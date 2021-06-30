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Космическая связь ГПКС ФГУП Государственное предприятие космической связи

Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи


30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи»
24.04.2017 «АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи»
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1»
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением
08.12.2015 «Космическая связь» заключила соглашение с Castor Networks о предоставлении услуг через новый спутник «Экспресс-АМ8»
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8»
10.11.2015 ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС
15.09.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8» выведен на орбиту
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7»
16.03.2015 Услуги спутникового высокоскоростного доступа в интернет стали доступны на Дальнем Востоке и в Сибири
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33»
30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться
25.12.2014 «Цифровое телевидение» ВГТРК стало доступно на Дальнем Востоке
25.11.2014 «X-Com | Системный интегратор» реконструировал центр космической связи «Медвежьи озера»
10.11.2014 «Космическая связь» и Romantis начинают совместный проект по предоставлению услуг ТВ-вещания в Африканском регионе
29.09.2014 Арбитраж стал на сторону «Космической связи» по иску со стороны «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников»
26.06.2014 «Космическая связь» и NewSat начинают сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2»
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами
29.01.2014 «Космическая связь» ввела в эксплуатацию федеральный центр компрессии и мультиплексирования
26.09.2013 ГПКС ввело в эксплуатацию ВОЛС между ЦКС «Медвежьи Озера» и Техническим центром коммутации междугородного телевидения
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи
18.06.2013 «Космическая связь» продолжает развивать технологии предоставления информационных услуг на морских судах в северных широтах
30.01.2013 «Космическая связь» выбрала Irdeto для защиты контента коммерческих телеканалов
18.01.2013 Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс»
01.11.2012 «Романтис» будет использовать спутник ГПКС для предоставления широкополосных услуг связи и цифрового вещания на Ближнем Востоке
21.06.2012 Earthly Orbit и «Космическая связь» подписали соглашение по использованию ресурса перспективного спутника «Экспресс-AM8»
19.06.2012 «Космическая связь» и iDirect подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и управления сетями VSAT
14.06.2012 «Внешэкономбанк» и ГПКС подписали кредитное соглашение о финансировании строительства спутника «Экспресс-АМ7»

Публикаций - 472, упоминаний - 912

Космическая связь ГПКС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 45
Eutelsat 143 40
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 32
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 25
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 24
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 98 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 19
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 18
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 17
Ростелеком - Связьинвест 1698 17
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 13
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 12
Lenovo Motorola 3463 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 10
Thuraya 62 10
Cisco Systems 4720 9
Сателлит ЛТД 9 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 9
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 8
МирТелеКом 35 8
OneWeb - WorldVU 29 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 7
Космос ТВ 44 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 7
Cisco - Scientific Atlanta 55 7
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 0 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 7
Интерспутник - Исател 18 7
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 49
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 36
Газпром ПАО 1008 27
Почта России ПАО 1853 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 7
АФК Система - Система Масс-медиа 66 6
Lockheed Martin 730 6
Восточный Банк 232 6
Boeing 957 5
Airbus Defence and Space - EADS 150 5
SoftBank Group 236 4
Arianespace 83 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 4
Почта Банк 319 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
Ингосстрах СПАО 301 3
Банк Зенит 215 3
Точка 1820 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Ford 386 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 70 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 2
Альфа-Банк 1476 2
Роснефть НК 434 2
ЮКОС НК 138 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 2
Amedia TV - Амедиа 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 121
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 77
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 48
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 34
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 23
Президент Российской Федерации 3770 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 19
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 17
Правительство Москвы 1640 13
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 6
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Администрация Президента РФ 904 5
Счётная палата РФ 628 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 36
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 16
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
РСП - Российский союз правообладателей 9 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 5 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 152
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Космодром Байконур 1025 45
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Microsoft Windows 2000 2856 13
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
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Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 5
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GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 149 4
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 2
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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 2
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Путин Владимир 2542 18
Рейман Леонид 1009 15
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Измайлов Юрий 15 15
Щеголев Игорь 685 15
Дроздова Ксения 10 10
Медведев Дмитрий 1604 8
Малинин Александр 40 6
Рогозин Дмитрий 88 5
Заболотный Игорь 43 5
Волин Алексей 114 5
Истомин Максим 26 4
Мардер Наум 114 4
Слизень Виталий 241 4
Бугаенко Валерий 31 4
Жаров Александр 171 4
Лефтер Виктор 3 3
Романченко Андрей 20 3
Иванов Олег 131 3
Брюквин Юрий 281 3
Кайгородов Михаил 4 3
Северов Дмитрий 41 3
Ганин Александр 3 3
Сеславинский Михаил 31 3
Скляр Геннадий 29 3
Антонюк Борис 65 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
Гусинский Владимир 16 2
Левин Леонид 112 2
Эрнст Константин 17 2
Плотников Сергей 7 2
Ким Дмитрий 34 2
Королев Игорь 61 2
Чурсин Игорь 20 2
Носков Константин 221 2
Исанин Антон 9365 2
Дворкович Аркадий 196 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 342
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 107
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 69
Земля - планета Солнечной системы 7427 62
Европа 12319 56
Африка - Африканский регион 2928 43
Ближний Восток 2549 42
Россия - Сибирь 1579 42
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 33
Россия - европейская часть - Восточная Европа 244 33
Казахстан - Республика 4467 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 26
Индия - Республика 4263 22
Япония 10069 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
Франция - Французская Республика 5665 18
Азия - Азиатский регион 3803 16
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 15
Австралия - Австралийский Союз 2791 15
Арктика - Арктический регион 387 13
Солнечная система - Solar system 2236 13
Африка Северная 204 13
Украина 6212 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 12
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Европа Восточная 2927 12
Америка Южная 680 10
Россия - Восточная Сибирь 237 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 10
Италия - Итальянская Республика 3310 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 10
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 64
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 58
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 12
Образование в России 460 9
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Fashion industry - Индустрия моды 91 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Физика - Physics - область естествознания 889 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 2
Федеральное законодательство 1944 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 76 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 39
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 29
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 18
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
Казахстан Сегодня 308 7
Euronews - телеканал 46 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
РБК ТВ - телеканал 59 6
Радио России - радиостанция 45 5
Юность - радиостанция 28 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
New Scientist 1447 4
РИА Новости 766 4
CNews RND - R&D.CNews 2112 4
Пятый канал - Телеканал 51 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 3
Space Daily 528 3
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Русский роман - телеканал 12 2
Муз-ТВ - телеканал 37 2
Радио Свобода - радиостанция 40 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 2
Россия 24 - телеканал 98 2
Bloomberg 1009 2
Future - Space.com 195 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
Fortune 196 1
ТВ-Новости АНО 5 1
Discovery Networks 0 1
РМГ - RU.TV 6 1
ТАСС Телеком 34 1
Финансовые известия 32 1
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
500 Startups 4742 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ABI Research 230 1
Медиалогия 48 1
comScore 354 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Current Analysis 24 1
Moody's Investors Service 135 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
In-Stat/MDR 63 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 24
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 19
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 28 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 4 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
Феррит-Домен НИИ 13 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
ННЦ ХФТИ - Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт 2 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CSTB Telecom & Media 55 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
День космонавтики - 12 апреля 36 2
ИнфоКом 59 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Час кода - международное движение 11 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 8 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Связь-Экспокомм 48 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 14 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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