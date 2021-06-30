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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 113
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калина Роман 60 53
|Четвернин Алексей 651 39
|Бутенко Юрий 64 36
|Приданкин Андрей 30 25
|Звягина Наталья 64 25
|Матвеева Татьяна 83 25
|Чамара Денис 57 24
|Власов Сергей 76 24
|Бойко Елена 151 24
|Стрельцов Андрей 53 24
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Фомичев Олег 107 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Цариковский Федор 31 20
|Песчанских Георгий 37 20
|Ляшенко Сергей 29 19
|Левин Леонид 83 19
|Чернякова Елена 26 19
|Раков Ярослав 48 19
|Крюков Сергей 26 19
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Ермолаев Артем 340 16
|Шадаев Максут 384 16
|Лопаткин Герман 102 16
|Петрушин Андрей 64 16
|Соколов Алексей 121 16
|Ковнир Евгений 71 15
|Иванов Алексей 76 15
|Козырев Алексей 270 14
|Елистратов Николай 90 13
|Скляр Алексей 49 13
|Шипов Савва 70 12
|Салбиев Алан 30 12
|Албычев Александр 74 12
|Козлов Александр 54 12
|Горбачев Александр 18 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Палюх Юрий 15 12
|Акимов Максим 167 12
|Носков Константин 201 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 20
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Bloomberg 785 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru