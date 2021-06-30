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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
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30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 4
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 1
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1

Публикаций - 92, упоминаний - 113

ФГБУ ИАЦ Судебного департамента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3544 9
Microsoft Corporation 11095 9
Галактика - Корпорация 248 8
Росплатформа - Р-Платформа 56 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 7
Новые облачные технологии (НОТ) 227 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Программный продукт ГК 92 6
РТЛабс 145 6
Микрон - Micron 365 6
Базальт СПО 206 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Cisco Systems 2040 3
Консист Бизнес Групп 58 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Yandex - Яндекс 4101 2
КСК Технологии 27 2
Oracle Corporation 3350 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Custis 73 2
Brocade Communications Systems 141 2
Ланит Урал 18 2
ALP Group 37 2
Tionix - Тионикс 48 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7154 1
АйТи 752 1
Nvidia Corp 2024 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
X5 Group 599 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Сургутнефтегаз - СНГ 123 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 8
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Вертолеты России 114 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Агропромкомплектация ГК 6 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РусГидро ПАО 129 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Мегаполис ТК 88 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Coca-Cola Company 112 1
Алроса АК 81 1
О2О Холдинг 43 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Роснефть НК 367 1
Аэрофлот 493 1
Почта России ПАО 1574 1
Федеральное казначейство России 766 35
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 35
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 31
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 30
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 27
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 24
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 24
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 20
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 19
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 17
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 16
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство РФ 2205 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 13
Правительство Москвы 653 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 10
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Безопасный город 347 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
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ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 15
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Windows 853 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Linux OS 4260 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
БОСС-Кадровик 74 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Wargaming World of Warships 31 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
МегаФон Облачная платформа судебных веб-конференций 1 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Aladdin Secret Disk 33 1
Linux - Debian GNU 272 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Microsoft Office Online 25 1
IBM Storwize 16 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
Cisco RSPAN - Cisco Remote Switch Port Analyzer 1 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Калина Роман 60 53
Четвернин Алексей 651 39
Бутенко Юрий 64 36
Приданкин Андрей 30 25
Звягина Наталья 64 25
Матвеева Татьяна 83 25
Чамара Денис 57 24
Власов Сергей 76 24
Бойко Елена 151 24
Стрельцов Андрей 53 24
Евстигнеев Сергей 21 21
Фомичев Олег 107 20
Герасимюк Максим 20 20
Цариковский Федор 31 20
Песчанских Георгий 37 20
Ляшенко Сергей 29 19
Левин Леонид 83 19
Чернякова Елена 26 19
Раков Ярослав 48 19
Крюков Сергей 26 19
Селиванов Дмитрий 48 17
Ермолаев Артем 340 16
Шадаев Максут 384 16
Лопаткин Герман 102 16
Петрушин Андрей 64 16
Соколов Алексей 121 16
Ковнир Евгений 71 15
Иванов Алексей 76 15
Козырев Алексей 270 14
Елистратов Николай 90 13
Скляр Алексей 49 13
Шипов Савва 70 12
Салбиев Алан 30 12
Албычев Александр 74 12
Козлов Александр 54 12
Горбачев Александр 18 12
Меджитов Тимур 56 12
Палюх Юрий 15 12
Акимов Максим 167 12
Носков Константин 201 11
Россия - Российская федерация - РФ 57420 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 22
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Россия - Тульская область 752 19
Россия - Челябинская область 658 19
Россия - Ростовская область 863 17
Россия - Республика Мордовия 387 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 14
Россия - Калужская область 572 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 13
Казахстан - Республика 2632 12
Россия - Кировск - Кировская область 304 12
Россия - Сахалинская область 434 12
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Тамбовская область 322 8
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Европа 3759 2
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Европа Западная 614 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
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Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Самарская область 562 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 21
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Пиратство - Авторское право 209 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 20
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 17
IDC - International Data Corporation 2720 5
Gartner 2192 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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