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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ
Главное управление по вопросам миграции
ФМС РФ
Федеральная миграционная служба Российской Федерации
Публикаций - 447, упоминаний - 870
МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1582 46
|Никифоров Николай 1131 43
|Путин Владимир 2437 38
|Попов Алексей 329 26
|Щеголев Игорь 684 22
|Тюркин Михаил 45 17
|Козырев Алексей 274 16
|Ромодановский Константин 15 15
|Ермолаев Артем 343 13
|Шадаев Максут 416 13
|Евраев Михаил 227 12
|Рейман Леонид 1001 11
|Корнеев Сергей 81 11
|Богомолов Андрей 20 9
|Гуральников Сергей 162 9
|Дюбанов Анатолий 86 9
|Соколов Олег 51 9
|Бутенко Юрий 64 9
|Авербах Владимир 122 9
|Фишер Андрей 54 9
|Пак Олег 91 8
|Лопаткин Герман 104 8
|Фомичев Олег 110 7
|Цариковский Федор 31 7
|Степанов Максим 8 7
|Казеко Владимир 8 7
|Земской Николай 14 7
|Веригин Илья 28 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Кошечкин Константин 8 7
|Парфенов Юрий 8 7
|Казарин Станислав 111 6
|Петрушин Андрей 65 6
|Звягина Наталья 64 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Власов Сергей 76 6
|Дзвинко Роман 10 6
|Собянин Сергей 219 6
|Сапельников Сергей 104 6
|Кучин Сергей 22 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru