Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3GPP
3rd Generation Partnership Project
Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии
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Публикаций - 137, упоминаний - 181
3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
|UDR Inc 6 2
|SoftBank Group 101 2
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
|Ford 173 1
|Audi 129 1
|Полиметалл - Polymetal 14 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Pietro Fiorentini 1 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2190 1
|Samsung Research 10 1
|GSMA Intelligence 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru