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Зоология Животные домашние Pets PetTech

Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech

  • PetTech – продукты и услуги в области технологий для домашних животных, призванные помочь улучшить здоровье и благополучие питомцев

 

Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи. Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.
Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.


06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

, а также помогают зародить интерес к робототехнике и программированию.  Высокотехнологичные роботы-собаки, оснащенные по последнему слову техники, например, от Boston Dynamics, DEEP Robotics,

15.04.2024 Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются
15.04.2024 Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле
27.06.2023 Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак

Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут
20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.
25.10.2021 Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка

в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак

Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о
25.10.2019 Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру

ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват
15.10.2019 Собаки заставляют жить людей дольше

дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п
13.06.2019 Собаки отражают уровень стресса их владельцев

рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях
06.06.2018 Собаки могут стать источниками пандемий

птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле
09.11.2016 IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира

я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м
13.04.2015 Собака — лучший друг норовируса

е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при
20.03.2015 Co Spotty собака не пропадёт!

Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих

20.03.2015 На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty

бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки

29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области

Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны
19.12.2013 Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак

Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с
12.07.2013 Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак

зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости
26.06.2013 Собаки помогут в лечении рака?

е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле
07.02.2013 Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г.

Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,

28.01.2013 Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ

сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако
12.07.2012 Собаки защищают детей от простуды

Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част
17.05.2012 Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам

х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк
12.05.2012 Собака - друг Wi-Fi

Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te
02.02.2012 Собаки освоят электронные тренажеры

raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн
16.01.2012 Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых

Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при

25.07.2011 В Бразилии обнаружили останки крокодила с головой собаки

головы, у баурузухий были высокие, подобные собачьим черепа с увеличенными клыками в пасти, а их тело было долговязым". Их образ жизни, вероятно, походил на тот, что характерен для современных диких собак. Учитывая количество и размер зубов, исследователи предположили, что сухопутные крокодилы могли охотиться на животных такого же размера, что и они сами: порядка 4,5–6 метров в длину. Это

23.05.2011 Поиск взрывчатки: собак заменят полимером

вейших научных достижений в простое и эффективное устройство, которое может существенно повысить защищенность от террористических атак. Прибор Fido основан на проекте по разработке электронного "носа собаки", который был начат оборонным научным агентством DARPA в 1996 году. Изначально проект был направлен на создание технологии обнаружения неметаллических мин. В ходе работы над этой задачей
01.02.2011 Собаки обнаруживают рак по запаху

делять наличие раковых опухолей по запаху изо рта или образцов стула больного. Сообщения о том, что собаки на такое способны, появляются уже не первый год. Так, в 2008-м году в Британии ротвейл
10.01.2011 Собака может запомнить больше 1000 слов

ожий эффект наблюдается и при обучении детей младше трех лет. В дальнейшем еще предстоит выяснить, являются ли такие лингвистические способности Чейсер редким явлением или широко распространены среди собак.
25.10.2010 Рассчитана частота колебаний отряхивающейся собаки

водили целые ночи в размышлениях о вечном вопросе: какова частота колебаний отряхивающей свою шкуру собаки? Теперь ответ найден благодаря работе Эндрю Дикенсона из Технологического института Дж
22.09.2010 Разработан датчик, способный за несколько секунд найти взрывчатку

но их подготовка и содержание стоят десятки тысяч долларов, требуют времени, а срок военной службы собаки редко превышает 5 лет. Тем не менее, до настоящего времени только собаки могли

24.02.2010 Ближний Восток: родина собак-лилипутов

В настоящее время на Ближнем Востоке обнаружены останки домашних собак возрастом около 12 тыс. лет. Собаки на территории Современной Западной и Восточной Европы были одомашнены ещё раньше (возр
14.05.2009 Собаки в Dragon Age: Origins

BioWare представила новые скриншоты из игры Dragon Age: Origins, на которых можно увидеть неотъемлемую часть королевства Ферелден - собак. Напомним, что в России игра будет выпущена под названием "Dragon Age: Начало". Сегодня же издатель игры, компания Electronic Arts, сделала официальное объявление для российских игроков,

25.01.2008 В Колпинском районе начинают вживление микрочипов бездомным собакам

С 9 января в Колпинском районе Петербурга бездомным собакам начали вживлять электронные чипы. Ранее городское управление ветеринарии проводило конкурс на поставку таких чипов, в рамках постановления правительства Петербурга «О концепции отношени
24.12.2007 Управление ветеринарии заказывает электронное мечение бездомных собак

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга проводит открытый конкурс на оказание услуг по стерелизации и электронному мечению безнадзорных животных (собак). Дата проведения конкурса - 29 января 2008 года. Лимит финансирования - 3 469 900 руб. Общее количество животных, подлежащих мечению микрочипами стандарта ISO 11784 или ISO 11785 – 2 100
13.11.2007 Выяснено, почему собаки хорошо видят ночью

ительной офтальмологии из университета Висконсина-Мэдисона Пол Миллер (Paul Miller) утверждает, что собаки видят в темноте намного лучше, чем люди, но не так хорошо, как кошки, пишет Science Da

Публикаций - 562, упоминаний - 695

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 37
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Microsoft Windows 15284 26
Sony Aibo - серия собак-роботов 62 24
Apple iPhone 6 4861 21
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Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Microsoft Windows XP 2547 6
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Intel Celeron - Серия процессоров 960 6
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Adobe Photoshop 752 5
Google Maps - Карты Google 782 5
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3978 5
Путин Владимир 3044 10
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Сергунина Наталья 359 5
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Казарин Станислав 162 4
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Дивов Олег 5 3
Лузгин Андрей 5 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 42
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Земля - планета Солнечной системы 10251 32
Южная Корея - Республика 6540 28
Германия - Федеративная Республика 12520 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5070 22
Франция - Французская Республика 7740 19
Азия - Азиатский регион 5371 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 150 15
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США - Нью-Йорк 3078 8
Америка - Американский регион 2120 8
Испания - Королевство 3686 7
Великобритания - Лондон 2381 7
Индия - Bharat 5324 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 700 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1351 7
Казахстан - Республика 5395 7
Зоология - наука о животных 2523 200
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27574 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 53
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5255 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 50
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8165 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4512 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10690 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5468 35
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9337 33
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2599 30
Английский язык 6455 29
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 704 29
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5592 29
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1378 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4732 28
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1597 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3771 27
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4658 25
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1857 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8476 22
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1223 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4789 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 21
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1513 20
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ВГУ - Воронежский государственный университет 53 1
ZSL - Zoological Society of London - Зоологическое общество Лондона - Лондонское зоологическое общество 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2325 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
День молодёжи - 27 июня 838 4
Международный женский день - 8 марта 320 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1182 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
CeBIT 611 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
CNews AWARDS - награда 463 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 1
Фотофорум 48 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
BIG Innovation Awards 5 1
Photokina 59 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
Red Dot Design Award 55 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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