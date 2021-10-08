Космическая связь ФГУП ГПКС

НИИР призвал вкладываться в отечественное космическое производство 1

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 10

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1

Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 2

Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 3

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 3

Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 2

Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 2

Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 2

Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 3

Российские власти отказались дать частоты для глобального спутникового интернета 1

Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1

Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи 1

Глава Минкомсвязи России выступил на Правительственном часе в Госдуме 1