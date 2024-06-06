Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM , а также помогают зародить интерес к робототехнике и программированию. Высокотехнологичные роботы-собаки, оснащенные по последнему слову техники, например, от Boston Dynamics, DEEP Robotics,

Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются

Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о

Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле

Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн

ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о

Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват

Собаки заставляют жить людей дольше дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п

Собаки отражают уровень стресса их владельцев рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях

Собаки могут стать источниками пандемий птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле

IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м

Собака — лучший друг норовируса е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при

Co Spotty собака не пропадёт! Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих

На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки

«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны

Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с

Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости

Собаки помогут в лечении рака? е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле

Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г. Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,

Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако

Собаки защищают детей от простуды Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част

Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк

Собака - друг Wi-Fi Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te

Собаки освоят электронные тренажеры raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн

Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при

В Бразилии обнаружили останки крокодила с головой собаки головы, у баурузухий были высокие, подобные собачьим черепа с увеличенными клыками в пасти, а их тело было долговязым". Их образ жизни, вероятно, походил на тот, что характерен для современных диких собак. Учитывая количество и размер зубов, исследователи предположили, что сухопутные крокодилы могли охотиться на животных такого же размера, что и они сами: порядка 4,5–6 метров в длину. Это

Поиск взрывчатки: собак заменят полимером вейших научных достижений в простое и эффективное устройство, которое может существенно повысить защищенность от террористических атак. Прибор Fido основан на проекте по разработке электронного "носа собаки", который был начат оборонным научным агентством DARPA в 1996 году. Изначально проект был направлен на создание технологии обнаружения неметаллических мин. В ходе работы над этой задачей

Собаки обнаруживают рак по запаху делять наличие раковых опухолей по запаху изо рта или образцов стула больного. Сообщения о том, что собаки на такое способны, появляются уже не первый год. Так, в 2008-м году в Британии ротвейл

Собака может запомнить больше 1000 слов ожий эффект наблюдается и при обучении детей младше трех лет. В дальнейшем еще предстоит выяснить, являются ли такие лингвистические способности Чейсер редким явлением или широко распространены среди собак.

Рассчитана частота колебаний отряхивающейся собаки водили целые ночи в размышлениях о вечном вопросе: какова частота колебаний отряхивающей свою шкуру собаки? Теперь ответ найден благодаря работе Эндрю Дикенсона из Технологического института Дж

Разработан датчик, способный за несколько секунд найти взрывчатку но их подготовка и содержание стоят десятки тысяч долларов, требуют времени, а срок военной службы собаки редко превышает 5 лет. Тем не менее, до настоящего времени только собаки могли

Ближний Восток: родина собак-лилипутов В настоящее время на Ближнем Востоке обнаружены останки домашних собак возрастом около 12 тыс. лет. Собаки на территории Современной Западной и Восточной Европы были одомашнены ещё раньше (возр

Собаки в Dragon Age: Origins BioWare представила новые скриншоты из игры Dragon Age: Origins, на которых можно увидеть неотъемлемую часть королевства Ферелден - собак. Напомним, что в России игра будет выпущена под названием "Dragon Age: Начало". Сегодня же издатель игры, компания Electronic Arts, сделала официальное объявление для российских игроков,

В Колпинском районе начинают вживление микрочипов бездомным собакам С 9 января в Колпинском районе Петербурга бездомным собакам начали вживлять электронные чипы. Ранее городское управление ветеринарии проводило конкурс на поставку таких чипов, в рамках постановления правительства Петербурга «О концепции отношени

Управление ветеринарии заказывает электронное мечение бездомных собак Управление ветеринарии Санкт-Петербурга проводит открытый конкурс на оказание услуг по стерелизации и электронному мечению безнадзорных животных (собак). Дата проведения конкурса - 29 января 2008 года. Лимит финансирования - 3 469 900 руб. Общее количество животных, подлежащих мечению микрочипами стандарта ISO 11784 или ISO 11785 – 2 100