Индексная книга CNews*
Космическая связь ГПКС ФГУП Государственное предприятие космической связи
Публикаций - 472, упоминаний - 912
Космическая связь ГПКС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Юрий 47 41
|Никифоров Николай 1161 21
|Пехтерев Сергей 44 18
|Путин Владимир 2542 18
|Рейман Леонид 1009 15
|Духовницкий Олег 91 15
|Измайлов Юрий 15 15
|Щеголев Игорь 685 15
|Дроздова Ксения 10 10
|Медведев Дмитрий 1604 8
|Малинин Александр 40 6
|Рогозин Дмитрий 88 5
|Заболотный Игорь 43 5
|Волин Алексей 114 5
|Истомин Максим 26 4
|Мардер Наум 114 4
|Слизень Виталий 241 4
|Бугаенко Валерий 31 4
|Жаров Александр 171 4
|Лефтер Виктор 3 3
|Романченко Андрей 20 3
|Иванов Олег 131 3
|Брюквин Юрий 281 3
|Кайгородов Михаил 4 3
|Северов Дмитрий 41 3
|Ганин Александр 3 3
|Сеславинский Михаил 31 3
|Скляр Геннадий 29 3
|Антонюк Борис 65 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
|Гусинский Владимир 16 2
|Левин Леонид 112 2
|Эрнст Константин 17 2
|Плотников Сергей 7 2
|Ким Дмитрий 34 2
|Королев Игорь 61 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Носков Константин 221 2
|Исанин Антон 9365 2
|Дворкович Аркадий 196 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.