems 3 1
Samsung Exynos Modem 1 1
Huawei CBS R20 1 1
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 1
Oracle Communications 17 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
Keysight PROPSIM FS - Эмулятор каналов 5G 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 2 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
HPE 5G Lab 1 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
HPE Open RAN Solution Stack 2 1
Brocade vSAE-GW 1 1
Brocade vPGW 1 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Nokia E - серия смартфонов 25 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 4
Романов Александр 8 2
Крысина Ольга 109 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Ушацкий Андрей 100 2
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Никитин Глеб 17 1
Liu Levin - Лю Левин 3 1
Qiu Felix - Феликс Цю 1 1
Meissner Peter - Майсснер Питер 1 1
Wangcheng Jiang - Ванчэн Цзян 3 1
Поскакухин Вадим 5 1
Nardi Cristiano - Нарди Кристиано 1 1
Серебрянникова Анна 5 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Keddy Asha - Кедди Аша 2 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Абдулаев Артур 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Семенов Вадим 51 1
Voigt Christoph - Войт Кристоф 1 1
Глазков Борис 40 1
Белов Виктор 26 1
Новоселов Евгений 16 1
Клебанова Юлия 16 1
Рыжиков Валентин 1 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Бровко Василий 47 1
Климарев Михаил 46 1
Миньковский Михаил 21 1
Чемезов Сергей 121 1
Лацанич Василь 92 1
Шадаев Максут 384 1
Осеевский Михаил 221 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 15
Япония 2778 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
Европа 3745 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Франция - Французская Республика 2120 5
Испания - Королевство 1251 5
Южная Корея - Республика 1456 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Канада 1301 4
Австралия - Австралийский Союз 1122 4
Индия - Республика 2169 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Испания - Барселона 536 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Португалия - Португальская Республика 317 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Китай - Гуанчжоу 40 1
Нидерланды - Роттердам 9 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Новая Зеландия 291 1
Земля - планета Солнечной системы 859 1
Европа Западная 612 1
Португалия - Лиссабон 11 1
Россия - Якутск 246 1
Канада - Ванкувер 67 1
Литва - Литовская Республика 329 1
США - Колорадо 55 1
Китай - Шанхай 244 1
Китай - Пекин 319 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Cisco Ultra Packet Core 1 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2190 1
Samsung Research 10 1
GSMA Intelligence 5 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 13
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
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