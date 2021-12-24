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ФГБУ ИАЦ Судебного департамента
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24.12.2021 Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены 2
29.11.2021 Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья 1
19.11.2021 Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора 1
18.11.2021 Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода» 1
23.09.2021 «Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 3
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 4
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 2
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 4
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 1
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 1
27.08.2019 На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство 3
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 2
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела 1
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 1
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов 4

Публикаций - 99, упоминаний - 171

ФГБУ ИАЦ Судебного департамента упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 484 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7846 17
Новые облачные технологии (НОТ) 233 9
Microsoft Corporation 21081 9
Крок - Croc 1577 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6249 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1202 7
Ростех - Ростехнологии 2371 6
Polycom - Поликом Россия 372 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1017 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 5
5044 4
Yandex - Яндекс 4557 4
Cisco Systems 4645 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 4
АйТи 1075 4
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 3
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 3
Росплатформа - Р-Платформа 59 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7538 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1341 3
Meta - Facebook 4145 3
Dr.Web - Доктор Веб 1171 3
Softline - Софтлайн 1775 3
Армада - РБК софт 667 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1519 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8557 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 426 2
IBM - International Business Machines Corp 8707 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 660 2
Lenovo Group 2001 2
Галактика - Корпорация 707 2
Компьюлинк ГК - Compulink 321 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 153 2
Rambler Group - Рамблер ГК 759 2
Check Point Software Technologies 682 2
1С-Битрикс - Bitrix 414 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 2
VK - Mail.ru Group 2841 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 10
Почта России ПАО 1802 9
Транснефть 213 5
РЖД - Российские железные дороги 1335 4
ГПБ - Газпромбанк 804 4
Мосэнерго ПАО 102 3
Татнефть 169 3
Аэрофлот 618 3
Газпром ПАО 792 3
Альфа-Банк 1328 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 769 2
Яндекс.Такси 279 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 2
Бином 18 2
Сургутнефтегаз - СНГ 163 1
ИТМО Хайпарк - Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 4 1
YouDo 30 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 7 1
ЕС-лизинг 17 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 1
УЭК - Универсальная электронная карта 555 1
ЯКласс 19 1
Uber 275 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1956 1
Почта Банк 306 1
Wildberries - Вайлдберриз 157 1
Открытие ФК 567 1
МКБ - Московский кредитный банк 296 1
AliExpress 293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7437 47
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 32
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 21
Верховный суд Российской Федерации 359 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1142 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2394 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2797 8
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2172 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2050 6
Правительство РФ 3079 6
Федеральное казначейство России 920 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1994 5
Счётная палата РФ 558 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 312 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 832 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 380 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2358 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 4
Президент Российской Федерации 1847 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 552 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1682 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 474 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 3
Управление делами президента Российской Федерации 47 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 3
Рособоронэкспорт 65 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 934 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
Руссофт - Russoft 346 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 15
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 829 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1928 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2741 5
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 425 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2546 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 5
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 116 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 643 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2097 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 13 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 129 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3385 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13832 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 222 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1134 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1053 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3518 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1509 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 987 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 18 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 818 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 508 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 257 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 177 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2860 1
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 553 1
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NAND 3D flash memory 1585 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2281 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 48 14
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 149 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1272 13
Новые облачные технологии - МойОфис 330 11
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 130 11
Microsoft Windows 10 10124 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 729 8
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 8
Госуслуги - Суперсервисы 14 8
Linux OS 7265 7
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 7
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 18 7
ЭОС Дело СЭД 824 7
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 7
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 7
Google Android 11575 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 6
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 6 6
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 5
Apple iOS 6249 5
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 5
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 5
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 23 5
Microsoft Office 3015 5
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 48 4
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 4
Apple macOS 1238 4
Microsoft Windows 1380 4
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 42 4
Microsoft Lync 295 4
ЭОС Архивное дело 107 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 228 4
Госуслуги - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 4
Microsoft SQL Server 1264 3
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 3
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 7 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 70 3
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 3
Юхневич Леонид 27 8
Калина Роман 61 7
Бадалов Андрей 35 7
Макар Герман 10 6
Комиссаров Дмитрий 166 6
Кочаров Армен 23 5
Грязнов Павел 6 5
Медведев Дмитрий 1593 5
Рубанов Владимир 62 4
Матюхин Владимир 61 4
Старовойтов Дмитрий 5 4
Щеголев Игорь 684 4
Рейман Леонид 1002 4
Путин Владимир 2450 4
Шадаев Максут 425 4
Чернышенко Дмитрий 270 4
Рудычева Наталья 89 3
Рымар Максим 40 3
Скляр Алексей 51 3
Паршин Максим 176 3
Никифоров Николай 1136 3
Панкратов Александр 16 3
Мельников Евгений 10 3
Егорова Наталья 6 3
Бутенко Юрий 64 3
Киселева Екатерина 9 2
Изотов Михаил 4 2
Чиркунов Олег 7 2
Массух Илья 199 2
Носков Константин 207 2
Подобайло Николай 13 2
Абызов Михаил 66 2
Макаров Валентин 166 2
Горбачев Александр 18 2
Клочков Дмитрий 6 2
Меджитов Тимур 58 2
Акимов Максим 169 2
Дьяков Петр 10 2
Гусев Александр 26 2
Данилин Александр 17 2
Россия - Российская федерация - РФ 85069 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27267 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11653 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12051 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2000 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3962 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1780 5
Казахстан - Республика 4150 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 860 4
Африка - Африканский регион 2671 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1087 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 359 3
Россия - УФО - Челябинская область 854 3
Германия - Федеративная Республика 7792 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34468 3
Беларусь - Белоруссия 3216 3
Россия - ЦФО - Тульская область 931 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 869 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 2
Франция - Французская Республика 4937 2
Россия - УФО - Тюменская область 756 2
Армения - Республика 1047 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 469 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 821 2
Земля - планета Солнечной системы 6520 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 567 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1022 2
Россия - ЦФО - Брянская область 118 2
Камерун - Республика 31 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 331 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1082 1
Украина 5538 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
Беларусь - Минск 534 1
Португалия - Португальская Республика 649 1
Таджикистан - Республика 714 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1855 19
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4449 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 5
Атлантис 64 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 377 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1116 3
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 3
Психология 75 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 2
Информационное общество - Государственная программа 442 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 115 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
Федеральное законодательство 522 2
СИЗО - Следственный изолятор 71 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 631 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2756 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 827 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 233 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
Русский язык 1765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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