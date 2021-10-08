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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космическая связь ФГУП ГПКС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 212, упоминаний - 521
Космическая связь ФГУП ГПКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 12
|Духовницкий Олег 91 12
|Прохоров Юрий 44 9
|Пехтерев Сергей 39 8
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Путин Владимир 1820 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Волин Алексей 113 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Кайгородов Михаил 4 3
|Дворкович Аркадий 169 2
|Рейман Леонид 407 2
|Левин Леонид 83 2
|Иванов Олег 124 2
|Носков Константин 201 2
|Шадаев Максут 384 2
|Жаров Александр 165 2
|Кореш Виктор 71 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 1
|Сурков Владислав 59 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Потанин Владимир 19 1
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Ганин Александр 3 1
|Мутко Виталий 5 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Кроль Алексей 8 1
|Зорин Игорь 4 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Черкесова Бэлла 8 1
|Холодов Алексей 11 1
|Яковлев Олег 1 1
|Мельников Яков 1 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Бокова Людмила 80 1
|Липов Андрей 50 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Пак Олег 90 1
|CNews Analytics 1988 3
|Медиалогия 37 1
|comScore 224 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754766, в очереди разбора - 658457.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754766, в очереди разбора - 658457.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru