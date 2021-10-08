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Космическая связь ФГУП ГПКС


08.10.2021 НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 2
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 3
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 10
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 2
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 3
27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 3
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 3
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 2
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 2
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 2
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 3
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 2
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио 2
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 3
14.02.2018 Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
15.06.2017 Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи 3
26.04.2017 Россвязь стала отвечать за антитеррористическое «железо» 4
24.04.2017 «АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи» 2
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 4
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей 1
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи 1
12.05.2016 Глава Минкомсвязи России выступил на Правительственном часе в Госдуме 1
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 3
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 4
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» 4
14.03.2016 Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО 2

Публикаций - 212, упоминаний - 521

Космическая связь ФГУП ГПКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
Eutelsat 65 13
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 9
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 6
Акадо Телеком - Комкор 605 6
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 3
Qualcomm Technologies 1000 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Eltex - Элтекс 71 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
OneWeb Satellites 4 2
Синтерра - Synterra 562 2
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
SES 30 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Viasat 59 1
ВолгаТелеком 213 1
Google LLC 7124 1
Элекард - Elecard 8 1
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 1 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 48 1
Netris - Нетрис 46 1
Globalstar - Глобалстар 30 1
Thuraya 17 1
SPB TV 43 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Akamai Technologies 50 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Globecast 7 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
Почта России ПАО 1570 5
SoftBank Group 101 3
Airbus Defence and Space 10 3
Airbus Group 71 3
Arianespace 5 3
Почта Банк 289 3
Восточный Банк 108 3
ЮКОС НК 10 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Миландр ПКК 26 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 1
Shopping Live 4 1
Яндекс.Такси 271 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Роснефть НК 367 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Tesla Motors 241 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 35
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 9
Правительство РФ 2198 9
Президент Российской Федерации 1439 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Счётная палата РФ 459 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 29 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 13
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 9
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 3
SpaceX 34 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 2
Amazon Kuiper 3 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 1
Samsung Galaxy 345 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Telegram - Мессенджер 80 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
Никифоров Николай 1126 12
Духовницкий Олег 91 12
Прохоров Юрий 44 9
Пехтерев Сергей 39 8
Рогозин Дмитрий 79 5
Путин Владимир 1820 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Волин Алексей 113 4
Щеголев Игорь 676 3
Кайгородов Михаил 4 3
Дворкович Аркадий 169 2
Рейман Леонид 407 2
Левин Леонид 83 2
Иванов Олег 124 2
Носков Константин 201 2
Шадаев Максут 384 2
Жаров Александр 165 2
Кореш Виктор 71 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 1
Сурков Владислав 59 1
Сеславинский Михаил 8 1
Потанин Владимир 19 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Ганин Александр 3 1
Мутко Виталий 5 1
Чебаков Сергей 1 1
Кроль Алексей 8 1
Зорин Игорь 4 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Минниханов Рустам 89 1
Черкесова Бэлла 8 1
Холодов Алексей 11 1
Яковлев Олег 1 1
Мельников Яков 1 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Бокова Людмила 80 1
Липов Андрей 50 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Пак Олег 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Франция - Французская Республика 2109 11
Европа 3725 10
Африка 1480 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 9
Арктика 141 9
Казахстан - Республика 2618 9
Индия - Республика 2156 8
Земля - планета Солнечной системы 854 8
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - Дубна 133 5
Япония 2752 5
Украина 3344 5
Ближний Восток 1466 5
Россия - Магадан 134 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Латинская Америка 721 3
Россия - Крайний Север 93 3
Россия - Хабаровский край 414 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Канада 1290 3
Россия - Республика Крым 625 3
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - Хабаровск 617 3
Россия - Красноярский край 657 3
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 17
Космодром Байконур 97 8
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Вторая мировая война 254 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Bloomberg 785 2
Рен ТВ - телеканал 47 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
Россия-1 - телеканал 20 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
ТНТ - Телеканал 94 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 163 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
The Wall Street Journal 709 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1988 3
Медиалогия 37 1
comScore 224 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 20
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CSTB Telecom & Media 37 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Час кода - международное движение 11 1
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