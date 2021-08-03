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МВД РФ
Главное управление по вопросам миграции
ФМС РФ
Федеральная миграционная служба Российской Федерации

МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации


03.08.2021 «1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем»
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya
04.07.2016 «Техносерв» построил в Новосибирске ЦОД для ФМС России
29.02.2016 В ГИС ЖКХ выложат данные из базы ФМС России
19.11.2015 Запущен пилотный проект по оплате госпошлины за заграничный паспорт через Единый портал госуслуг
05.11.2015 Минкомсвязи России завершило комплекс работ по созданию сегмента ЕСПД для ФМС России
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным
17.12.2014 МТТ предоставит услуги дальней связи ФМС России
02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО
16.07.2014 Сервис ФМС «умирает» под давлением запросов через СМЭВ
14.07.2014 Банк «Агропромкредит» внедряет модуль «Документооборот с ФМС»
10.07.2014 ФМС создаст единую базу данных загранпаспортов россиян
30.06.2014 Жители Крыма и Севастополя первыми в России получат электронные паспорта
10.06.2014 Сервис-адаптер ФМС для BSS e-Government Gate позволит банкам выполнить требования законодательства
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт
03.11.2013 Бумажные паспорта в России прекратят выпускать через 2 года в целях экономии
30.09.2013 Единая ИТ-система ФМС заработает в 2015 году
18.09.2013 За электронные паспорта будет отвечать единая ИТ-система
29.08.2013 C 2016 г. в России начнут массово выдавать электронные паспорта
19.07.2013 Сергей Корнеев - Мы приветствуем приход в компанию полноценных сложившихся команд
28.06.2013 Введение единой информационной системы ФМС России в промышленную эксплуатацию запланировано на 2015 г.
27.02.2013 ИТ-система ФМС без спроса сменила владельцев в сотнях российских компаний
19.02.2013 Обязательность УЭК остается под вопросом
28.01.2013 ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов
22.01.2013 Биопаспорта переходят на российские чипы
10.01.2013 ФМС передали ответственность за биометрические паспорта
05.09.2012 Пластиковая карта станет новым паспортом в России. ПОДРОБНОСТИ
22.08.2012 Отпечатки пальцев: Объявлен крупный ИТ-тендер по учету мигрантов
28.02.2012 «Техносерв» модернизировал вычислительную инфраструктуру федерального ЦОДа ФМС России
21.02.2012 ФМС: Паспорт гражданина РФ заменит пластиковая карта
30.01.2012 ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев
09.12.2011 ФМС России выдала 12 млн биопаспортов
01.11.2011 ФМС России доверила «Армаде» сопровождение системы «Трудовая миграция»
31.10.2011 «Техносерв» оборудовал мультимедийным ВКС комплексом новое здание ФМС России
14.10.2011 Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г.
21.06.2011 Медведев поделил биопаспорта между «Техносервом», «Восходом» и «Ростелекомом»
11.03.2011 «Техносерв» продолжит обслуживать систему биопаспортов для ведомственного сегмента ФМС России в 2011 г.
26.01.2011 Первый замдиректора ФМС РФ возглавил Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ

Публикаций - 447, упоминаний - 870

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 48
Восход ФГБУ НИИ 422 42
NVision Group - Энвижн Груп 625 17
Микрон - Micron 573 16
Microsoft Corporation 20985 16
Oracle Corporation 5806 14
АйТи 1066 13
Ланит ГК 1502 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 11
Рексофт - Reksoft 312 11
IBM 8669 11
Крок 1551 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 447 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 8
Синтерра - Synterra 743 8
Ситроникс - Sitronics 832 7
Ростех - Ростехнологии 2299 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 7
iTeco - Ай-Теко 856 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Abbyy 1056 6
SAP SE 4370 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 6
СКБ Контур 434 6
Maykor - Мэйкор 265 6
5017 5
Астерос - Asteros 583 5
Открытые технологии 429 5
Ниеншанц 77 5
Логика Бизнеса 164 5
Directum - Директум 804 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 353 5
Регионком 37 5
Ангстрем-Т 97 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 18 5
Глобус-телеком 159 5
Золотая Корона 339 5
Барс груп 417 5
УЭК - Универсальная электронная карта 523 41
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 33
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 25
Почта России ПАО 1773 15
ВТБ24 622 11
Ак Барс Банк 182 10
Уралсиб Банк 426 9
РЖД - Российские железные дороги 1324 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 9
Visa International 1640 6
ВТБ Банк Москвы 432 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 5
Альфа-Банк 1327 5
Аэрофлот 615 5
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
ГПБ - Газпромбанк 799 3
Магнит - Сеть магазинов 297 3
РусГидро ПАО 157 3
X5 Group 648 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 3
МСП банк 27 3
AHConferences 52 3
НСПК - Национальная система платежных карт 272 2
Почта Банк 304 2
Газпром ПАО 747 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 60 2
CyberPlat - КиберПлат 329 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Связной ГК 1083 2
Ренессанс кредит Банк 150 2
Qiwi 789 2
Ингосстрах СПАО 278 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 2
РСХБ - Россельхозбанк 197 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 161
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 117
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 809 92
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 77
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 76
Федеральное казначейство России 863 58
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 50
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 40
Правительство РФ 2646 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 28
Президент Российской Федерации 1718 27
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 24
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 595 18
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 17
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 425 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 13
Правительство Москвы 815 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 303 12
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 19 11
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 191 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
АРБ - Ассоциация российских банков 147 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Руссофт - Russoft 342 1
ЛДПР 97 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 63
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 16
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1916 14
Безопасный город 382 9
ИТ-аутсорсинг 844 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 7
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 695 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 5
Big Data - Большие данные 1239 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 267 5
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ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 3
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Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1134 29
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 269 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 20
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 148 18
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 18
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 16
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 42 15
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 12
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 17 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 37 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 132 9
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 85 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 8
Alfresco 118 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 134 7
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 7
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 6
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 6
Microsoft Office 2993 5
Microsoft Windows 10 10098 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 535 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 5
Apple iOS 6210 4
Google Android 11645 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 4
Linux OS 7176 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 3
Microsoft SQL Server 1240 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 51 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 207 3
Медведев Дмитрий 1582 46
Никифоров Николай 1131 43
Путин Владимир 2437 38
Попов Алексей 329 26
Щеголев Игорь 684 22
Тюркин Михаил 45 17
Козырев Алексей 274 16
Ромодановский Константин 15 15
Ермолаев Артем 343 13
Шадаев Максут 416 13
Евраев Михаил 227 12
Рейман Леонид 1001 11
Корнеев Сергей 81 11
Богомолов Андрей 20 9
Гуральников Сергей 162 9
Дюбанов Анатолий 86 9
Соколов Олег 51 9
Бутенко Юрий 64 9
Авербах Владимир 122 9
Фишер Андрей 54 9
Пак Олег 91 8
Лопаткин Герман 104 8
Фомичев Олег 110 7
Цариковский Федор 31 7
Степанов Максим 8 7
Казеко Владимир 8 7
Земской Николай 14 7
Веригин Илья 28 7
Гуревич Раиса 16 7
Кошечкин Константин 8 7
Парфенов Юрий 8 7
Казарин Станислав 111 6
Петрушин Андрей 65 6
Звягина Наталья 64 6
Никуличев Андрей 43 6
Власов Сергей 76 6
Дзвинко Роман 10 6
Собянин Сергей 219 6
Сапельников Сергей 104 6
Кучин Сергей 22 6
Россия - Российская федерация - РФ 82237 300
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 29
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1063 21
Россия - ЮФО - Ростовская область 1070 19
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 15
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 13
Россия - ПФО - Казань 1885 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 13
Россия - ЦФО - Калужская область 725 13
Европа 7252 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 802 12
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 971 11
Россия - СФО - Новосибирск 2910 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 356 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 9
Россия - ПФО - Самарская область 779 9
Украина 5525 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 8
Россия - ЦФО - Тульская область 924 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 841 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 805 7
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 7
Россия - СФО - Омская область 471 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 7
Россия - СФО - Иркутская область 725 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 7
Россия - УФО - Свердловская область 1023 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1568 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 23
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 13
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 12
Информационное общество - Государственная программа 301 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 9
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