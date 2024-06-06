Зоология Животные домашние Pets PetTech
- PetTech – продукты и услуги в области технологий для домашних животных, призванные помочь улучшить здоровье и благополучие питомцев
|06.06.2024
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Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных
ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж
|11.05.2024
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Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM
, а также помогают зародить интерес к робототехнике и программированию. Высокотехнологичные роботы-собаки, оснащенные по последнему слову техники, например, от Boston Dynamics, DEEP Robotics,
|15.04.2024
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Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются
|15.04.2024
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Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
|25.12.2023
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Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей
икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле
|27.06.2023
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Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак
Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут
|20.01.2022
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Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами
Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.
|25.10.2021
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Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка
в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн
|13.07.2020
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ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак
Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о
|25.10.2019
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Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру
ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват
|15.10.2019
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Собаки заставляют жить людей дольше
дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3
|29.07.2019
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Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п
|13.06.2019
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Собаки отражают уровень стресса их владельцев
рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях
|06.06.2018
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Собаки могут стать источниками пандемий
птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле
|09.11.2016
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IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира
я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м
|13.04.2015
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Собака — лучший друг норовируса
е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при
|20.03.2015
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Co Spotty собака не пропадёт!
Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих
|20.03.2015
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На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty
бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки
|29.07.2014
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«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области
Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны
|19.12.2013
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Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак
Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с
|12.07.2013
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Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак
зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости
|26.06.2013
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Собаки помогут в лечении рака?
е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле
|07.02.2013
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Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г.
Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,
|28.01.2013
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Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ
сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако
|12.07.2012
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Собаки защищают детей от простуды
Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част
|17.05.2012
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Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам
х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк
|12.05.2012
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Собака - друг Wi-Fi
Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te
|02.02.2012
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Собаки освоят электронные тренажеры
raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн
|16.01.2012
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Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых
Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при
|25.07.2011
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В Бразилии обнаружили останки крокодила с головой собаки
головы, у баурузухий были высокие, подобные собачьим черепа с увеличенными клыками в пасти, а их тело было долговязым". Их образ жизни, вероятно, походил на тот, что характерен для современных диких собак. Учитывая количество и размер зубов, исследователи предположили, что сухопутные крокодилы могли охотиться на животных такого же размера, что и они сами: порядка 4,5–6 метров в длину. Это
|23.05.2011
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Поиск взрывчатки: собак заменят полимером
вейших научных достижений в простое и эффективное устройство, которое может существенно повысить защищенность от террористических атак. Прибор Fido основан на проекте по разработке электронного "носа собаки", который был начат оборонным научным агентством DARPA в 1996 году. Изначально проект был направлен на создание технологии обнаружения неметаллических мин. В ходе работы над этой задачей
|01.02.2011
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Собаки обнаруживают рак по запаху
делять наличие раковых опухолей по запаху изо рта или образцов стула больного. Сообщения о том, что собаки на такое способны, появляются уже не первый год. Так, в 2008-м году в Британии ротвейл
|10.01.2011
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Собака может запомнить больше 1000 слов
ожий эффект наблюдается и при обучении детей младше трех лет. В дальнейшем еще предстоит выяснить, являются ли такие лингвистические способности Чейсер редким явлением или широко распространены среди собак.
|25.10.2010
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Рассчитана частота колебаний отряхивающейся собаки
водили целые ночи в размышлениях о вечном вопросе: какова частота колебаний отряхивающей свою шкуру собаки? Теперь ответ найден благодаря работе Эндрю Дикенсона из Технологического института Дж
|22.09.2010
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Разработан датчик, способный за несколько секунд найти взрывчатку
но их подготовка и содержание стоят десятки тысяч долларов, требуют времени, а срок военной службы собаки редко превышает 5 лет. Тем не менее, до настоящего времени только собаки могли
|24.02.2010
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Ближний Восток: родина собак-лилипутов
В настоящее время на Ближнем Востоке обнаружены останки домашних собак возрастом около 12 тыс. лет. Собаки на территории Современной Западной и Восточной Европы были одомашнены ещё раньше (возр
|14.05.2009
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Собаки в Dragon Age: Origins
BioWare представила новые скриншоты из игры Dragon Age: Origins, на которых можно увидеть неотъемлемую часть королевства Ферелден - собак. Напомним, что в России игра будет выпущена под названием "Dragon Age: Начало". Сегодня же издатель игры, компания Electronic Arts, сделала официальное объявление для российских игроков,
|25.01.2008
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В Колпинском районе начинают вживление микрочипов бездомным собакам
С 9 января в Колпинском районе Петербурга бездомным собакам начали вживлять электронные чипы. Ранее городское управление ветеринарии проводило конкурс на поставку таких чипов, в рамках постановления правительства Петербурга «О концепции отношени
|24.12.2007
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Управление ветеринарии заказывает электронное мечение бездомных собак
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга проводит открытый конкурс на оказание услуг по стерелизации и электронному мечению безнадзорных животных (собак). Дата проведения конкурса - 29 января 2008 года. Лимит финансирования - 3 469 900 руб. Общее количество животных, подлежащих мечению микрочипами стандарта ISO 11784 или ISO 11785 – 2 100
|13.11.2007
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Выяснено, почему собаки хорошо видят ночью
ительной офтальмологии из университета Висконсина-Мэдисона Пол Миллер (Paul Miller) утверждает, что собаки видят в темноте намного лучше, чем люди, но не так хорошо, как кошки, пишет Science Da
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